Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa "chốt deal" lớn tại thị trường trọng điểm Đông Nam Á

Ngày 18/5/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN công bố ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) hợp tác với Chính quyền tỉnh Bataan và Clean Fuel, công ty nhiên liệu độc lập hàng đầu tại Philippines, nhằm mở rộng hạ tầng sạc và đổi pin xe điện tại khu vực có lưu lượng giao thông cao trên địa bàn các tỉnh Bataan và Cavite.

Những bước tiến này giúp V-GREEN hiện thực hóa mục tiêu dài hạn mang lại trải nghiệm sở hữu thuận tiện hơn cho cả người dùng ô tô và xe máy điện, góp phần đẩy nhanh quá trình phổ cập xe điện (EV) tại Philippines.

Theo MOU, V-GREEN và Chính quyền tỉnh Bataan sẽ phối hợp trong việc quy hoạch, phát triển và vận hành mạng lưới trạm sạc xe điện tại một thành phố và 11 đô thị trực thuộc, qua đó góp phần đưa Bataan trở thành một trong những địa phương tiêu biểu về thúc đẩy chuyển đổi xanh và phổ cập xe điện tại Philippines.

Cụ thể, V-GREEN đặt mục tiêu triển khai 600 trạm sạc và 1.200 trạm đổi pin trên toàn tỉnh Bataan. Công ty sẽ phụ trách cung cấp thiết bị, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống trạm sạc, trong khi Chính quyền tỉnh Bataan sẽ hỗ trợ thủ tục cấp phép, đề xuất các vị trí chiến lược và điều phối với chính quyền địa phương.

Song song đó, V-GREEN cũng ký MOU với Clean Fuel để nghiên cứu phát triển trạm sạc xe điện tại những cây xăng có lưu lượng phương tiện cao ở thành phố Dasmariñas, tỉnh Cavite.

Là một trong những công ty nhiên liệu độc lập hàng đầu tại Philippines với mạng lưới hơn 100 cơ sở phủ khắp khu vực đảo Luzon, Clean Fuel cũng chia sẻ định hướng thúc đẩy giao thông xanh và nâng cao trải nghiệm cho người dùng cùng V-GREEN. Trọng tâm hợp tác là việc lựa chọn địa điểm phù hợp và xem xét tích hợp hạ tầng hỗ trợ EV vào mạng lưới bán lẻ hiện hữu của Clean Fuel, qua đó giúp việc sạc xe trở nên thuận tiện hơn nhờ người dùng có thể sạc xe ngay tại những địa điểm quen thuộc trên hành trình di chuyển.

Các thỏa thuận mới ký kết tạo nền tảng quan trọng cho kế hoạch ra mắt xe máy điện của VinFast tại Philippines trong thời gian tới, đảm bảo khách hàng có thể tiếp cận hạ tầng đổi pin ngay từ giai đoạn đầu.

Ông Jose Enrique S. Garcia III, Thống đốc tỉnh Bataan, cho biết: “ Sự hợp tác này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy giao thông bền vững tại địa phương. Thông qua hợp tác cùng V-GREEN, chúng tôi đang xây dựng nền tảng cho một hệ sinh thái xe điện thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao trách nhiệm với môi trường, và ưu tiên phát triển dài hạn ”.

Ông Nguyễn Anh Quỳnh, Tổng Giám đốc toàn cầu của V-GREEN, chia sẻ: “ Việc mở rộng hạ tầng xe điện cần được triển khai đồng thời trên cả quy mô và khả năng tiếp cận. Thông qua hợp tác với chính quyền địa phương và đối tác khu vực tư nhân, chúng tôi đang phát triển mạng lưới trạm sạc phục vụ nhu cầu thực tế của khách hàng, qua đó giúp việc sở hữu và sử dụng xe điện trở nên thuận tiện hơn đối với người dùng Philippines” .

Công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-GREEN do nhà sáng lập VinFast Phạm Nhật Vượng thành lập, với mục tiêu đầu tư và phát triển hạ tầng sạc nhằm hỗ trợ quá trình mở rộng toàn cầu của VinFast, trong đó Philippines được xác định là một trong những thị trường trọng điểm.