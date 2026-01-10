Không phải Đình Bắc, cầu thủ U23 Việt Nam giá gần 8 tỷ này mới là người được AFC trao giải hay nhất trận

Cái tên được nhắc đến không ai khác là Nguyễn Thái Sơn, tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam.

Ở trận đấu với U23 Kyrgyzstan vào tối 9/1, Lê Phát là người mang về quả phạt đền, sau đó đội trưởng Văn Khang thực hiện thành công. Tới cuối trận, Lý Đức thực hiện quả tạt để Văn Thuận đánh đầu, sau đó bóng chạm chân hậu vệ đối phương bay vào lưới. Cùng với đó, Đình Bắc cũng liên tục “tả xung hữu đột”, đi bóng khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Tuy nhiên tất cả những cái tên kể trên đều không được ban tổ chức lựa chọn. Thay vào đó, sự khôn ngoan, khéo léo và cả sự máu lửa ở tuyến giữa đã giúp Thái Sơn nhận được giải thưởng.

Trên thực tế, không phải chờ đến trận gặp U23 Kyrgyzstan người hâm mộ mới thấy được tầm quan trọng của Thái Sơn. Ngay từ trận mở màn gặp U23 Jordan, những lời ngợi khen đã được dành cho tiền vệ sinh năm 2003 này.

Việc được HLV Troussier đưa lên ĐTQG từ khi 20 tuổi (năm 2023), sau đó là quá trình tích lũy tại V.League và trở thành trụ cột ở CLB Thanh Hóa đã thực sự giúp Thái Sơn trưởng thành sớm so với tuổi đời của mình.

Có Thái Sơn ở tuyến giữa, U23 Việt Nam sở hữu một tiền vệ thu hồi bóng, thoát pressing, đồng thời điều tiết bóng lên trên đầy ấn tượng. Đó cũng là lý do giúp U23 Việt Nam dù không kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương nhưng luôn giữ được sự chủ động cần thiết trong 2 trận đấu đã qua.

Trên chuyên trang chuyển nhượng quốc tến Transfermarkt, Thái Sơn hiện được định giá 250.000 euro, tức hơn 7,6 tỷ đồng. Tuy nhiên với tiềm năng của mình, tiền vệ này hứa hẹn sẽ còn tiến xa trong tương lai, với giá trị tiếp tục tăng thêm trong thời gian tới.