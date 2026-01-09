Báo Indonesia: Chiến thắng kịch tính, U23 Việt Nam đã tiến một bước dài

So với U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan mang tới cho U23 Việt Nam thử thách lớn hơn. Nhưng đoàn quân áo đỏ đã giành trọn 3 điểm với chiến thắng 2-1. Trong hiệp hai, U23 Việt Nam kiên trì lên bóng tìm kiếm cơ hội và rồi có bàn ấn định tỉ số vào những phút cuối sau pha đánh đầu của Lê Văn Thuận.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan

Trang CNN phiên bản Indonesia bày tỏ sự ấn tượng với chiến thắng của U23 Việt Nam: “U23 Việt Nam chiến thắng đầy kịch tính trước U23 Kyrgyzstan! Trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước nhờ quả phạt đền của Văn Khang.

U23 Kyrgyzstan gỡ hòa vào cuối hiệp một với cú sút uy lực của Murzakhmatov. Trong hiệp hai, 2 đội đều liên tục tấn công với lối chơi cởi mở và quyết liệt. U23 Việt Nam cuối cùng đã là đội làm tốt hơn với bàn thắng ở phút thứ 87. Với thắng lợi này, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng A với 6 điểm trọn vẹn sau 2 lượt trận”.

Trang Mureks (Indonesia) viết: “Một bàn phản lưới nhà đầy bất ngờ đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam tiến bước tại giải U23 châu Á 2026. Bàn thắng ở phút 87 chính là cao trào của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan.

Chiến thắng 2-1 là một bước tiến dài của U23 Việt Nam hướng tới tấm vé tứ kết. Họ vẫn đang đứng đầu bảng với 6 điểm, trong khi U23 Kyrgyzstan vẫn đang xếp thứ ba và chưa có điểm nào sau 2 lượt trận”.