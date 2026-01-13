U23 Việt Nam và hành trình 10 năm vươn tầm: Từ số 0 nghiệt ngã đến kỳ tích chấn động châu lục

Sau tròn một thập kỷ góp mặt ở sân chơi U23 châu Á, U23 Việt Nam đã trải qua hành trình phát triển đầy ấn tượng, được thể hiện rõ nét nhất qua những con số tại vòng bảng.

Từ vị thế “kẻ học việc” với 0 điểm năm 2016, đội bóng trẻ Việt Nam từng bước vươn lên, trước khi tạo nên cột mốc lịch sử chưa từng có ở VCK U23 châu Á 2026: toàn thắng cả 3 trận, giành 9 điểm tuyệt đối và lần đầu tiên đứng nhất bảng.

U23 Việt Nam khẳng định vị thế của ứng cử viên vô địch tại VCK U23 châu Á 2026.

Năm 2016, U23 Việt Nam lần đầu xuất hiện ở VCK U23 châu Á và ngay lập tức phải đối diện với thực tế khắc nghiệt của sân chơi châu lục. Thi đấu dưới cơ, thua cả 3 trận vòng bảng, giành 0 điểm, giải đấu này chủ yếu mang ý nghĩa cọ xát, tích lũy kinh nghiệm hơn là cạnh tranh thành tích với U23 Việt Nam lúc đó.

Hai năm sau, bóng đá Việt Nam tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ. Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam giành 4 điểm ở vòng bảng để lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Thành tích ấy không chỉ mở đường cho hành trình vào tới trận chung kết lịch sử, mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn mới của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu Á.

Sau đỉnh cao năm 2018, U23 Việt Nam không còn là hiện tượng nhất thời. Dù VCK U23 châu Á 2020 chỉ mang về 2 điểm và dừng bước từ vòng bảng, đội bóng vẫn thể hiện được sự cạnh tranh trước các đối thủ mạnh, cho thấy vị thế đã khác so với giai đoạn khởi đầu.

Đến năm 2022, U23 Việt Nam tiếp tục khẳng định sự ổn định khi giành 5 điểm ở vòng bảng, bất bại và giành vé vào vòng knock-out. Hai năm sau, tại VCK U23 châu Á 2024, đội bóng trẻ Việt Nam còn làm tốt hơn nữa với 6 điểm, lần đầu tiên thắng 2 trận trong một kỳ vòng bảng U23 châu Á, qua đó cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về bản lĩnh và chất lượng đội hình.

Tất cả những bước tiến ấy được gói gọn và bùng nổ tại VCK U23 châu Á 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự giải đấu, U23 Việt Nam thắng trọn vẹn cả 3 trận vòng bảng, giành 9 điểm tuyệt đối và hiên ngang đứng đầu bảng đấu. Đây không chỉ là cột mốc về mặt thành tích, mà còn là lời khẳng định cho sự trưởng thành toàn diện của bóng đá trẻ Việt Nam sau 10 năm bền bỉ tích lũy.

Từ 0 điểm năm 2016 đến 9 điểm trọn vẹn năm 2026, hành trình vòng bảng U23 châu Á của U23 Việt Nam phản ánh rõ ràng một đường đi lên ổn định. Và cột mốc “nhất bảng, toàn thắng” tại giải đấu năm 2026 chính là minh chứng rõ nét nhất cho vị thế mới của U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục.