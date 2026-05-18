Đại diện Vingroup nói về tuyển 20.000 lao động ở dự án lớn nhất VN, làm rõ bài toán “ly nông bất ly hương”

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tuyển nhiều lao động làm việc tại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, với tâm điểm là sân vận động Hùng Vương.

Vừa qua, nhiều người dân quan tâm tới thông báo tuyển dụng trong giai đoạn 1 hơn 20.000 lao động tại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội và tại các dự án khác. Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội hiện đang là dự án lớn nhất Việt Nam hiện nay (với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng). Dự án đặc biệt với tâm điểm là sân vận động Hùng Vương, đang được xây dựng với diện tích trải rộng trên địa bàn 11 xã ở Hà Nội.

Đáng chú ý, trong thông báo tuyển dụng, Vingroup nhấn mạnh ưu tiên tuyển dụng người dân địa phương tới làm việc tại dự án.

Mới đây, ông Nguyễn Phú Quân, Giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng Sân vận động Hùng Vương (đại diện Vingroup), chính thức lên tiếng về đợt tuyển dụng quy mô lớn này.

Theo ông Nguyễn Phú Quân, việc tuyển dụng hơn 20.000 lao động trong giai đoạn 1 trước hết nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực quy mô lớn cho quá trình triển khai và vận hành Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội (một dự án có tầm vóc đặc biệt). Đồng thời, việc này còn đáp ứng nhu cầu nhân sự tại các dự án khác của Vingroup trên địa bàn Thủ đô.

“Tuy nhiên, điều chúng tôi hướng tới không chỉ là bài toán nhân lực cho một đại dự án. Với Vingroup, mỗi công trình khi hiện diện tại địa phương phải thực sự trở thành động lực phát triển mới cho cộng đồng sở tại. Chính vì vậy, việc ưu tiên tuyển dụng người dân tại 11 xã thuộc phạm vi triển khai dự án là một chiến lược dài hạn, thể hiện cam kết đồng hành dài hạn cùng địa phương”, ông Quân nhấn mạnh.

Theo ông, trước đó, người dân ở 11 xã trên đã nhận được chính sách đền bù thỏa đáng để ổn định cuộc sống và tái thiết tương lai. Tuy nhiên, theo quan điểm của Vingroup, phát triển bền vững không thể chỉ dừng ở hỗ trợ tài chính một lần. Thay vào đó, điều quan trọng hơn là tạo ra sinh kế ổn định, lâu dài để người dân có thể tự tin bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Người lao động địa phương đến ứng tuyển tại Vingroup được hướng dẫn và tư vấn các vị trí công việc phù hợp.

“Có thể nói, đây là mô hình “vừa cấp vốn, vừa cấp việc”, giúp người dân vừa có nguồn lực để thay đổi cuộc sống, vừa có cơ hội trở thành một phần trực tiếp của nền kinh tế đô thị hiện đại. Chúng tôi mong muốn người dân địa phương không đứng ngoài quá trình phát triển, mà trở thành những người trực tiếp tham gia, đồng hành và hưởng lợi từ sự chuyển mình của khu vực.

Từ một vùng đất nông nghiệp, nơi đây sẽ hình thành một trung tâm thể thao, dịch vụ và đô thị tầm cỡ quốc tế. Chính người dân địa phương sẽ là lực lượng đầu tiên vận hành, phục vụ và kiến tạo sức sống cho đô thị đó”, đại diện Vingroup cho biết.

Giá trị lớn nhất của lời giải cho bài toán “ly nông bất ly hương” là gì?

Nhiều người dân địa phương ở Hà Nội đang làm việc trong các công trường dự án của Vingroup.

Giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng Sân vận động Hùng Vương chia sẻ: “Theo chúng tôi, giá trị lớn nhất của mô hình “ly nông bất ly hương” là giúp người dân có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao thu nhập mà không phải rời bỏ quê hương, gia đình hay cộng đồng của mình. Đây là một quá trình chuyển đổi nhân văn và bền vững hơn rất nhiều so với sự dịch chuyển lao động mang tính tự phát”.

Ông phân tích, khi một siêu đô thị hình thành, ngoài thay đổi diện mạo hạ tầng còn giúp tái cấu trúc kinh tế của cả khu vực. Từ đó, hàng chục nghìn việc làm mới sẽ kéo theo sự phát triển của thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, logistics, du lịch và hàng loạt ngành nghề liên quan. Điều này tạo ra một hệ sinh thái kinh tế năng động hơn, hiện đại hơn và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn cho địa phương.

“Điểm quan trọng là người dân địa phương không bị đứng bên lề quá trình chuyển đổi đó. Họ được trao cơ hội để tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị mới của nền kinh tế đô thị, từ lao động vận hành, dịch vụ cho tới các ngành nghề chuyên môn cao hơn trong tương lai. Khi có việc làm ổn định ngay trên quê hương, người dân sẽ có điều kiện chăm lo gia đình, duy trì sự gắn kết cộng đồng và từng bước nâng cao chất lượng sống một cách bền vững”, ông Quân nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo ông, “ly nông bất ly hương” cũng là cơ hội để người dân tiếp cận môi trường lao động chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ năng mới và từng bước trở thành lực lượng lao động đô thị hiện đại. Kết quả, khi chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, địa phương cũng sẽ có thêm nền tảng để thu hút đầu tư và phát triển bền vững trong dài hạn.

Ông Nguyễn Phú Quân nhấn mạnh, với tập đoàn, một dự án thành công không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay giá trị kinh tế tạo ra, mà còn phải trả lời được câu hỏi: Dự án đó mang lại điều gì cho người dân địa phương và giúp khu vực phát triển bền vững ra sao trong nhiều năm sau?

“Việc triển khai chương trình tuyển dụng quy mô lớn tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội là một bước đi cụ thể để hiện thực hóa cam kết đó”, ông Quân khẳng định.