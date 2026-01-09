Tỷ phú Trần Đình Long lập kỷ lục mới: 10,6 triệu tấn thép

Quý 4/2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất hơn 3 triệu tấn thép thô, tăng 10% so với quý 3 và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 3 triệu tấn, tăng 24% so với quý trước và tăng 53% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế cả năm 2025, Hòa Phát lần đầu tiên ghi nhận sản lượng bán hàng 10,6 triệu tấn, tăng 31% so với năm trước.

﻿Với 1,3 triệu tấn, sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao của Hòa Phát đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay (tính theo quý), tăng 24% so với quý trước và tăng 14% so với quý 4/2024. Trong đó, riêng tháng 12, sản lương dòng sản phẩm này lập kỷ lục bán hàng trong một tháng với 585.000 tấn.

Trong quý cuối năm 2025, thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 1,6 triệu tấn, tăng 30% so với quý trước và cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ 2024. Kết quả bán hàng HRC tăng mạnh chủ yếu nhờ có sự bổ sung sản lượng của dây chuyền HRC2 – Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất từ cuối tháng 9/2025. Mặt khác, nhu cầu của ngành sản xuất hạ nguồn trong nước như ống thép, tôn mạ, cơ khí chế tạo khác tăng lên trong những tháng cuối năm.

Cụ thể, sản lượng bán hàng ống thép Hòa Phát ghi nhận 221.000 tấn trong quý cuối năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm tôn mạ các loại đạt 103.000 tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ.



Lũy kế cả năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 11 triệu tấn thép thô, tăng 26% so với năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép lần đầu tiên trong lịch sử đạt 10,6 triệu tấn trong một năm, tăng 31% so với năm trước.



Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao của Tập đoàn ghi nhận 4,8 triệu tấn, tăng 8% so với năm ngoái. Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng với khoảng 36%.



Với sản phẩm HRC, Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường 5 triệu tấn, tăng 73% so với năm 2024. Thép cuộn cán nóng của Tập đoàn chiếm 60% sản lượng sản xuất và bán hàng của sản phẩm này tại Việt Nam, theo báo cáo của Hiệp hội thép Việt Nam phát hành tháng 12/2025.



Ngoài ra, Hòa Phát ghi nhận 423.000 tấn tôn mạ, tương đương năm ngoái. Sản phẩm ống thép đạt xấp xỉ 850.000 tấn, củng cố vững chắc thị phần số 1 Việt Nam với 30,8%. Thép dự ứng lực, thép rút dây các loại tăng 29% về sản lượng bán hàng với 174.000 tấn, trong đó xuất khẩu đóng góp trên 40%.



Tập đoàn Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn từ cuối năm 2026. Trong đó, 60% là các loại thép công nghệ cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng. Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC.



Hòa Phát đang quyết liệt triển khai dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất. Dự kiến nhà máy sẽ ra sản phẩm thép ray vào năm 2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.