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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển 2.000 người cho VinFast, thu nhập tới 18 triệu đồng/tháng

Mai Chi
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Thời gian làm việc là 48 giờ mỗi tuần, người lao động được nghỉ 4 ngày trong tháng theo sự sắp xếp của công ty.

Theo Báo Hà Tĩnh, Nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn xã, UBND xã Hương Khê phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh và Công ty CP sản xuất và kinh doanh VinFast tổ chức ngày hội tuyển dụng 2.000 vị trí làm việc cho Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh.

Các vị trí tuyển dụng được chia thành 5 nhóm. Trong đó, nhóm hàn support, thao tác và logistics tuyển cả nam và nữ trong độ tuổi lao động, không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần biết đọc, biết viết và có nhận thức tốt. Ứng viên nam cần cao trên 1,6 m, nặng từ 50 kg; nữ cao trên 1,5 m, nặng từ 40 kg và bảo đảm sức khỏe.

Đối với các vị trí sản xuất, sửa chữa, chất lượng, thợ hàn và thợ sơn , doanh nghiệp tuyển lao động nam trong độ tuổi lao động, tốt nghiệp THCS trở lên. Ứng viên có kinh nghiệm lắp ráp, sửa chữa, kiểm tra chất lượng ôtô, xe máy, hàn hoặc sơn được ưu tiên.

Nhóm lái xe nâng, lái xe thành phẩm, vận hành cẩu trục, vận hành hạ tầng và bảo dưỡng khuôn tuyển cả nam và nữ, yêu cầu tốt nghiệp THCS trở lên. Với các vị trí lái xe hoặc vận hành, ứng viên cần có chứng chỉ hoặc bằng lái phù hợp.

Ở nhóm bảo trì điện, cơ khí và hạ tầng , VinFast tuyển lao động nam từ 18-45 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành điện, điện tử, tự động hóa hoặc cơ khí. Doanh nghiệp ưu tiên những người từng có kinh nghiệm bảo trì, vận hành thiết bị điện hoặc cơ khí tại các công ty, khu công nghiệp sản xuất.

Riêng vị trí nhập dữ liệu tuyển cả nam và nữ trong độ tuổi 18-35, tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Ứng viên thành thạo Microsoft, có kinh nghiệm xử lý dữ liệu hoặc sử dụng phần mềm SAP được ưu tiên.

Theo thông tin tuyển dụng, mức thu nhập dự kiến dao động từ 10-18 triệu đồng/tháng, kèm thưởng KPI, thưởng thâm niên, tháng lương thứ 13 và các chế độ thưởng khác theo quy định của công ty. Người lao động được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật và được mua thêm bảo hiểm sức khỏe cá nhân PVI sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Ngoài ra, người lao động còn được khám sức khỏe định kỳ hằng năm, hưởng chế độ tăng ca và các khoản phụ cấp theo quy định. Công ty hỗ trợ xe đưa đón và nghỉ ca khi làm việc tại Hà Tĩnh, đồng thời tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Thời gian làm việc là 48 giờ mỗi tuần, người lao động được nghỉ 4 ngày trong tháng theo sự sắp xếp của công ty.

Ngày hội tuyển dụng dự kiến bắt đầu từ 7h30 ngày 10/10/2026 tại hội trường UBND xã Hương Khê. Theo Báo Hà Tĩnh, trước đó VinFast cũng đã tổ chức các đợt tuyển dụng quy mô lớn tại địa phương, trong đó riêng tháng 7/2026 từng thông báo tuyển 3.000 nhân sự cho Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh.

Tags

tuyển dụng

nhà máy sản xuất ôtô

việc làm

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