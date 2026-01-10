HLV U23 Kyrgyzstan: "U23 Việt Nam thắng quá xứng đáng, họ thực sự rất mạnh"

"Thật tiếc khi chúng tôi đã thua 1 bàn từ penalty và 1 bàn từ phạt góc. Nhưng xin chúc mừng U23 Việt Nam, họ đã thắng xứng đáng, họ đá có tổ chức và là một đội mạnh", HLV Edmar của U23 Kyrgyzstan thẳng thắn chia sẻ.

U23 Việt Nam giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận.

Tối 9/1, U23 Việt Nam một lần nữa khiến người hâm mộ ngất ngây khi đánh bại U23 Kyrgyzstan 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026.

Phút 19, đội trưởng Khuất Văn Khang mở tỉ số từ chấm đá phạt 11m. Trước đó, Lê Phát bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt đền.

Tới cuối hiệp 1, Hiểu Minh chuyền bóng lỗi, tạo điều kiện để đội bạn gỡ hòa. Hai đội sau đó chơi giằng co trong suốt hiệp 2, và rồi đến phút 87, Văn Thuận có pha đánh đầu đầy nỗ lực, khiến bóng đập chân hậu vệ U23 Kyrgyzstan bay vào lưới.

Cầu thủ U23 Kyrgyzstan ôm đầu thất vọng sau trận thua U23 Việt Nam.

Với thắng lợi này, U23 Việt Nam có 6 điểm sau 2 trận, trong khi U23 Kyrgyzstan thua trận thứ 2 liên tiếp và khó tránh khỏi việc bị loại.

"Hôm nay chúng tôi đã nhập cuộc tự tin, nỗ lực tấn công mạnh mẽ ở 2 biên để tạt bóng vào trong, đó là ý đồ chơi ngày hôm nay mà tôi đã vạch ra cho các cầu thủ.

Tôi đã trao đổi với các cầu thủ từ trước giải, rằng U23 Kyrgyzstan là một tập thể mới và tôi muốn các cầu thủ tự đánh giá, kiểm nghiệm lại bản thân. Có những mặt tốt, có những mặt chưa được. Nhưng nhìn chung các cầu thủ ai cũng muốn chiến thắng.

90 phút trên sân bao giờ cũng quyết định các cầu thủ thực sự là ai. Chúng tôi đã tập huấn ở Qatar rồi Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mọi chuyện không thể đi đúng như suy tính. Tôi đã nghĩ U23 Kyrgyzstan có thể sẽ đá được như vòng loại, nhưng rõ ràng điều đó đã không diễn ra ở đây", HLV Edmar buồn bã chia sẻ.