U60, có lương hưu 17 triệu đồng/tháng, 8 năm sau tôi gánh nợ chồng chất vì đi sai 1 bước: Không biết tính toán, đời khó an nhàn

“Chúng tôi cùng nghỉ hưu, nhưng sau 8 năm thì em họ tôi an nhàn tận hưởng tuổi già; còn tôi thì bệnh tật đầy người, nợ nần chồng chất.” Những chia sẻ của một cụ ông 68 tuổi mới đây đã thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, khi ông đã kể lại cuộc sống hưu trí hoàn toàn trái ngược giữa mình và người em họ.

Cụ ông xuất thân từ nông thôn Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thì được phân công làm việc tại một doanh nghiệp địa phương. Nhờ thâm niên công tác lâu dài, khi tròn 60 tuổi thì ông đã nghỉ hưu, và bắt đầu nhận mức lương hưu hơn 4.500 NDT mỗi tháng (tương đương khoảng 17 triệu đồng).

Cách đây 8 năm, đúng thời điểm ông nghỉ hưu, người em họ bên nhà cô ruột kém ông vài tuổi, cũng rời khỏi công việc theo diện nghỉ hưu sớm khi mới 55 tuổi. Thậm chí, mức lương hưu của người em họ thấp hơn ông khoảng 200 NDT mỗi tháng (khoảng 750.000 đồng).

Trong những năm đầu sau khi nghỉ hưu, vợ của cả hai người đều lên thành phố giúp con cái trông cháu. Từ đó do sống một mình, hai người đàn ông thường rủ nhau sinh hoạt chung cho đỡ quạnh quẽ, cuộc sống trôi qua khá phóng khoáng và tự do.

Họ hầu như không nấu ăn ở nhà mà ngày nào cũng ra ngoài dùng bữa. Thời gian rảnh, cả hai hẹn bạn bè tụ tập, ca hát, lái xe đi chơi xa, đồng thời mua sắm đủ loại dụng cụ dã ngoại, thiết bị sửa xe. Tiền lương hưu hàng tháng gần như bị chi tiêu hết sạch, thỉnh thoảng còn phải rút thêm tiền tiết kiệm. Theo lời cụ ông, ông cho rằng khi đã nghỉ hưu thì nên tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, bù đắp cho những năm tháng tuổi trẻ phải hy sinh vì công việc và mưu sinh.

Một người dừng lại, một người tiếp tục lao theo cuộc vui

Tuy nhiên, chưa đầy nửa năm sau khi nghỉ hưu, người em họ dần rút khỏi những cuộc vui như trước, liên tục từ chối các lời mời ăn uống, nhậu nhẹt. Trước sự thay đổi này, cụ ông tìm đến tận nhà để hỏi rõ nguyên nhân và được biết, trong thời gian ngắn sau khi nghỉ hưu, người em họ đã chi tiêu khá lớn cho sinh hoạt cá nhân, lịch sinh hoạt thiếu điều độ, dẫn đến một số vấn đề sức khỏe như huyết áp và mỡ máu tăng cao. Sau khi trao đổi với gia đình, ông quyết định sang nhà con gái để phụ giúp chăm sóc cháu nhỏ.

Theo chia sẻ của người em họ, ông mong muốn chuyển sang một nhịp sống ổn định hơn, tập trung vào gia đình và sức khỏe, hướng tới một cuộc sống hưu trí an yên, lâu dài, thay vì tiếp tục duy trì cường độ sinh hoạt sôi động như trước.

Ảnh minh hoạ

Trước sự thay đổi đó, cụ ông tỏ ra không đồng tình. Ông cho rằng em họ đưa ra quá nhiều lý do, vừa sợ vợ lại vừa tự đánh mất quãng thời gian nghỉ hưu đáng lẽ phải được tận hưởng của mình. Ông cũng kiên quyết từ chối đề nghị của vợ về việc sang nhà con trai hỗ trợ chăm cháu, tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu với bạn bè. Khoản lương hưu hàng tháng được chi tiêu gần hết cho các hoạt động này. Khi không đủ, ông sử dụng thêm tiền tiết kiệm để bù đắp.

Sau đó, khi nguồn tiền cá nhân nhanh chóng cạn kiệt, ông nhiều lần vay mượn người thân với lý do chi tiêu sinh hoạt. Nhưng sau khi gia đình phát hiện sự việc, họ quyết định không tiếp tục hỗ trợ tài chính. Dù sau đó ông đã chấm dứt một số hoạt động tốn kém, nhưng thói quen sinh hoạt thiếu điều độ kéo dài đã khiến thể trạng ông suy giảm đáng kể, các vấn đề sức khỏe cũng ngày càng rõ rệt.

8 năm sau nghỉ hưu: một người an nhàn, một người nợ nần và bệnh tật

Tháng 8/2025, cụ ông đã phải nhập viện 9 ngày do viêm gan cấp tính kèm viêm dạ dày. Sau khi được bảo hiểm y tế chi trả một phần, tổng chi phí ông vẫn phải tự gánh lên tới 30.000 NDT (khoảng 113 triệu đồng), trong đó riêng tiền thuê người chăm sóc đã là 4.000 NDT (khoảng 15 triệu đồng).

Ảnh minh hoạ

Do toàn bộ tiền tiết kiệm đã cạn kiệt từ trước, ông buộc phải vay mượn bạn bè để xoay xở. Hiện tại, ông chỉ có thể trông chờ vào khoản lương hưu hàng tháng để trả dần. Đáng lo ngại hơn, lối sống buông thả kéo dài đã khiến sức khỏe ông suy sụp nghiêm trọng, khiến cuộc sống hằng ngày luôn bị đeo bám bởi bệnh tật và đau đớn.

Không lâu sau đó, người em họ hay tin ông lâm bệnh liền đến thăm. Khi gặp lại, người đàn ông không khỏi sững sờ: em họ tuy hơi phát tướng nhưng tinh thần sung mãn, sức khỏe tốt, gia đình êm ấm. Sau 8 năm nghỉ hưu, người này còn tích lũy được 300.000 NDT (khoảng 1,13 tỷ đồng). Riêng bao thư thăm bệnh đưa cho ông cũng lên tới gần 4 triệu đồng.

Đặt hai hoàn cảnh cạnh nhau, người đàn ông không giấu được sự ân hận. Ông nhận ra, nếu ngày ấy biết noi theo em họ, tiết chế thú vui hưởng lạc, chủ động hỗ trợ con cái trông cháu, có lẽ giờ đây ông cũng đã có được một cơ thể khỏe mạnh, khoản tiết kiệm đủ đầy và một mái ấm gia đình trọn vẹn.

Cùng một nền tảng lương hưu, nhưng những lựa chọn sống khác nhau đã tạo nên hai bức tranh tuổi già hoàn toàn đối lập. Việc hưởng thụ sau khi nghỉ hưu cũng cần được đặt trong giới hạn hợp lý, biết cân bằng giữa thư giãn và sức khỏe, giữa chi tiêu và tích lũy, thì mới có thể thực sự an hưởng một tuổi già bình yên và hạnh phúc.