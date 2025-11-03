Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi?

Cuối tháng 9 vừa qua, Vingroup và các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng vừa góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phát triển điện ảnh V-Film, với mức vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Phát triển điện ảnh V-Film gồm: Vingroup (10%); ông Phạm Nhật Vượng (45%); vợ ông Vượng là bà Phạm Thu Hương (25%); 2 con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Quân Anh (mỗi người 5%) và con gái út của ông Vượng là Phạm Nhật Minh Anh (10%).

V-Film có 8 ngành nghề kinh doanh, trong đó nổi bật là sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, hoạt động nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc.

Trước đó vào cuối năm 2016, Vingroup từng thành lập hãng phim hoạt hình VinTaTa với sứ mệnh "mang lại tiếng cười cho trẻ thơ" và đã hoàn thiện hai studio hiện đại tại Hà Nội và TP. HCM. Cuối năm 2024, Vingroup cũng đã được UBND tỉnh Hải Dương (nay là Hải Phòng) chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng rạp chiếu phim Thống Nhất, với quy mô 4 tầng, được xây dựng trên diện tích 457m2, tổng diện tích sàn khoảng 1.730m2.

Động thái này cho thấy Vingroup đã và đang gia tăng sự hiện diện trong ngành công nghiệp truyền thông – lĩnh vực giàu tiềm năng nhưng đầy cạnh tranh tại Việt Nam. Việc một tập đoàn đa ngành có nguồn lực tài chính mạnh như Vingroup tham gia thị trường được dự báo sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh mới giữa các nhà sản xuất chương trình, vốn lâu nay do một số tên tuổi dẫn dắt. Câu hỏi đặt ra: Ai đang chiếm thế thượng phong trong lĩnh vực này và sự xuất hiện của “ông lớn mới” sẽ tạo ra thay đổi gì? ﻿﻿

Cuộc chiến giành thị phần đầy căng thẳng giữa các “ông lớn”

Từ năm 2024, lĩnh vực giải trí Việt trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết khi các tên tuổi lớn liên tục tung ra nhiều gameshow đặc sắc, cạnh tranh từng “mét vuông” độ phủ sóng trên mạng xã hội.

Nếu một năm trước, cuộc chơi vẫn nằm trong tay các “ông lớn” quen thuộc như hệ sinh thái nhà DatVietVAC, Yeah1 và Cát Tiên Sa, thì năm 2025 đường đua trên đã không còn sự xuất hiện của Cát Tiên Sa. Sau Đảo thiên đường và Bước nhảy hoàn vũ 2024, đơn vị này gần như “án binh bất động”, chưa có thêm mùa mới, khiến cuộc cạnh tranh tập trung vào hai thế lực còn lại: Vie Channel và Yeah1.

Tâm điểm chú ý được kỳ vọng đặt vào cuộc đối đầu giữa Em xinh “say hi” và Tân binh toàn năng. Nếu như phiên bản nữ của Anh trai “say hi” quy tụ dàn nghệ sĩ nữ được săn đón nhất, thì bên còn lại - gameshow thay thế Anh trai vượt ngàn chông gai của Yeah1 lại thu hút nhờ bộ 3 mentor SOOBIN – Tóc Tiên – Kay Trần. Thế nhưng trái với dự đoán, “cuộc song mã” này nhanh chóng mất cân bằng: Tân binh toàn năng bị lu mờ trong khi Em xinh tăng tốc và gần như không có đối thủ ngang tầm.

Năm nay, Em xinh “say hi” và Anh trai “say hi” nhà Vie Channel đã thống trị đường đua thịnh hành khi liên tục dẫn đầu BXH trong nhiều tháng. Tuy nhiên, sức hút của game show nhà DatVietVAC vẫn bị chi phối vì 3 chương trình truyền hình thực tế cùng đang gây sốt là Chiến sĩ quả cảm, Sao nhập ngũ và Gia đình Haha.

Mới đây, bom tấn 2 ngày 1 đêm của Đông Tây Promotion cũng quay trở lại. Cùng với đó là những cái tên mới trong giới sản xuất show bắt đầu "tham chiến", gồm Forest Studio đứng sau Running Man Vietnam mùa 3 và Zeit Media - lần đầu kết hợp Cục Công tác chính trị, Bộ Công an để thực hiện chương trình Chiến sĩ quả cảm. Những gương mặt mới đã phát sóng và nhận được sự quan tâm lớn của người xem, khiến đường đua càng khốc liệt.

