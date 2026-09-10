UAC đề xuất giải pháp toàn diện cho sự phát triển ngành vận tải hàng không Ấn Độ

Khách tham quan Triển lãm INNOPROM tại Ấn Độ có thể chiêm ngưỡng các mô hình máy bay dân dụng hàng đầu của Nga hiện nay.

Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC, thuộc Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec) sẽ giới thiệu một loạt máy bay dân dụng thế hệ mới hoàn toàn do Nga sản xuất tại Triển lãm quốc tế INNOPROM, Ấn Độ. Những phi cơ này có thể tạo nền tảng cho sự phát triển hệ thống vận tải hàng không của Ấn Độ.

Đặc biệt, gian trưng bày chung với Tập đoàn Động cơ Thống nhất (UEC) sẽ giới thiệu các mô hình máy bay cánh quạt khu vực Il-114-300, phi cơ tầm ngắn SJ-100 và tầm trung MS-21.

Trong khuôn khổ Triển lãm INNOPROM, UAC cũng tổ chức một buổi thảo luận đặc biệt với chủ đề "Đôi cánh hợp tác: Hướng tới một "Ấn Độ tự cung tự cấp" thông qua các dự án hàng không khu vực".

Sự kiện này sẽ trình bày ý tưởng sử dụng máy bay Nga để phát triển ngành hàng không ở Ấn Độ, bao gồm cả khả năng của UAC trong việc nội địa hóa sản xuất và hỗ trợ sau bán hàng cho máy bay cùng với linh kiện của chúng.

Dòng máy bay được trưng bày có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các hãng hàng không địa phương. Dòng Il-114-300 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các chuyến bay khu vực từ những sân bay nhỏ hơn như một phần của chương trình UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik - Hãy để người dân bình thường được bay).

Máy bay SJ-100 có thể sử dụng cho các chuyến bay từ khu vực đô thị lớn đến trung tâm khu vực và những thị trấn nhỏ hơn, trong khi MS-21 dùng trên các tuyến đường chính đông đúc nhất.

Máy bay dân dụng Nga đang thu hút sự quan tâm lớn từ Ấn Độ.

“Chúng tôi tiếp tục làm việc theo tinh thần đã được thiết lập tại triển lãm Wings of India hồi tháng 1. Trong 6 tháng qua, chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán và mang về một số thỏa thuận về máy bay Il-114-300, dự kiến sẽ ký kết tại Triển lãm INNOPROM.

Khả năng của UAC và các doanh nghiệp khác thuộc Rostec cho phép chúng tôi cung cấp cho đối tác Ấn Độ không chỉ các sản phẩm riêng lẻ, mà còn cả sự hợp tác công nghiệp toàn diện - từ bán máy bay đến sản xuất nội địa và hợp tác chế tạo.

Một ví dụ điển hình về sự hợp tác này là dự án nội địa hóa sản xuất SJ-100 của chúng tôi với Tập đoàn HAL. Đến nay UAC đã đạt được hơn 80% thỏa thuận cấp phép và dự kiến sẽ ký kết sớm.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ ký hợp đồng với nhà khai thác đầu tiên của Ấn Độ tại Triển lãm AeroIndia 2027 sắp tới”, ông Vadim Badekha, Giám đốc điều hành của UAC cho biết.

Máy bay cánh quạt Il-114-300 của Nga được thiết kế để phát triển vận tải hàng không khu vực. Nó có thể hoạt động tự động từ các sân bay nhỏ, bất kể cơ sở hạ tầng, cũng như từ các đường băng ngắn. Chiếc phi cơ được chế tạo hoàn toàn từ linh kiện trong nước và trang bị động cơ TV7-117ST-01.

SJ-100 là máy bay thân hẹp tầm ngắn với sức chứa tối đa 103 hành khách. Là một phần của nỗ lực thay thế nhập khẩu, nó được trang bị động cơ PD-8 do Nga sản xuất, càng hạ cánh, hệ thống điện tử hàng không, bộ nguồn phụ và các hệ thống khác đều là sản phẩm nội địa.

Máy bay này tự hào có mức độ tiện nghi cao so với các sản phẩm cùng loại và được thiết kế để mở rộng giao thông hàng không giữa các khu vực, bỏ qua những trung tâm hàng không lớn.

Cuối cùng, MS-21 là máy bay chở khách tầm trung thế hệ mới, được phát triển dựa trên những tiến bộ công nghệ mới nhất và nhắm đến phân khúc khách hàng khó tính nhất của thị trường vận tải hành khách. Thiết kế khí động học tiên tiến, động cơ PD-14... đảm bảo hiệu suất vượt trội của nó.