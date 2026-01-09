Thắng ngọt đội Trung Á, đội trưởng U23 Việt Nam nói một câu ai nghe cũng nể phục

Phút 87 trận đấu gặp U23 Kyrgyzstan, trong bối cảnh xuống sức và không còn duy trì được quyền kiểm soát thế trận, U23 Việt Nam bất ngờ tung ra đòn đánh hạ gục đối phương. Từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Văn Thuận chạy cắt mặt đánh đầu, bóng chạm chân hậu vệ Khristyan Brauzman từ từ lăn vào lưới.

Bàn thắng ở phút cuối của U23 Việt Nam khiến các cầu thủ Kyrgyzstan đổ gục xuống sân. Đội bóng này phải chịu thất bại 1-2 chung cuộc và gần như không còn cơ hội đi tiếp.

Trong khi đó, thắng lợi vào tối 9/1 giúp U23 Việt Nam giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận, sáng cửa vào tứ kết.

Khuất Văn Khang mở tỉ số trận đấu ở phút 19.

Ở phần phỏng vấn sau trận, phóng viên của ban tổ chức bày tỏ sự thán phục trước nền tảng thể lực của U23 Việt Nam, đặc biệt ở cuối trận. Chia sẻ về điều này, đội trưởng Khuất Văn Khang bày tỏ:

“Chiến thắng này là minh chứng cho sự nỗ lực hết mình của U23 Việt Nam. Toàn đội đã chiến đấu đến phút cuối cùng và không bỏ cuộc”.

Với kết quả này, U23 Việt Nam gần như đã có được tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên khi được hỏi về cuộc đấu với chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12/1 tới, Văn Khang vẫn tỏ ra thận trọng.

“U23 Việt Nam có 2 ngày nghỉ trước trận đấu kế tiếp. Toàn đội sẽ nỗ lực để có được sự chuẩn bị tốt nhất”, đội trưởng U23 Việt Nam bày tỏ.