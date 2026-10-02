Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển người phát thức ăn cho hổ, báo, sư tử…thậm chí bơi cùng nàng tiên cá

Không chỉ thu hút nhân sự cấp cao, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup như Vinhomes hay Vinpearl cũng liên tục mở rộng đội ngũ nhân sự vận hành trực tiếp, đảm bảo trải nghiệm hoàn hảo nhất cho cư dân và du khách.

Mảng du lịch – giải trí thuộc Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng từng gây chú ý khi tuyển dụng các vị trí mang tính chất đặc biệt. Cụ thể, hồi tháng đầu năm, VinWonders Nha Trang đã đăng tuyển vị trí nhân viên chăm sóc động vật.

Công việc cụ thể bao gồm: Vệ sinh khu dưỡng/chăm sóc, sát trùng chuồng trại, làm giàu chuồng trại; chế biến và phân phát thức ăn, nước uống cho động vật. Nhân viên sẽ vận hành đóng/mở chuồng, kiểm tra hàng rào hệ thống xung điện, thả và nhốt động vật phục vụ khách tham quan hàng ngày.

Ngoài ra, nhân sự có nhiệm vụ quan sát, phát hiện dấu hiệu bệnh của động vật để cảnh báo điều trị kịp thời; xử lý các sự cố tại bể nuôi, chuồng trại từ mức độ trung bình đến các tình huống khẩn cấp ảnh hưởng sức khỏe động vật hoặc an toàn khách hàng.

Vị trí này yêu cầu nam từ đủ 19 đến dưới 35 tuổi, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, chịu khó, cẩn thận. Công việc không yêu cầu kinh nghiệm và ứng viên sẽ được đào tạo nghiệp vụ.

Vị trí chăm sóc động vật có tổng thu nhập từ 8,5 - 10 triệu đồng/tháng cho ca làm việc 8h-18h (nghỉ trưa 2h), 48h/tuần. Đi kèm là các khoản phụ cấp đi lại, thuê nhà…

Người lao động sẽ nhận được mức lương hấp dẫn. Bên cạnh việc được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và đóng bảo hiểm đầy đủ sau thời gian thử việc, nhân sự còn được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ cao cấp nội bộ như bệnh viện Vinmec, hệ thống giáo dục Vinschool hay nghỉ dưỡng Vinpearl.

VinWonders Nha Trang nuôi dưỡng và bảo tồn hàng chục nghìn cá thể động thực vật khác nhau, được chia thành hai khu vực chính là Vườn thú King's Garden và Thủy cung Sea World. Tại King’ Garden có nhiều động vật như Hổ trắng Bengal, sư tử, báo, hươu cao cổ, hà mã, vượn…

Còn tại Thủy cung Sea World nuôi dưỡng hơn 30.000 sinh vật biển và bò sát, trong đó có cá mập, cá rồng, rùa biển, trăn, rồng Nam Mỹ, kỳ đà hoa…

Được biết, trước đó Vinpearl cũng đã tuyển thợ lặn để lặn dưới bể chăm sóc cá, vệ sinh bể nuôi sinh vật, biểu diễn cho cá ăn và bơi cùng nàng tiên cá. Thông tin tuyển dụng nêu rõ yêu cầu ứng viên biết bơi, lặn, không mắc các vấn đề sức khỏe Chịu khó, hòa đồng, vui vẻ.﻿