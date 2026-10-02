HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển người phát thức ăn cho hổ, báo, sư tử…thậm chí bơi cùng nàng tiên cá

Dương Tâm
|

Không chỉ thu hút nhân sự cấp cao, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup như Vinhomes hay Vinpearl cũng liên tục mở rộng đội ngũ nhân sự vận hành trực tiếp, đảm bảo trải nghiệm hoàn hảo nhất cho cư dân và du khách.

- Ảnh 1.

Mảng du lịch – giải trí thuộc Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng từng gây chú ý khi tuyển dụng các vị trí mang tính chất đặc biệt. Cụ thể, hồi tháng đầu năm, VinWonders Nha Trang đã đăng tuyển vị trí nhân viên chăm sóc động vật.

Công việc cụ thể bao gồm: Vệ sinh khu dưỡng/chăm sóc, sát trùng chuồng trại, làm giàu chuồng trại; chế biến và phân phát thức ăn, nước uống cho động vật. Nhân viên sẽ vận hành đóng/mở chuồng, kiểm tra hàng rào hệ thống xung điện, thả và nhốt động vật phục vụ khách tham quan hàng ngày.

Ngoài ra, nhân sự có nhiệm vụ quan sát, phát hiện dấu hiệu bệnh của động vật để cảnh báo điều trị kịp thời; xử lý các sự cố tại bể nuôi, chuồng trại từ mức độ trung bình đến các tình huống khẩn cấp ảnh hưởng sức khỏe động vật hoặc an toàn khách hàng.

- Ảnh 2.

Vị trí này yêu cầu nam từ đủ 19 đến dưới 35 tuổi, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, chịu khó, cẩn thận. Công việc không yêu cầu kinh nghiệm và ứng viên sẽ được đào tạo nghiệp vụ.

Vị trí chăm sóc động vật có tổng thu nhập từ 8,5 - 10 triệu đồng/tháng cho ca làm việc 8h-18h (nghỉ trưa 2h), 48h/tuần. Đi kèm là các khoản phụ cấp đi lại, thuê nhà…

Người lao động sẽ nhận được mức lương hấp dẫn. Bên cạnh việc được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và đóng bảo hiểm đầy đủ sau thời gian thử việc, nhân sự còn được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ cao cấp nội bộ như bệnh viện Vinmec, hệ thống giáo dục Vinschool hay nghỉ dưỡng Vinpearl.

VinWonders Nha Trang nuôi dưỡng và bảo tồn hàng chục nghìn cá thể động thực vật khác nhau, được chia thành hai khu vực chính là Vườn thú King's Garden và Thủy cung Sea World. Tại King’ Garden có nhiều động vật như Hổ trắng Bengal, sư tử, báo, hươu cao cổ, hà mã, vượn…

- Ảnh 3.

Còn tại Thủy cung Sea World nuôi dưỡng hơn 30.000 sinh vật biển và bò sát, trong đó có cá mập, cá rồng, rùa biển, trăn, rồng Nam Mỹ, kỳ đà hoa…

Được biết, trước đó Vinpearl cũng đã tuyển thợ lặn để lặn dưới bể chăm sóc cá, vệ sinh bể nuôi sinh vật, biểu diễn cho cá ăn và bơi cùng nàng tiên cá. Thông tin tuyển dụng nêu rõ yêu cầu ứng viên biết bơi, lặn, không mắc các vấn đề sức khỏe Chịu khó, hòa đồng, vui vẻ.﻿

Tags

Phạm Nhật Vượng

vingroup

Vinpearl

VinWonders Nha Trang

tuyển dụng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại