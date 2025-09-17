Tỷ phú Trần Đình Long có động thái 'lạ' với nông nghiệp Hòa Phát sau nửa năm báo lãi nghìn tỷ, 'đe dọa' Dabaco và vượt trội so với BAF, HAGL... dù quy mô vốn khiêm tốn

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (Tổng công ty nông nghiệp Hoà Phát) là pháp nhân chi phối và quản lý tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp của Tập đoàn Hòa Phát, bao gồm 4 công ty con là Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên, Công ty CP Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát, Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát và Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ.

Mới đây, Hòa Phát đã thực hiện một số thay đổi tại các công ty nông nghiệp.

Theo đó, vào tháng 7/2025, Tổng công ty nông nghiệp Hòa Phát (CTCP Phát triển nông nghiệp Hòa Phát) đã giảm vốn điều lệ từ 2.800 tỷ đồng xuống 2.550 tỷ đồng và giảm số ngành nghề kinh doanh từ 49 xuống 29 ngành. CTCP Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát (sở hữu các trại heo) giảm vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng xuống 1.000 tỷ đồng.

1 năm trước, vào tháng 6/2024, Tổng công ty nông nghiệp Hòa Phát đã có một đợt giảm vốn từ 3.100 tỷ xuống 2.800 tỷ và Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên giảm VĐL từ 800 tỷ xuống còn 400 tỷ. Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát (sở hữu các trại bò) tăng vốn từ 600 tỷ lên 800 tỷ.

Báo cáo thường niên 2024 của Tập đoàn Hoà Phát cho biết, trong năm này, lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 5% doanh thu và 8% lợi nhuận của Tập đoàn. Lợi nhuận nhóm này cao gấp 4,6 lần so với năm 2023.

Cụ thể, mảng nông nghiệp đã đem về doanh thu 7.081 tỷ đồng (tăng 12%), lợi nhuận 1.038 tỷ đồng (gấp 5 lần so với cùng kỳ).

Nửa đầu năm 2025, doanh thu mảng nông nghiệp đạt 4.227 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 1.025 tỷ đồng – tăng 129%. Nông nghiệp Hòa Phát đã có 7 quý liên tục tăng trưởng lợi nhuận từ Q4/2023 tới nay.

So về vốn điều lệ, Tổng công ty nông nghiệp Hòa Phát có vốn thấp nhất trong số các doanh nghiệp có hoạt động chăn nuôi và phân phối thịt gia súc, gia cầm như Dabaco (DBC), BAF, Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Masan MeatLife (MML), HAGL Agrico (HNG).

Nửa đầu năm 2025, Tổng công ty nông nghiệp Hòa Phát có doanh thu đứng sau Dabaco, Masan MeatLife nhưng lợi nhuận trước thuế vượt trội so với các doanh nghiệp, đứng thứ 2 và chỉ kém Dabaco 48 tỷ đồng.

Tập đoàn Hoà Phát chính thức đánh dấu việc bước chân vào lĩnh vực nông nghiệp vào tháng 3/2015 với việc ra mắt Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên. Đến tháng 2/2016, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát được thành lập, đảm nhận việc quản lý, chi phối hoạt động của tất cả các Công ty trong nhóm nông nghiệp.

Năm 2021, Hoà Phát hoàn thành quá trình tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn theo 5 Tổng Công ty phụ trách từng lĩnh vực: Gang thép – Sản phẩm thép – Nông nghiệp – Bất động sản – Điện máy Gia dụng. Từ đó, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát được gọi là Tổng công ty nông nghiệp Hoà Phát.

Báo cáo thường niên 2024 của Tập đoàn cho biết, Hòa Phát nằm trong top 15 doanh nghiệp cung cấp Thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn này hiện giữ thị phần số 1 về trứng gà sạch tại miền Bắc với gần 1 triệu quả/ngày, cũng là doanh nghiệp có sản lượng bò Úc lớn nhất thị trường.