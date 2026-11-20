Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất đã bàn giao lô tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 tiếp theo cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.

Bộ phận báo chí của Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) đã đưa tin này vào ngày 19/11. Trước khi bàn giao, máy bay đã trải qua toàn bộ chu trình kiểm tra tại nhà máy.

Theo nhà sản xuất, các máy bay chiến đấu này đã được hiện đại hóa hệ thống trên khoang và vũ khí. Việc chuyển giao tiêm kích mới đã diễn ra tại sân bay của Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur (KnAAZ).

Theo các bức ảnh và video được công bố, "lô" này chỉ có 1 máy bay được giao. Tính cả các đợt giao hàng trong năm 2026, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga chỉ nhận được 4 - 5 chiến đấu cơ loại này.

Tỷ lệ sản xuất và giao hàng như vậy vẫn còn cực kỳ thấp. Để tham chiếu, ước tính kể từ khi bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2019 cho đến tháng 9/2025, Nga chỉ nhận được khoảng 16 chiếc Su-57 cho các đơn vị chiến đấu.

Tính cả những đợt giao hàng trong năm 2026, tổng số máy bay chiến đấu loại này được giao cho quân đội đã tăng lên khoảng 20 - 25 chiếc.

Chiếc Su-57 thuộc lô vừa bàn giao cho Không quân Nga hôm 19/11.

Trước đó, ngày 24/9/2026, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã nhận được lô máy bay Su-57 thứ hai trong năm, khi đó UAC bàn giao 2 chiếc tiêm kích. Quân đội Nga chính thức nhận lô máy bay đầu tiên trong năm vào tháng 2/2026 .

Cần nhớ rằng vào ngày 11/4/2026 , một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một trong các xưởng sản xuất của Nhà máy Hàng không Gagarin (KnAAZ), nơi sản xuất máy bay chiến đấu Su-57 và Su-35S.

Câu chuyện xoay quanh Xưởng số 46, nơi sản xuất khoảng 300 chi tiết linh kiện từ vật liệu composite polymer cho máy bay Su-57, điều này ít nhiều gây ảnh hưởng tới sản lượng.