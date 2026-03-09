UAE phản ứng với hành động gây hấn của Iran, bắt đầu tấn công phủ đầu

UAE tiến hành các cuộc không kích đầu tiên vào lãnh thổ Iran, ngày 8/3/2026.

Theo hãng tin Ynet của Israel, mục tiêu của cuộc tấn công là một nhà máy khử muối của Iran.

Các nhà phân tích Israel tin rằng, chiến dịch này hiện chỉ được xem như một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với Tehran.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, nếu các cuộc tấn công của Iran leo thang hơn nữa, có khả năng UAE sẽ tham gia đầy đủ vào chiến dịch quân sự của liên minh, mặc dù ở quy mô hạn chế.

Bộ Quốc phòng UAE vẫn chưa chính thức bình luận về cuộc tấn công vào lãnh thổ của Cộng hòa Hồi giáo Iran, thay vào đó tập trung vào việc công bố dữ liệu về việc đối phó với các mối đe dọa.

Bộ Quốc phòng UAE đã công bố một báo cáo toàn diện về phản ứng của họ đối với hành động gây hấn của Iran, cho thấy mức độ đe dọa chưa từng có đối với chủ quyền quốc gia.

Kể từ khi các cuộc tấn công của Iran bắt đầu, lực lượng phòng không UAE đã phát hiện 238 tên lửa đạn đạo, trong đó 221 chiếc bị phá hủy thành công, 15 chiếc rơi xuống biển, và chỉ có 2 chiếc bay đến lãnh thổ nước này.

Trong số 1.422 UAV được phát hiện, 1.342 chiếc đã bị đánh chặn, và 80 chiếc bị rơi xuống đất. Ngoài ra, 8 tên lửa hành trình đã được phát hiện và phá hủy hoàn toàn.

Những con số này cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột, vốn đã lôi kéo các quốc gia quân chủ Arab trước đây duy trì thái độ trung lập hoặc can thiệp hạn chế vào cuộc xung đột.

Các cuộc tấn công của Iran vào UAE đã khiến một số người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo số liệu chính thức từ Bộ Quốc phòng, 4 người, bao gồm công dân Pakistan, Nepal và Bangladesh, đã thiệt mạng. Tổng cộng 112 người, đến từ 19 quốc gia khác nhau, bị thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau, cho thấy quy mô quốc tế của thảm kịch.

Đáp lại những hành động này, Bộ Quốc phòng UAE tuyên bố sẵn sàng hoàn toàn để chống lại bất kỳ mối đe dọa nào.

Chính quyền UAE nhấn mạnh ý định kiên quyết đáp trả bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm suy yếu an ninh quốc gia và bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng mọi biện pháp có thể.

Sự kết hợp giữa những tuyên bố này và thông tin về cuộc tấn công phủ đầu vào Iran cho thấy khu vực đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh lớn, trong đó UAE không còn có ý định chỉ giới hạn mình ở các chiến thuật phòng thủ đơn thuần.