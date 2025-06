U60 nghỉ hưu 14 năm, nhận 1,4 tỷ đồng lương hưu bỗng bị kiện ra tòa: "Chị đã qua đời 30 năm trước?"

An Mai và chị gái An Chi là 2 chị em ruột sàn tuổi nhau. Họ có một mối quan hệ vô cùng khăng khít. 30 năm trước, Anh Chi làm việc tại một nhà máy với vị trí ổn định điều mà nhiều người ao ước. Nhưng rồi bi kịch ập đến: An Chi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Nỗi đau mất mát bao trùm cả gia đình.

Vài tháng sau, khi nỗi đau dần nguôi ngoai, gia đình đối mặt với thực tế rằng công việc của An Chi là niềm hy vọng lớn nhất. Họ thuyết phục An Mai thay chị tiếp tục công việc. Ban đầu, cô bối rối, trăn trở: “Nếu dùng danh tính của chị để đi làm thì chẳng phải là giả mạo sao?” Nhưng trước những lời khẩn khoản như “vì cả gia đình” hay “giúp chị hoàn thành tâm nguyện”, cuối cùng cô đành chấp nhận.

Từ đó, An Mai bắt đầu một cuộc sống thay chị gái. Cô mặc đồ của chị, sử dụng thẻ căn cước của An Chi và trở thành “Chị An” tại nhà máy. Mỗi lần ai đó gọi tên, cô giật mình, luôn lo sợ bị phát hiện. Đặc biệt là khi nhà máy tổ chức các sự kiện gia đình, cô phải căng thẳng giữ kín thân phận thật, luôn trong tâm trạng bất an. Cuộc sống của cô như đi trên dây — chỉ một sơ suất nhỏ là có thể rơi xuống vực.

Sau 14 năm làm việc dưới danh nghĩa của An Chi, An Mai đến tuổi nghỉ hưu. Cô thở phào nhẹ nhõm, tin rằng mình đã "hạ cánh an toàn". Dựa vào thông tin của chị gái, cô hoàn tất thủ tục nghỉ hưu và bắt đầu nhận lương hưu hàng tháng. Trong suốt 15 năm, cô đã nhận tổng cộng hơn 390.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng). An Mai thầm thở phào vì đã che giấu được bí mật lớn nhất đời mình.

Thế nhưng, “giấy không gói được lửa”. Một ngày nọ, khi đang nấu ăn cho cháu gái, điện thoại reo. Đầu dây là Cục Công an, giọng nói bình tĩnh nhưng khiến cô như bị sét đánh: “Chị An, mời chị hợp tác điều tra về chị gái của mình.” An Mai choáng váng, chân tay rụng rời. Cô hiểu rằng bí mật đã bị phát giác.

Tại đồn cảnh sát, An Mai ban đầu cố phủ nhận, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, cô đành kể lại toàn bộ sự thật. Một cán bộ điều tra thở dài: “An Mai, hành vi của cô là lừa đảo nghiêm trọng.” Cô bật khóc, hối hận khôn nguôi.

Ảnh minh họa

Sau khi điều tra, vụ việc được chuyển sang Viện Kiểm sát Trung Quốc. An Mai bị truy tố tội danh lừa đảo. Tòa xác định, từ năm 1994, cô đã sử dụng danh tính của An Chi để làm việc trong 14 năm, nghỉ hưu vào năm 2008 và gian lận tổng cộng 393.676,92 NDT tiền lương hưu. Theo quy định pháp luật, số tiền này được xếp vào mức “rất lớn”, đủ để cấu thành tội lừa đảo. Với hành vi trên, cô đối diện mức án từ 3 đến 10 năm tù.

Tại phiên tòa, An Mai thành khẩn nhận tội, tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền gian lận. Cơ quan an sinh xã hội chấp nhận bồi thường, và với các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên án An Mai chịu 3 năm tù nhưng cho hoãn thi hành trong 4 năm, cùng mức phạt bổ sung 25.000 NDT (91 triệu đồng).

Sau 29 năm sống dưới danh tính người đã khuất, An Mai đã làm việc, nghỉ hưu và nhận lương hưu, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vòng pháp luật. Câu chuyện của cô là bài học sâu sắc về hậu quả của những quyết định sai lầm, dù xuất phát từ tình cảm gia đình.

Theo Baidu