U40 mà “vợ quốc dân” Vbiz vẫn cứ thế này đây!

"Vợ quốc dân" lại khiến cộng đồng mạng xao xuyến với diện mạo mới.

Mới đây, Phương Ly tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ khoe vẻ ngoài nhí nhảnh, đáng yêu trong tạo hình lấy cảm hứng từ trang phục dân tộc.Thiết kế ôm sát giúp cô khoe vóc dáng mảnh mai cùng đường cong cân đối. Trong clip, Phương Ly thể hiện những động tác vũ đạo nhún nhảy nhịp nhàng, khoe thần thái rạng rỡ cùng biểu cảm ngọt ngào. Ngay sau khi chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng thu về lượng tương tác lớn cùng nhiều lượt thảo luận từ khán giả.

Đoạn video ngắn mới đây của Phương Ly thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Video ngắn ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ khoe vẻ ngoài nhí nhảnh, đáng yêu trong tạo hình lấy cảm hứng từ trang phục dân tộc

Đây là tạo hình đồng hành cùng nữ ca sĩ tại lên sân khấu sự kiện đại nhạc hội diễn ra tại Lai Châu. Giọng ca sinh năm 1990 thể hiện khả năng làm chủ sân khấu bằng phong thái tự tin, năng lượng tích cực cùng giọng hát live ổn định. Sự hưởng ứng cuồng nhiệt từ hàng nghìn khán giả Lai Châu cùng những tiếng hòa giọng vang dội đã tạo nên không khí vô cùng bùng nổ cho đêm diễn. Dưới các bài đăng chia sẻ, đông đảo cư dân mạng dành nhiều phản hồi tích cực, đánh giá cao sự tinh tế của nữ ca sĩ khi khéo léo chọn lựa trang phục mang cảm hứng văn hóa bản địa, đồng thời dành lời khen ngợi cho diện mạo "hack tuổi" chuẩn danh xưng "vợ quốc dân" vốn đã gắn liền với hình ảnh của cô.

Đây là tạo hình đồng hành cùng nữ ca sĩ tại lên sân khấu sự kiện đại nhạc hội diễn ra tại Lai Châu

Giọng ca sinh năm 1990 thể hiện khả năng làm chủ sân khấu bằng phong thái tự tin, năng lượng tích cực cùng giọng hát live ổn định ((Video -@LittleLily)

Sinh năm 1990, Phương Ly hiện đã bước sang độ tuổi U40 nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ nhờ khả năng giữ gìn nhan sắc trẻ trung. Danh xưng "vợ quốc dân" mà công chúng ưu ái đặt cho nữ ca sĩ bắt nguồn từ sự yêu mến của đông đảo khán giả dành cho vẻ ngoài ngọt ngào, gần gũi cùng phong cách cá nhân đặc trưng. Bên cạnh gương mặt khả ái, vóc dáng gọn gàng cùng vòng eo nhỏ cũng là những yếu tố giúp cô duy trì hình ảnh thu hút mỗi khi xuất hiện trên sân khấu lẫn đời thường.

Phương Ly hiện đã bước sang độ tuổi U40 nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ nhờ khả năng giữ gìn nhan sắc trẻ trung

Danh xưng "vợ quốc dân" mà công chúng ưu ái đặt cho nữ ca sĩ bắt nguồn từ sự yêu mến của đông đảo khán giả dành cho vẻ ngoài ngọt ngào, gần gũi cùng phong cách cá nhân đặc trưng

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026, nữ ca sĩ từng gây xôn xao khi chủ động làm mới bản thân bằng phong cách cá tính đi kèm làn da nâu ấn tượng. Sự thay đổi hình ảnh mang tính phá cách này từng vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận, khi một bộ phận khán giả đã quá quen thuộc với hình tượng da trắng kẹo ngọt trước đây của cô. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện mới nhất này, tạo hình này vừa tôn lên đường nét vóc dáng mảnh mai với vòng eo thon gọn, vừa giữ được nét dịu dàng, nữ tính vốn đã gắn liền với hình ảnh của cô từ những ngày đầu hoạt động.

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026, nữ ca sĩ từng gây xôn xao khi chủ động làm mới bản thân bằng phong cách cá tính đi kèm làn da nâu ấn tượng

Thay đổi hình ảnh mang tính phá cách này từng vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận

Cô bắt đầu được công chúng biết đến khi giành ngôi vị Quán quân cuộc thi Teen Star vào năm 2007. Cùng năm đó, nữ ca sĩ thử sức tại Vietnam Idol và dừng chân ở nhóm 30 thí sinh. Đến năm 2010, cô tiếp tục đăng ký tham gia Vietnam Idol mùa thứ ba nhưng chỉ dừng lại ở vòng Bán kết. Phương Ly ghi dấu ấn với các sản phẩm như Mặt Trời Của Em, Thằng Điên (2018), Anh Là Ai (2019), Missing You (2020). Đến năm 2023, ca khúc Anh Là Ngoại Lệ Của Em tiếp tục tạo nên trào lưu phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi Phương Ly tham gia chương trình thực tế Em Xinh Say Hi. Việc xuất hiện tại cuộc thi này giúp cô trở thành một trong những gương mặt thu hút sự chú ý lớn. Đây cũng là giai đoạn nữ ca sĩ bắt đầu chủ động rời xa hình tượng nàng thơ kẹo ngọt quen thuộc để thử nghiệm nhiều màu sắc mới cá tính, quyến rũ và trưởng thành hơn trong cả âm nhạc lẫn phong cách biểu diễn. Ngay đầu năm 2026, Phương Ly chính thức phát hành MV cho ca khúc Vỗ Tay. Đây là bài hát từng được cô thể hiện ở vòng thi solo trước đó và nhận về nhiều phản hồi tốt từ người nghe.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi Phương Ly tham gia chương trình thực tế Em Xinh Say Hi

MV ca khúc Vỗ Tay, bài hát từng được cô thể hiện ở vòng thi solo trước đó và nhận về nhiều phản hồi tốt từ người nghe

Trải qua những lần thử nghiệm hình ảnh khác nhau cùng các luồng ý kiến đánh giá từ dư luận, Phương Ly ở thời điểm hiện tại vẫn giữ vững hình ảnh một nghệ sĩ chỉn chu, chủ động làm mới bản thân và sở hữu sức hút riêng biệt trong lòng khán giả.

Ảnh: FBNV