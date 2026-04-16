Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và vợ con tiếp tục mở thêm một công ty phim ảnh mới

Trí Đức |

Sau khi thành lập CTCP Phát triển điện ảnh V-Film vào tháng 9/2025, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng với Vingroup và gia đình tiếp tục thành lập một công ty nữa cùng ngành vào tháng 4/2026.

Đầu tháng 4, CTCP Vinstudio vừa công bố thành lập mới, địa chỉ tại Hà Nội với số vốn 10 tỷ đồng.

Các cổ đông sáng lập là Vingroup (HoSE: VIC) với 10% vốn điều lệ, ông Phạm Nhật Minh Hoàng 5%, ông Phạm Nhật Vượng 45%, bà Phạm Nhật Minh Anh 10%, ông Phạm Nhật Quân Anh 5%, và bà Phạm Thu Hương 25%.

Công ty tham gia 10 ngành nghề kinh doanh, nổi bật là sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình﻿, hoạt động nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc, chiếu phim, quảng cáo.

Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật là bà Phan Thu Hương. Đây là một nhân vật nổi bật tại hệ sinh thái Vingroup, ví dụ như vai trò lãnh đạo tại Quỹ Thiện Tâm.

﻿Trước Vinstudio, một công ty ngành phim ảnh của Vingroup là CTCP Phát triển điện ảnh V-Film, được thành lập vào cuối tháng 9/2025 tại Hà Nội. Người đại diện pháp luật và Chủ tịch HĐQT là ông Đặng Thanh Thủy, khi đó là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinpearl.

Tháng 12/2025, ông Đặng Thanh Thủy nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Vinpearl.

﻿Trước V-Film, một hoạt động nổi bật của Vingroup liên quan tới ngành phim ảnh﻿ là VinTaTa (hãng phim hoạt hình do Tập đoàn Vingroup thành lập cuối năm 2016) công chiếu online series phim hoạt hình “Monta trong dải ngân hà kỳ cục”.

