U70 Brad Pitt đối mặt thử thách sinh tử dưới làn nước lạnh: Chỉ 2 phút đã tê tái, 15 phút có thể mất mạng

Các bộ phim sinh tồn luôn là nơi thử thách sức chịu đựng của diễn viên, nhưng cũng là cơ hội để người hâm mộ điện ảnh được chứng kiến ngôi sao mình yêu quý cống hiến.

Dù đã bước sang tuổi 62 nhưng Brad Pitt vẫn cho thấy tầm vóc của một ngôi sao hành động hàng đầu Hollywood, cháy hết mình cho vai diễn mạo hiểm giữa thiên nhiên hoang sơ trong Trái Tim Quái Thú (tựa gốc: Heart Of The Beast).

Nhân vật chính trong Trái Tim Quái Thú là Trung tá James Belmont (Brad Pitt đóng) đã dành 30 năm trong quân ngũ nơi ông được giao những nhiệm vụ bí mật, phức tạp và nguy hiểm nhất có thể tưởng tượng.

Khi máy bay của James và chú chó Odin - từng sát cánh với James trên chiến trường - gặp nạn tại Alaska và cả hai mắc kẹt giữa vùng hoang dã, họ sẽ cần đến toàn bộ kinh nghiệm để sống sót.

Nhìn lại sự nghiệp đầy những dự án đầy thách thức, Ayer cho rằng đây có thể là bộ phim khó nhất mà ông từng thực hiện cho đến nay: "Tôi đã làm nhiều phim hành động với dàn diễn viên đông đảo và lời thoại sắc sảo, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị phơi bày nhiều đến vậy với tư cách đạo diễn".

Ông đang nhắc đến việc kịch bản gần như chỉ xoay quanh hai nhân vật: mối quan hệ giữa James và cộng sự bốn chân, liên kết giữa họ từ quá khứ đến thực tại và sự tin tưởng để cùng nhau vượt qua mẹ thiên nhiên khắc nghiệt.

Kịch bản khiến Brad Pitt phải rơi nước mắt

Brad Pitt nhớ lại lần đầu tiên đọc kịch bản khi đang ngồi ở bàn bếp nhà mình. Anh thừa nhận đã phải bước ra ngoài nhiều lần: "Tôi chỉ lặng lẽ khóc. Nó thực sự, thực sự chạm", nam diễn viên nhớ lại.

Dù bản thân nhân vật James đã đủ hấp dẫn, chính mối quan hệ giữa anh và Odin mới là điều thực sự cuốn hút Pitt.

"Với tôi, có lẽ nó ít liên quan đến riêng James mà nhiều hơn là về mối quan hệ giữa anh ấy và Odin. Và sợi dây gắn kết giữa người và chó, chó và người, đó là điều khá phi thường. Tình yêu, niềm vui, và cả sự bực bội mà tôi từng có với những chú chó của mình là điều không thể phủ nhận và độc nhất trong mối quan hệ đó.

Tôi muốn làm điều gì đó như một lời tri ân cho điều ấy, cho những chú chó của tôi, và cho những gì chúng đã mang lại cho tôi. Tình yêu của một chú chó vô điều kiện đến mức, và có rất nhiều điều để học hỏi từ đó".

Brad Pitt hóa "quái thú" trên trường quay

Để hóa thân thành một người lính có khả năng sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt, Brad Pitt bước vào quá trình chuẩn bị thể lực từ sớm. Vốn là một thợ lặn và phi công, nam diễn viên tiếp tục tập tạ, rèn luyện sức bền tim mạch trong thời gian dài trước khi quay.

Anh đồng thời được chuyên gia sinh tồn Lief Swenson huấn luyện các kỹ năng thực tế như nhóm lửa, tìm nguồn nước hay ước lượng khoảng cách bằng ngón tay cái để có thể tự thực hiện nhiều cảnh quay.

Đạo diễn David Ayer, người từng hợp tác với Brad Pitt trong Fury, đánh giá cao sự nhập vai của nam diễn viên. Chia sẻ với GQ, ông gọi Brad Pitt là "một con quái vật thực thụ", đồng thời cho biết nam diễn viên sẵn sàng vượt xa những yêu cầu thông thường của một vai diễn.

"Tôi đã làm nghề đủ lâu và làm việc với đủ nhiều người tài năng để biết khi nào có ai đó đang thực sự dốc hết mình và đặt bản thân vào một thử thách vượt xa những gì cần thiết. Trên trường quay ngày nào cũng lạnh và khổ sở, nhưng Brad Pitt sẵn sàng từ bỏ sự thoải mái của bản thân để hòa mình vào nhân vật này.

Không có chỗ nào để một diễn viên lẩn tránh trong bộ phim này, nên việc có một diễn viên như Brad Pitt, người biết cách kể chuyện bằng cơ thể, là điều then chốt".

Từ vượt cầu giữa hẻm núi đến ngâm mình trong nước lạnh 4,4 độ C

Sự khắc nghiệt của Trái Tim Quái Thú còn được thể hiện qua hàng loạt cảnh quay đòi hỏi quá trình chuẩn bị công phu. Với cảnh James và Odin vượt qua một cây cầu giữa khe núi, ê-kíp tìm thấy địa điểm phù hợp tại sông Arahura, nơi có hẻm núi sâu, dòng nước chảy xiết và những vách đá dựng đứng.

Sau khi thu thập dữ liệu hình ảnh từ địa điểm thực, bộ phận thiết kế sản xuất đã dựng lại bối cảnh tương ứng tại trường quay. Brad Pitt và chú chó được ghi hình trên phông xanh để đảm bảo an toàn, trong khi đội đóng thế dựng một hệ thống cầu trên nhiều container vận chuyển và giàn giáo. Ở một số phân đoạn, ê-kíp phải sử dụng cùng lúc ba đường dây bảo hộ dành cho Brad, chú chó và huấn luyện viên.

Thử thách lớn hơn nằm ở những cảnh quay dưới nước, khi nhiệt độ nước tại hiện trường chỉ khoảng 4,4 độ C, chỉ sau 2 phút là con người tê tái và 15 phút là có thể mất mạng. “Lạnh kinh khủng,” chỉ đạo đóng thế Allan Poppleton nói.

"Không chỉ Brad mà cả những chú chó cũng phải được giữ ấm bằng bồn nước nóng và các biện pháp tương tự. Có một cảnh James bị mắc kẹt trong máy bay lúc đó đang lật ngược. Brad phải tự giải thoát mình và bơi ra ngoài, rồi quay trở lại để lấy những trang thiết bị cần thiết cho việc sinh tồn, và mang chúng vào bờ".

Trái Tim Quái Thú chính thức khởi chiếu từ 2/10.