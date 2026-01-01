Đình Bắc lập siêu phẩm, U23 Việt Nam thắng vang dội Ả Rập Xê Út, vào tứ kết với ngôi đầu bảng

Trước lượt trận cuối vào đêm qua, rạng sáng nay (13/1), U23 Việt Nam (6 điểm) chỉ cần một trận hòa để giữ vững ngôi đầu bảng. Trong khi đó, U23 Ả Rập Xê Út (3 điểm) buộc phải thắng mới có vé vào tứ kết.

Bởi vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Ả Rập Xê Út cho thấy rõ quyết tâm khi dâng cao đội hình, liên tục gây sức ép về phía khung thành U23 Việt Nam. Abdulaziz, Musab Al Juwayr hay Alobaid liên tục khuấy đảo hàng thủ áo trắng bằng những pha xử lý tốc độ và giàu kỹ thuật.

U23 Việt Nam chơi kiên cường trước sức ép của đối phương.

Trong thế trận đó, Trung Kiên trở thành chốt chặn đáng tin cậy. Thủ môn của U23 Việt Nam liên tiếp từ chối các cơ hội mười mươi, từ cú sút cận thành của Salem Al Najdi, pha đánh đầu hiểm hóc của Alobaid cho tới những tình huống dứt điểm ở góc hẹp của Abdulaziz.

Thậm chí ở phút 43, khi Thamer Al Khaibri đánh đầu trúng cột dọc, Trung Kiên trước đó vẫn kịp chạm tay vào bóng để tránh bàn thua trông thấy.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy sự cao tay với những phương án thay người chất lượng trong hiệp 2.

Sang hiệp hai, sức ép của đội chủ nhà càng tăng cao. U23 Ả Rập Xê Út buộc phải mạo hiểm bởi ở trận đấu cùng giờ, Jordan đã vượt lên dẫn trước Kyrgyzstan, đẩy họ vào thế không còn đường lùi. Tuy nhiên, khi còn đang mải mê tìm bàn gỡ, đội chủ nhà lại bất ngờ phải trả giá.

Phút 64, từ một pha lên bóng nhanh, Đình Bắc – cầu thủ vừa được tung vào sân – mạnh dạn đột phá thẳng vào khu cấm địa. Dù góc sút cực hẹp, tiền đạo của U23 Việt Nam vẫn tung cú dứt điểm quyết đoán, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự sững sờ của khán giả trên sân.

Đình Bắc thêm một lần thể hiện bản lĩnh ngôi sao.

Bàn thua khiến U23 Ả Rập Xê Út dồn toàn lực tấn công. Nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần, Trung Kiên tiếp tục trở thành chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành với những pha phản xạ không tưởng.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt, đáng chú ý là tình huống Lê Phát nỗ lực đi bóng qua ba hậu vệ nhưng không vượt qua được thủ môn Hamed.

Cục diện chung cuộc bảng A.

Chung cuộc, U23 Việt Nam bảo toàn thành quả với chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó xuất sắc giành vé vào tứ kết với 9 điểm trọn vẹn, dẫn đầu bảng A. Đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng tiếp theo sẽ là đội nhì bảng B. Mọi thứ sẽ được định đoạt khi U23 UAE và U23 Syria đối đầu nhau vào đêm nay.

Trong khi đó, U23 Ả Rập Xê Út dù là chủ nhà nhưng lại bị loại đầy cay đắng. Sau 3 trận, đội bóng này chỉ có 3 điểm (thắng 1, thua 2). Còn ngôi nhì bảng A thuộc về U23 Joran với 6 điểm (thắng 2, thua 1) nhờ thắng lợi 1-0 trước U23 Kyrgyzstan ở lượt cuối.