Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tung chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa bão, bao gồm cả xe xăng

Trong thông báo mới nhất, hãng xe VinFast đã có thông báo về việc hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa bão tại 4 tỉnh thành. Cụ thể, do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều xe VinFast tại các tỉnh thành Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập nước, dẫn đễn hư hỏng phải gọi cứu hộ.

VinFast sẽ có chính sách hỗ trợ các chủ xe VinFast tại 4 tỉnh thành trên.

Đối với khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh , thứ nhất, VinFast sẽ hỗ trợ khách hàng tiền miễn thường bảo hiểm. Theo đó, các xe bị hư hỏng cần làm bảo hiểm, phần tiền miễn thường 500.000₫/khách hàng sẽ được VinFast chi trả.

Thời gian áp dụng đến hết 20/10/2025. Đối tượng áp dụng là các khách hàng xe xăng và xe điện được kéo cứu hộ về xưởng dịch vụ đến ngày 05/10/2025.

Thứ hai, VinFast kiểm tra miễn phí xe cho khách hàng xe điện do xe đã bị ngập nước, di chuyển nhiều trong điều kiện nước cao. Thời gian áp dụng đến hết ngày 20/10/2025. Đối tượng áp dụng là khách hàng xe điện.

Đối với khu vực Hà Nội , VinFast sẽ kéo cứu hộ xe cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa bão về xưởng dịch vụ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập úng, đồng thời không thu thêm chi phí chênh lệch của khách hàng theo chính sách đã ban hành.

Thời gian áp dụng từ ngày 30/09 đến hết ngày 01/10/2025.

Với những trường hợp xe cần cứu hộ và xưởng dịch vụ VinFast gần nhất đang quá tải và chưa thể tiếp nhận thêm xe cứu hộ, hãng xe sẽ hỗ trợ điều phối chuyển xe đến xưởng dịch vụ khác ở xa hơn nhưng còn khả năng tiếp nhận.

Nếu trường hợp nhà cung cấp cứu hộ chưa đáp ứng kịp, khách hàng có thể chủ động liên hệ nhà cung cấp cứu hộ bên ngoài để đưa xe về xưởng dịch vụ VinFast. Hãng sẽ hỗ trợ thanh toán chi phí cứu hộ này cho khách hàng và mức hỗ trợ cụ thể sẽ được phản hồi sau khi hồ sơ đầy đủ.