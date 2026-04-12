Khi bước sang tuổi 57, tôi nhận ra một điều khiến mình bất ngờ: những người cực kỳ kỷ luật, tập thể dục mỗi ngày chưa chắc đã sống thọ; trong khi đó, những người biết sống “vì mình”, không lo lắng quá mức lại thường có xu hướng khỏe mạnh và sống lâu hơn.

Thoạt nghe, quan điểm này có vẻ khắc nghiệt. Nhưng càng suy ngẫm, tôi càng thấy nó chạm đến một sự thật quan trọng: điều quyết định tuổi thọ không chỉ nằm ở thể chất, mà còn ở mức độ căng thẳng tinh thần mà mỗi người đang mang theo.

“Sống vì mình” tôi hiểu không phải là ích kỷ theo nghĩa tiêu cực, mà là biết đặt giới hạn: không can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác, không ôm đồm mọi trách nhiệm, và không để bản thân kiệt quệ vì những điều ngoài tầm kiểm soát.

Tôi từng chứng kiến nhiều người sống theo cách ngược lại, luôn dành thời gian cho người khác đến mức đánh mất chính mình. Một người họ hàng của tôi sau khi nghỉ hưu thậm chí còn bận rộn hơn trước. Bà dậy từ sáng sớm để lo việc nhà, chăm con cháu, giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình. Ngay cả khi mệt mỏi, bà vẫn không dừng lại, vì nghĩ rằng “nếu mình không làm thì ai làm”.

Kết quả là sức khỏe của bà ngày càng suy giảm. Đến khi bị đột quỵ phải nhập viện, bà mới “sực tỉnh” rằng mình đã dành gần như cả cuộc đời để lo lắng cho người khác mà quên mất bản thân.

Ngược lại, tôi cũng biết đến những người sống rất thảnh thơi. Họ không can thiệp vào cuộc sống của con cháu, không ôm đồm trách nhiệm, dành thời gian cho sở thích cá nhân như đọc sách, dạo chơi hay nghỉ ngơi. Họ sống nhẹ nhàng, ít lo nghĩ và duy trì sức khỏe tốt trong thời gian dài. Điều khác biệt nằm ở chỗ: họ hiểu rằng thời gian và năng lượng là hữu hạn, và họ lựa chọn sử dụng chúng cho chính mình.

Một điều tôi cảm nhận rõ ràng là cảm xúc tiêu cực có sức ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Có những ngày, chúng ta gần như không làm gì nhiều nhưng vẫn cảm thấy kiệt sức. Nguyên nhân không phải vì lao động thể chất, mà vì những suy nghĩ, lo lắng, dằn vặt kéo dài trong đầu.

Chỉ một câu nói của người khác, một ánh nhìn, hay một hiểu lầm nhỏ cũng có thể khiến chúng ta suy nghĩ cả ngày. Những “cuộc đối thoại nội tâm” ấy tiêu hao năng lượng một cách âm thầm.

Nếu tình trạng này kéo dài, nó không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn gây tác động tiêu cực đến tim mạch, huyết áp và hệ thần kinh. Tôi dần hiểu rằng: nếu không kiểm soát được cảm xúc, thì dù có chăm sóc sức khỏe tốt đến đâu cũng khó đạt được trạng thái cân bằng thực sự.

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn gặp đủ kiểu người và tình huống. Nếu cứ lấy thái độ của người khác làm thước đo cho cảm xúc của mình, chúng ta sẽ dễ rơi vào vòng xoáy căng thẳng không hồi kết.

Tôi học được rằng không phải chuyện gì cũng đáng để bận tâm, không phải ai cũng cần mình giúp đỡ và không phải trách nhiệm nào cũng thuộc về mình. Việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người thực chất là một gánh nặng không cần thiết.

Nhiều người nhầm lẫn giữa lòng tốt và sự hy sinh quá mức. Nhưng thực tế, nếu liên tục dồn năng lượng để giải quyết vấn đề của người khác, chúng ta sẽ dần cạn kiệt. Lòng tốt là cần thiết, nhưng nó cũng cần có giới hạn. Nếu không, chính nó sẽ trở thành nguyên nhân khiến chúng ta mệt mỏi và suy kiệt.

Sau tất cả, tôi nhận ra một điều đơn giản: mức độ “tự kỷ luật” cao nhất không phải là kiểm soát cơ thể, mà là kiểm soát năng lượng tinh thần.

Những người sống lâu thường không phải vì họ có chế độ ăn uống đặc biệt hay luyện tập khắt khe, mà vì họ biết giữ cho tâm trí mình nhẹ nhàng: không bận tâm quá nhiều đến chuyện của người khác, không bị mắc kẹt trong quá khứ và không lo lắng thái quá về tương lai. Họ hiểu rằng cuộc sống của mỗi người đều có quy luật riêng, và trách nhiệm lớn nhất của mỗi cá nhân là chăm sóc tốt cho chính mình.

Ở tuổi này, tôi không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người hay ôm đồm mọi trách nhiệm như trước. Tôi học cách từ chối, học cách buông bỏ và quan trọng nhất là học cách dành thời gian cho bản thân.

Sống “vì mình” không phải là ích kỷ, mà là một cách sống tỉnh táo và có trách nhiệm. Bởi suy cho cùng, khi chúng ta còn đủ sức khỏe, đủ bình an và đủ năng lượng, chúng ta mới có thể sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình.

