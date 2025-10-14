Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở rộng "Xanh SM" phiên bản Indonesia

Green SM, phiên bản Indonesia của Xanh SM, vừa ra mắt dịch vụ taxi điện cao cấp đầu tiên tại Thành phố Surabaya hôm 14/10. Nhân dịp khai trương, Green SM triển khai ưu đãi đến 50.000 IDR cho mỗi chuyến đi, giúp hành khách trải nghiệm hành trình hiện đại, thân thiện với môi trường và góp phần làm xanh không khí thành phố.

Lễ ra mắt có sự tham dự của ông Agus Imam Sonhaji – Chuyên viên tư vấn của Thị trưởng Surabaya về Phát triển, Kinh tế và Tài chính, đại diện Thị trưởng Surabaya, ông Trio Wahyu Bowo – Quyền Giám đốc Sở Giao thông Surabaya, Ủy viên Cảnh sát cấp cao Endang Srie Narullita, ông Agus Hebi Djuniantoro – Giám đốc Sở Công nghiệp và Nhân lực Surabaya, ông H. M. Ali Affandi La Nyalla Mahmud Mattalitti – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Surabaya (KADIN), Trung tá Bộ binh Ifan Alfa – Quân khu 084/Bhaskara Jaya, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố và cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Việc Green SM có mặt tại Surabaya đánh dấu một bước tiến quan trọng cho đô thị trung tâm kinh tế – thương mại lớn nhất miền Đông Java. Với hơn 3,8 triệu phương tiện đăng ký vào năm 2024, chủ yếu là xe máy và ô tô cá nhân, thành phố đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ tình trạng kẹt xe và ô nhiễm không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng sống của người dân.

Đội xe taxi 100% thuần điện của Green SM, vận hành bởi đội ngũ tài xế chuyên nghiệp và hỗ trợ đặt xe nhanh chóng qua ứng dụng Green SM, sẽ mang đến một giải pháp di chuyển đáng tin cậy, thoải mái và bền vững, đồng thời đồng hành cùng mục tiêu xây dựng thành phố thông minh và giảm phát thải carbon của Indonesia.

Green SM ra mắt tại Jakarta vào tháng 12/2024 và cũng là dịch vụ taxi điện cao cấp đầu tiên tại Indonesia. Từ đó, những chiếc taxi điện VinFast màu xanh ngọc nhanh chóng được đón nhận nhờ hành trình êm ái, tài xế lịch sự, giá cước minh bạch và tác động thiết thực cho môi trường. Đầu tháng 9/2025, dịch vụ đã mở rộng sang Makassar và Bekasi, chứng minh khả năng thích ứng với nhiều loại hình đô thị khác nhau từ thành phố du lịch ven biển cho đến trung tâm công nghiệp.

Với sự hiện diện tại đô thị lớn thứ hai cả nước Surabaya, Green SM chuyển từ giai đoạn mở rộng từng thành phố sang chiến lược phủ sóng toàn quốc, khẳng định rằng giao thông xanh không còn là khái niệm tương lai, mà đã trở thành hiện thực hôm nay.

Ông Deny Tjia, Giám đốc Điều hành Green SM Indonesia, cho biết: “Việc Green SM có mặt tại Surabaya không chỉ đơn giản là mở rộng thêm một thị trường, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc đồng hành cùng con người và nhịp phát triển năng động của các đô thị hàng đầu Indonesia. Chỉ trong vòng một tháng, chúng tôi đã mở rộng sang Makassar, Bekasi và nay là Surabaya, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với dịch vụ di chuyển xanh, cao cấp, đồng thời khẳng định năng lực mở rộng quy mô nhanh chóng của chúng tôi. Với vai trò trung tâm thương mại và cửa ngõ quốc tế của miền Đông Java, Surabaya là điểm đến lý tưởng để chứng minh rằng taxi điện không chỉ thiết thực mà còn đang đặt ra chuẩn mựcmới cho giao thông đô thị bền vững tại Indonesia.”

Với những gia đình trở về sau chuyến bay dài hay nhân viên văn phòng vội vã đến công sở, Green SM mang đến trải nghiệm vượt trội hơn cả một chuyến xe thông thường. Hành khách bước vào cabin sạch sẽ, không mùi nhiên liệu hay khói thải, sự êm ái từ động cơ điện và không gian rộng rãi cho trẻ nhỏ, hành lý và cả mua sắm. Dù là phụ huynh, doanh nhân hay người cao tuổi, Green SM đều biến mỗi hành trình thành một trải nghiệm chất lượng, an toàn, tiện nghi và phù hợp với mọi đối tượng.

Trong giai đoạn khai trương, Green SM dành tặng ưu đãi đặc biệt: miễn phí 100% giá cước (tối đa 50.000 IDR) cho chuyến xe đầu tiên trong các ngày từ 14 đến 16/10, và ưu đãi 50% (tối đa 50.000 IDR) cho một chuyến xe từ ngày 17/10 đến 20/10 khi đặt qua ứng dụng Green SM. Trong tuần tiếp theo, Green SM tiếp tục tặng ưu đãi 35% (tối đa 50.000 IDR) cho một chuyến xe từ ngày 21 đến 27/10. Toàn bộ tài xế đều được đào tạo bài bản về an toàn, dịch vụ và kỹ năng lái xe điện, đảm bảo mang đến trải nghiệm cao cấp và sự yên tâm cho hành khách.

Với sự góp mặt tại Surabaya, Green SM tiếp tục khẳng định sứ mệnh lâu dài trong việc phổ cập dịch vụ di chuyển xanh đến với đông đảo người dân, đồng thời đồng hành cùng Indonesia trên con đường hướng tới một tương lai giao thông sạch hơn, thông minh hơn và kết nối hơn. Mỗi chuyến đi tại “Thành phố Anh hùng” không chỉ mang lại tiện ích cho hiện tại, mà còn là đóng góp thiết thực cho bầu trời xanh hơn, không khí trong lành hơn và đường phố thông suốt hơn cho các thế hệ mai sau.

Green SM là thương hiệu gọi xe công nghệ toàn cầu chính thức của GSM, đại diện cho tầm nhìn và giá trị của công ty tại mọi thị trường. Tại Đông Nam Á, Green SM hoạt động tại Indonesia (quê hương của nền tảng gọi xe Gojeck); sử dụng tên Xanh SM tại Việt Nam và Lào; và mang tên Green GSM tại Philippines.﻿

Được sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, GSM cam kết phát triển hệ sinh thái di chuyển sẵn sàng cho tương lai, đồng thời truyền cảm hứng về lối sống xanh tại những quốc gia đang nhanh chóng đón nhận xu hướng bền vững.