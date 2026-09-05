Một đối thủ tiềm năng đang chuẩn bị thăm dò hệ thống phòng thủ của quân đội Nga ở biên giới phía Đông.

Hệ thống Typhon của Mỹ xuất hiện tại Nhật Bản.

Mỹ, Nhật Bản và Australia sẽ bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn Orient Shield 2016 (Lá chắn Phương Đông 2026) vào tuần tới. Trong đó, ngoài những hoạt động khác, họ sẽ thực hành các chiến thuật chiến đấu cho các hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất của Mỹ.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh bế tắc ngoại giao giữa Nga và Nhật Bản và việc Nhật Bản tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực. Hãng RIA Novosti đưa tin về những gì đang diễn ra ở Viễn Đông.

Hành động phối hợp

Mục tiêu chính thức của Lá chắn Phương Đông 2026 là cải thiện khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng mặt đất của Nhật Bản, Mỹ và Australia trong khi vẫn duy trì hệ thống chỉ huy riêng của từng đơn vị.

Nói cách khác, đây là cuộc thử nghiệm xem liệu 3 quân đội có thể nhanh chóng tích hợp khả năng tình báo, chỉ huy, hậu cần, hỏa lực và khả năng cơ động trong một chiến dịch duy nhất hay không. Khoảng 3.700 binh sĩ đang tham gia.

Cuộc diễn tập bao phủ một phần đáng kể quần đảo Nhật Bản, từ Hokkaido ở phía Bắc đến Kyushu ở phía Nam.

Kế hoạch đã công bố liệt kê, trong số những thứ khác, trường huấn luyện Yausubetsu, các doanh trại Okadama và Higashi-Chitose, các cảng Kushiro và Tomakomai, doanh trại Asaka, các căn cứ không quân Iruma và Yokota, kho đạn dược ở Hiroshima, căn cứ không quân Kure và một số cơ sở khác.

Việc phân bố các địa điểm huấn luyện này tự nó đã rất quan trọng: Cuộc tập trận sẽ không chỉ bao gồm các hoạt động chiến đấu mà còn cả khả năng vận chuyển nhân lực, trang thiết bị và đạn dược bằng đường biển, đường hàng không và khắp Nhật Bản.

Hokkaido có ý nghĩa chính trị và quân sự đặc biệt do vị trí tương đối gần với vùng Viễn Đông của Nga.

Nhật Bản đại diện cho các đơn vị Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF), bao gồm Bộ Tư lệnh Liên hợp, các Quân đoàn phía Bắc, phía Đông và Trung tâm, cùng Nhóm Vận tải Hàng hải GSDF.

Mỹ được đại diện bởi một phân đội từ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 509, Sư đoàn Dù 11, Nhóm Chiến thuật Đa lĩnh vực số 3, Bộ Tư lệnh Hậu cần 593 và Lữ đoàn Phòng không 38. Australia có các Lữ đoàn Y tế số 10, 17 và 2 của Lục quân.

Lập luận về tên lửa

Nhưng điểm thú vị nhất là Mỹ sẽ triển khai hệ thống tên lửa di động hiện đại nhất Typhon tại Nhật Bản lần đầu tiên. Đó là một container vận chuyển tiêu chuẩn dài 40 feet trên khung gầm có bánh xe với 4 ống phóng thẳng đứng Mk 41.

Loại ống phóng này được sử dụng rộng rãi trong Hải quân và có thể bắn nhiều loại tên lửa khác nhau. Chúng mang tên lửa hành trình Tomahawk, cũng như tên lửa đánh chặn SM-6.

Mỹ đã sử dụng Tomahawk từ năm 1983. Tầm bắn của chúng, tùy thuộc vào phiên bản, dao động từ 1.600 đến 2.500km. Hải quân Mỹ đã sử dụng loại tên lửa này trong mọi cuộc xung đột vũ trang có sự tham gia của họ kể từ Chiến dịch Bão Sa mạc.

Loại vũ khí này chính xác, bền chắc và giá thành thấp. Tuy nhiên, Tomahawk chưa bao giờ được bắn vào một quốc gia có hệ thống phòng không hiện đại. Tốc độ dưới âm và kích thước tương đối lớn khiến chúng trở thành mục tiêu dễ bị tấn công bởi hệ thống phòng không hiện đại.

Tên lửa RIM-174 SM-6 được đưa vào biên chế năm 2013. Đây là tên lửa đất đối không được thiết kế để phòng không và phòng thủ tên lửa cho tàu chiến. Tầm bắn của nó đối với mục tiêu trên không là 230km.

Tuy nhiên, trong hệ thống tên lửa Typhon, nó hoạt động ở chế độ bán đạn đạo đối với các mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Tầm bắn lên đến 740km. Hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối được cung cấp bởi đầu dò radar chủ động.

Ngoài tên lửa Tomahawk và SM-6, hệ thống này cuối cùng sẽ có khả năng phóng tên lửa siêu thanh LRHW với tầm bắn lên đến 2.700km. Những tên lửa này có thể tăng tốc lên Mach 17, khiến chúng cực kỳ khó bị các hệ thống phòng không phát hiện và đánh chặn.

Trong trường hợp xảy ra chiến tranh quy mô lớn, việc triển khai hệ thống Typhon ở Hokkaido sẽ cho phép Mỹ phát động các cuộc tấn công vào vùng Viễn Đông của Nga, cụ thể là các cơ sở của Hạm đội Thái Bình Dương ở Vladivostok, Nakhodka và Yuzhno-Sakhalinsk.

Căn cứ tàu ngầm tên lửa hạt nhân chiến lược ở Kamchatka cũng sẽ gặp rủi ro. Trên thực tế, Nhật Bản đang tuyên bố sẵn sàng cho phép Mỹ phát động các cuộc tấn công chống lại lực lượng răn đe hạt nhân của Nga.

Tái quân sự hóa Nhật Bản

Điều này đã thu hút sự chú ý, và Nga đã gửi công hàm phản đối tới Nhật Bản. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc triển khai hệ thống tên lửa Typhon tại Nhật Bản là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến "các biện pháp đáp trả".

Bà cũng kêu gọi Nhật Bản quay trở lại các nguyên tắc hòa bình theo hiến pháp và từ bỏ các yêu sách lãnh thổ đối với Nga.

Nhật Bản đã tích cực quân sự hóa trong những năm gần đây. Nhật đang mua vũ khí tầm xa của Mỹ, đặc biệt là tên lửa Tomahawk và JASSM, đồng thời cũng đang phát triển tên lửa Type-12 của riêng mình.

Cùng lúc đó, nước này đang tăng cường hệ thống phòng không Aegis, tăng kho dự trữ tên lửa phòng không SM-3 Block IIA và SM-6, và xây dựng lực lượng máy bay chiến đấu F-35A và F-35B, đồng thời tạo ra một mạng lưới các nền tảng trinh sát, tấn công và hàng hải không người lái.

Trước đây, Nhật Bản chính thức cho rằng Lực lượng Phòng vệ sẽ đẩy lùi một cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nhật Bản, nhưng giờ đây họ lại nói về "khả năng phản công".

Điều này không chính thức cấu thành tuyên bố về quyền tiến hành chiến tranh phủ đầu, nhưng ranh giới giữa phòng thủ và các cuộc tấn công tầm xa chống lại các quốc gia khác đã trở nên mờ nhạt hơn đáng kể.

Dù sao đi nữa, các cuộc tập trận sắp tới buộc Nga phải xem xét hành động của các đối thủ tiềm tàng ở Viễn Đông trong kế hoạch quân sự của mình.