Running Man mùa 3 do Forest Studio sản xuất đang là show truyền hình thực tế được nhiều khán giả quan tâm

Bên cạnh gameshow, điện ảnh Việt cũng đang ở giai đoạn nóng hơn bao giờ hết. Trong vài năm trở lại đây, đường đua phim điện ảnh Việt chứng kiến những cuộc cạnh tranh gay gắt khi liên tục xuất hiện các bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ đến từ những nhà sản xuất quen thuộc ở phòng vé.

Không còn xa lạ với khán giả Việt, CJ HK Film là công ty liên doanh giữa CJ ENM Việt Nam và HKFilm. Theo thông tin tự giới thiệu trên website, đơn vị này đã hợp tác sản xuất và phát hành được 27 bộ phim chiếu rạp. Trong đó phải kể đến “Nhà bà nữ” với sự kết hợp với đạo diễn Trấn Thành đã đem về cho sản xuất 475 tỷ đồng từ doanh thu phòng vé. Đồng hành cùng Trấn Thành, CJ HK Film tiếp tục tạo nên bom tấn “Mai” với doanh thu 551 tỷ đồng.

Một số bộ phim điện ảnh do CJ HK Film hợp tác với các bên để sản xuất

Trong năm nay, CJ HK Film đã hợp tác sản xuất và ra mắt công chúng 2 bộ phim, gồm “Nhà gia tiên” và “Mang mẹ đi bỏ”. Trong đó “Nhà gia tiên” đang vào top phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 242 tỷ đồng.

Không chỉ hoạt động tại Việt Nam, hiện CJ HK Film là một trong số ít các đơn vị có thể “xuất khẩu” phim Việt. Hầu hết các phim do CJ HK Entertainment sản xuất đều được phân phối đến thị trường quốc tế.

Bên cạnh CJ HK Film, HK Film cũng là đơn vị sản xuất phim Việt có tiếng. Một số tác phẩm điện ảnh do đơn vị này hợp tác sản xuất có thể kể đến như Địa đạo, Bộ tứ báo thủ, Chốt đơn, Đất rừng phương Nam, Yêu nhầm bạn thân…

Không chỉ sản xuất phim, đơn vị này còn cung cấp các dịch vụ khác như cho thuê thiết bị, phim trường, sản xuất TVC, TV Show….

Ngoài các đơn vị trên, hiện các đạo diễn Việt cũng thành lập các công ty sản xuất phim của riêng mình. Như Trấn Thành Town nổi lên như hiện tượng khi liên tiếp tạo nên những phim trăm tỷ, trở thành “bảo chứng phòng vé” với sức ảnh hưởng lớn trên truyền thông và khán giả đại chúng.

Lý Hải Production tiếp tục là thế lực bền bỉ của dòng phim hành động - xã hội với thương hiệu “Lật mặt”. Chuỗi phim đều đạt doanh thu cao, xây dựng hình ảnh Lý Hải như nhà sản xuất - đạo diễn có tầm nhìn, chinh phục được khán giả cả ba miền nhờ câu chuyện gần gũi và tính giải trí mạnh.

Một cái tên quan trọng khác là November Films của Victor Vũ. Đặc trưng bằng phong cách chỉn chu, kỹ thuật cao và chất điện ảnh rõ nét, Victor Vũ tạo nên dấu ấn nghệ thuật trong các tác phẩm bom tấn, đưa tiêu chuẩn sản xuất Việt Nam tiến gần hơn với khu vực.

Song song với các thương hiệu lớn, thị trường cũng chứng kiến sự trỗi dậy của những nhân tố mới. Tiêu biểu là Thu Trang Entertainment với loạt phim hướng tới thị hiếu đại chúng, khai thác chất đời thường và yếu tố gia đình khiến đường đua trở nên đa sắc và cạnh tranh hơn.

Trong năm nay, điểm nhấn phải kể đến những bom tấn do Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Galaxy Studio kết hợp sản xuất như “Mưa đỏ”, “Tử chiến trên không” góp phần định hình chiến lược phát hành phim Việt. Tác phẩm vừa có giá trị nghệ thuật, vừa tạo hiệu ứng truyền thông mạnh, chứng minh phim nhà nước vẫn có thể bứt phá nếu được đầu tư đúng hướng.

