Cổ vũ U23 Việt Nam, hàng loạt CĐV bị lừa cay đắng: Con số có thể lên cả triệu người?

Theo ghi nhận, có rất đông khán giả Việt Nam đã bị lừa khi tìm cách xem trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan hôm 9/1 vừa qua.

Việc này xuất phát từ thói quen theo dõi ĐTQG, U23/U22 Việt Nam trên youtube trong nhiều giải đấu trước đây, nên nhiều người tiếp tục chọn cách này tại VCK U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên trên thực tế, không có bất cứ đơn vị sở hữu bản quyền giải đấu tại Việt Nam phát sóng các trận đấu của giải này trên youtube, mà chỉ phát trên các kênh sóng truyền hình.

Các trận đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 không được phát sóng trực tiếp trên youtube.

Lợi dụng điều này, đã có nhiều kênh youtube lừa người dùng bằng cách đặt tiêu đề, ảnh nền (thumbnail) gây hiểu nhầm. Điều này khiến người xem tưởng rằng cách kênh này chiếu trận đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, tuy nhiên trên thực tế, họ lại phát sóng một trận đấu cũ đã diễn ra từ những năm trước.

Thậm chí, có kênh youtube để tiêu đề là trận U23 Việt Nam – U23 Kyrgyzstan, nhưng nội dung bên trong lại là một trận đấu mô phỏng từ trò chơi bóng đá điện tử. Đáng nói, những clip như vậy thu về lượng xem rất lớn, có kênh đạt tới hơn 1 triệu lượt xem.

Kênh này thu về 1,3 triệu lượt xem với nội dung gây hiểu lầm cho người dùng.

Một kênh khác để ảnh nền với thông tin trận đấu U23 Việt Nam, đạt 510 nghìn lượt xem.

Một kênh tương tự thu về hơn 665 nghìn lượt xem.

Trên mạng xã hội tik tok, không ít người dùng đã chia sẻ câu chuyện về việc người thân của họ đã bị lừa, thậm chí có người xem đến phút 80 mà biết rằng mình đang cổ vũ một… trận game bóng đá, chứ không phải những diễn biến thật sự khi U23 Việt Nam đang thi đấu.

Nhiều khán giả khác bày tỏ sự bức xúc bởi bố mẹ, ông bà, những người lớn tuổi trong gia đình không phân biệt được việc này, mở youtube lên xem U23 Việt Nam theo thói quen và đã bị lừa.

Ngoài ra, mạng xã hội còn xuất hiện nhiều nội dung bịa đặt như “chuyên gia tuyên bố bỏ vợ nếu U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan”, với việc hư cấu một vị chuyên gia bóng đá không có thật, rồi đưa ra những phát biểu giật gân, đi ngược lại đám đông. Đáng nói, những clip như vậy lại thu hút đến hàng triệu lượt xem.

Rõ ràng, lướt mạng xã hội không khó, nhưng để tránh bị tin giả đánh lừa thì không hề đơn giản. Tất cả cần thật tỉnh táo để chọn lọc, tiếp cận thông tin, tránh bị kẻ xấu đánh lợi dụng.