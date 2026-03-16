Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục chưa từng có

VinFast chính thức công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý IV/2025 và cả năm 2025 (kết thúc ngày 31/12/2025). Đây là quý có kết quả tài chính tốt nhất của công ty từ trước đến nay, với nhiều chỉ số quan trọng đạt mức cao mới.

Số lượng ô tô điện VinFast được bàn giao đạt 86.557 xe trong quý IV/2025, tăng 127% so với quý trước và tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mẫu xe thuộc thương hiệu Green và mẫu EC Van chiếm khoảng 49%. Các thị trường quốc tế duy trì đà tăng trưởng mạnh và đã đóng góp vào khoảng 18% tổng lượng xe bàn giao trong kỳ.

Tính chung cả năm 2025, công ty đã bàn giao 196.919 ô tô điện, tăng 102% so với năm 2024.

Kết quả bàn giao cả năm đã vượt mục tiêu của Ban lãnh đạo cho năm 2025 là ít nhất gấp đôi số lượng xe bàn giao năm 2024 (97.399 xe điện), đồng thời đánh dấu số lượng xe bàn giao cao nhất của VinFast kể từ khi thành lập.

Mảng xe máy điện và xe đạp điện cũng ghi nhận đà tăng trưởng vượt trội, với số lượng bàn giao đạt 171.962 xe trong quý IV/2025, tăng 43% so với quý trước và tăng 452% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2025, Công ty đã bàn giao 406.498 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 473% so với cả năm 2024.

Doanh thu duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, biên lợi nhuận cải thiện rõ rệt

Tổng doanh thu của VinFast đạt 39.411,7 tỷ đồng ( 1.568,9 triệu USD) trong quý IV/2025, tăng 138,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 117,7% so với quý trước.

Tổng doanh thu cả năm 2025 đạt 90.427,6 tỷ đồng ( 3.599,7 triệu USD), tăng 105,4% so với năm 2024.

Biên lợi nhuận gộp trong quý IV/2025 ở mức âm 39,9%, cải thiện đáng kể so với âm 79,1% trong quý IV/2024 và âm 56,2% trong quý III/2025. Sự cải thiện rõ nét này phản ánh những lợi ích từ việc mở rộng quy mô sản xuất cũng như tối ưu hóa cấu trúc chi phí.

Biên lợi nhuận gộp cả năm 2025 ở mức âm 42,5%, cải thiện so với âm 57,4% trong năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, khách hàng có thể mua xe điện VinFast tại 424 showroom trên toàn cầu.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast, chia sẻ: “Năm 2025 là một cột mốc quan trọng của VinFast. Chúng tôi đã đầu tư một cách kỷ luật cho sứ mệnh cốt lõi: Giúp xe điện và cuộc cách mạng xanh trở nên dễ tiếp cận cho mọi người. Mọi quyết định chiến lược của chúng tôi , từ đầu tư vào công nghệ, năng lực sản xuất đến mở rộng toàn cầu , đều xoay quanh mục tiêu này.

Trong năm 2026 và những năm tiếp theo, việc mở rộng quy mô và tối ưu chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm sẽ tiếp tục là đòn bẩy then chốt trên hành trình hướng tới lợi nhuận. Điều này sẽ được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư chiến lược nhằm mở rộng năng lực sản xuất tại nước ngoài, thương mại hóa những dòng xe thế hệ mới, cũng như hợp tác với các đối tác uy tín bên ngoài và bên trong hệ sinh thái Vingroup, để tăng cường tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo vào sản phẩm, nhà máy của chúng tôi, qua đó giúp giảm chi phí sở hữu cho khách hàng”.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Tài chính VinFast, cho biết thêm: “Kết quả năm 2025 đã phản ánh rõ nét chiến lược song hành của chúng tôi: Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, đồng thời từng bước cải thiện hiệu quả vận hành. Việc vượt mục tiêu đề ra cho năm 2025, trong khi vận hành khoảng 2/3 công suất nhà máy chủ lực trong năm cho thấy năng lực mở rộng quy mô một cách hiệu quả của VinFast. Quý IV/2025 ghi nhận kết quả tài chính tốt nhất từ trước đến nay của chúng tôi, với nhiều chỉ số quan trọng đạt mức cao mới, những lợi ích ban đầu từ việc gia tăng quy mô bắt đầu được thể hiện rõ”.



