Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn công ty thép lên 15.000 tỷ đồng sau khi tìm được "chiến tướng"

Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 12/11, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal đã tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. Công ty không công bố thay đổi về cơ cấu cổ đông.

Trước đó, ﻿ngày 3/11, VinMetal đã bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật , thay cho ông Nguyễn Việt Quang – Tổng Giám đốc Vingroup, người trước đó kiêm nhiệm vị trí này. Ông Nguyễn Việt Quang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT của VinMetal .

﻿Được biết, ông Tiến Sĩ hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM) và thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG).﻿

Ông Đỗ Tiến Sĩ cũng là em ruột của ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT﻿ Pomina.

Ông Đỗ Tiến Sĩ sinh năm 1967, ông tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM ﻿và có bằng Cử nhân Quản trị & Marketing tại Đại học Monash, Úc. Ông cũng sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (bằng đôi) tại Đại học INSEAD (Pháp) và Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) .

Về kinh nghiệm công tác, ông đã có hơn 30 năm gắn bó với ngành công nghiệp thép Việt Nam. Ông từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Thép Tây Đô từ năm 1995 đến năm 2000 , sau đó ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Pomina trong giai đoạn 2000–2008. Năm 2009, ông Tiến Sĩ được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Pomina, ông Đỗ Văn Khánh đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Đến ﻿tháng 6/2015, ông Tiến Sĩ được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Pomina thay ông Khánh.

Trong quá trình công tác tại Pomina, ông Tiến Sĩ từng có giai đoạn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Pomina (2022–2023) và hiện nắm giữ hơn 8,6 triệu cổ phiếu POM , tương đương 3,08% vốn điều lệ .

Vinmetal được Vingroup thành lập ngày 6/10/2025 với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng . Cơ cấu sở hữu gồm Vingroup nắm 98% cổ phần , hai con trai của ông Phạm Nhật Vượng – Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng – mỗi người góp 1% vốn .

Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp – công nghệ cao tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) , công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm .

Công ty tập trung vào các dòng thép dân dụng trong xây dựng, thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao. Các sản phẩm chủ lực gồm: thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao; thép ray và thép kết cấu cầu, cảng, đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Theo đại diện Vingroup, việc thành lập công ty nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast. Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TP HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Trong dài hạn, công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh trên thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo. Điều này góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp luyện kim nói riêng và công nghiệp nặng tại Việt Nam phát triển.