Sự góp mặt đa dạng của các “ông lớn” giúp thị trường điện ảnh 2024–2025 sôi động hơn bao giờ hết, mở ra kỳ vọng về những bom tấn nghìn tỷ tiếp theo. ﻿﻿

Cơ hội nào cho V-Film ?

Dù đã tạo dấu ấn mạnh trong lĩnh vực xe điện và bất động sản, việc Vingroup thông qua V-Film lấn sân sang 2 thị trường chật chội và cạnh tranh khốc liệt như sản xuất phim và gameshow khiến nhiều người đặt câu hỏi: miếng bánh nào còn lại cho một “tân binh” giàu tham vọng?

Mỗi năm, các hãng này đều có dự án đầu tư hàng trăm tỷ đồng, nắm trong tay chuỗi rạp, đội ngũ sản xuất lão luyện và dữ liệu khán giả sâu rộng. Chưa kể xu hướng khán giả ngày càng khó tính, tỷ lệ phim Việt lỗ vẫn ở mức cao. Một doanh nghiệp mới gia nhập như V-Film muốn tạo chỗ đứng không chỉ cần tiền, mà còn cần tư duy sản xuất, chiến lược nội dung dài hạn và khả năng xây dựng thương hiệu nghệ thuật đủ cạnh tranh.

Ở mảng gameshow, thị trường còn khốc liệt hơn khi đã được “đóng khung” bởi những tên tuổi thống trị như DatVietVAC (Vie Channel, Đông Tây Promotion), Điền Quân hay Cát Tiên Sa. Các nhà sản xuất này sở hữu format đã được chứng minh hiệu quả, lại sở hữu những nền tảng phân phối rộng khắp, dày đặc và quyền khai thác quảng cáo trị giá hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Người xem cũng có xu hướng bội thực với gameshow cũ kỹ, đòi hỏi nội dung phải độc đáo và liên tục đổi mới - điều gây áp lực lớn cho bất kỳ đơn vị mới nào.

Tuy nhiên, cánh cửa bước chân vào đường đua giải trí vẫn đầy tiềm năng với V-Film. Việc đầu tư hai studio hiện đại tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy Vingroup không chỉ thử nghiệm mà quyết tâm xây dựng năng lực sản xuất ngay từ sớm – một bước đi quan trọng để nắm bắt thị trường nội dung số đang bùng nổ.

Bên cạnh đó, Vingroup tiếp tục tăng cường hiện diện ở mảng điện ảnh với dự án rạp chiếu phim Thống Nhất tại Hải Dương (nay là Hải Phòng). Dù đây chỉ là một dự án đơn lẻ nhưng động thái này mở ra khả năng xây dựng chuỗi rạp trong tương lai.

Rạp chiếu phim Thống Nhất do Vingroup đầu tư sắp hoàn thiện.

Điều quan trọng hơn cả: nguồn lực tài chính và hệ sinh thái rộng lớn chính là điểm khác biệt mạnh nhất của Vingroup khi bước vào thị trường đã chật kín các ông lớn. Vingroup không cần chạy theo bài toán lợi nhuận ngắn hạn mà có thể đầu tư dài hơi để từng bước chiếm lĩnh thị phần. Hệ sinh thái sẵn có – từ công nghệ, viễn thông, đến bán lẻ và bất động sản – có thể trở thành kênh lan tỏa nội dung cực kỳ hiệu quả.

Nếu thế mạnh từ hệ sinh thái đa nền tảng, V-Film hoàn toàn có thể tạo ra những format khác biệt cho thị trường nội dung giải trí ngày càng lớn.

Dẫu vậy cơ hội nào cũng đi kèm rủi ro. Tiền và công nghệ không thể đảm bảo thành công trong một thị trường mà cảm xúc khán giả mới là trọng tài tối thượng. Bởi vậy mà sự thành công cho V-Film vẫn là một ẩn số và câu trả lời có lẽ sẽ chỉ xuất hiện khi V-Film tung ra những dự án đầu tiên. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy liệu một tân binh giàu tiềm lực có đủ bứt phá để chen chân vào cuộc chơi giải trí vốn không dành cho kẻ yếu hay không!

(Tổng hợp)