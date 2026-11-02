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Tỷ phú Trần Đình Long đích thân kiểm tra dây chuyền sản xuất Dung Quất, ra chỉ đạo đặc biệt

Yên Chi
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Hòa Phát sở hữu nhiều khu liên hợp sản xuất quy mô lớn trong lĩnh vực thép. Do đó, nhu cầu sửa chữa, phục hồi các sản phẩm Đúc, gia công cơ khí của các Công ty thành viên trong Tập đoàn là rất lớn.

Trong buổi làm việc tại Dung Quất chiều 30/10, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long chỉ đạo Công ty TNHH Chế tạo thiết bị Hòa Phát Dung Quất (CTTB) tập trung đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa thiết bị và đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa trong sản xuất. Đây là định hướng trọng tâm nhằm nâng cao năng lực gia công, chế tạo thiết bị, phục vụ nhu cầu của các nhà máy nội bộ Tập đoàn cũng như thị trường bên ngoài.

Hòa Phát sở hữu nhiều khu liên hợp sản xuất quy mô lớn trong lĩnh vực thép. Do đó, nhu cầu sửa chữa, phục hồi các sản phẩm Đúc, gia công cơ khí của các Công ty thành viên trong Tập đoàn là rất lớn. Từ nhu cầu này, Chế tạo thiết bị Hòa Phát Dung Quất đã đầu tư hệ thống máy gia công, trọng tâm là thiết bị CNC, nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng.

Tỷ phú Trần Đình Long đích thân kiểm tra dây chuyền sản xuất Dung Quất, ra chỉ đạo đặc biệt - Ảnh 1.

Hệ thống hiện có gồm máy tiện, máy phay CNC, máy phay giường băng máy 3 m, lò nhiệt luyện dạng giếng, thiết bị tôi cao tần và máy hàn hồ quang chìm. Công ty đã cung cấp sản phẩm cơ khí chế tạo cho nhiều đơn vị thành viên như Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương, Ống thép Hòa Phát Long An, Ống thép Hòa Phát Hưng Yên,...

Trong thời gian tới, Công ty dự kiến đầu tư bổ sung máy khoan lỗ sâu, máy doa ngang, máy cắt laser, robot hàn và lò tôi chân không. Việc đầu tư các thiết bị mới sẽ giúp hoàn thiện chuỗi công nghệ, tăng mức độ tự động hóa, mở rộng năng lực sản xuất và duy trì chất lượng sản phẩm ổn định.

Công ty cũng triển khai các dây chuyền chuyên biệt phục vụ trực tiếp nhu cầu sản xuất, vận hành và bảo trì trong Tập đoàn, gồm dây chuyền phục hồi con lăn đúc, cán thép; dây chuyền sản xuất con lăn băng tải; và dây chuyền phục hồi tấm khuôn đồng đúc thép. Qua đó, CTTB từng bước chuyển từ gia công sản phẩm đơn lẻ sang sản xuất, sửa chữa và phục hồi theo nhóm sản phẩm.

Nhu cầu lớn về máy móc, chi tiết cơ khí, phụ tùng và thiết bị tại các nhà máy trong Tập đoàn tạo dư địa để Công ty phát huy năng lực. Việc phối hợp trực tiếp với các đơn vị sử dụng giúp Công ty nắm bắt yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm, quy trình và tích lũy năng lực công nghệ.

Bên cạnh nhu cầu nội bộ, Công ty đang tìm kiếm cơ hội hợp tác bên ngoài. Công ty đã làm việc với một số tổng thầu châu Âu và Trung Quốc về sản xuất hàng OEM, đạt thỏa thuận bước đầu và hướng tới xuất khẩu sản phẩm gia công.

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