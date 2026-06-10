Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại lập kỷ lục mới

Hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận lượng bán ra 97.961 ô tô điện trong 5 tháng đầu năm, là thương hiệu có lượng xe bán ra lớn nhất trên thị trường ô tô Việt Nam trong tháng thứ 20 liên tiếp.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo số liệu do VinFast công bố ngày 10/6, hãng đã bàn giao 19.503 ô tô điện tại thị trường Việt Nam trong tháng 5/2026. Lũy kế 5 tháng đầu năm, doanh số đạt 97.961 xe.

Với doanh số trên, VinFast tiếp tục là thương hiệu có lượng xe bán ra lớn nhất trên thị trường ô tô Việt Nam trong tháng thứ 20 liên tiếp.

Doanh số của VinFast phần nào phản ánh xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh đang diễn ra ngày càng rõ nét tại Việt Nam. Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội, đẩy mạnh các chính sách giảm phát thải và khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Dù chưa áp dụng lệnh cấm xe máy chạy xăng trong khu vực lõi quận Hoàn Kiếm khi thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026, Hà Nội đã lựa chọn cách tiếp cận theo hướng khuyến khích giảm dần phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh, nhất là đối với nhóm tài xế công nghệ và giao hàng.

Theo lộ trình được công bố, từ năm 2027 và mạnh hơn trong giai đoạn 2028-2029, thành phố sẽ mở rộng phạm vi vùng phát thải thấp, đồng thời từng bước nâng các yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải đối với xe máy và ô tô hoạt động trong khu vực vành đai 1. Việc các quy định môi trường ngày càng chặt chẽ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng xe điện, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thị trường phương tiện xanh trong những năm tới.

Trong cơ cấu sản phẩm, Limo Green là mẫu xe có doanh số cao nhất tháng với 5.108 xe được bàn giao. Tính từ đầu năm đến nay, doanh số lũy kế của mẫu xe này đạt 24.059 chiếc.

Mẫu VF MPV 7 ghi nhận 1.711 xe bán ra trong tháng 5. Lũy kế từ đầu năm, đã có 7.923 xe VF MPV 7 được bàn giao cho khách hàng. Mẫu xe này chính thức được bán ra thị trường từ tháng 2/2026.

Ở nhóm xe cá nhân cỡ nhỏ, VF 3 đạt doanh số 4.770 xe trong tháng 5, nâng tổng doanh số 5 tháng đầu năm lên 20.231 xe. Trong khi đó, VF 5 đạt doanh số 3.399 xe trong tháng, bao gồm cả phiên bản Herio Green. Lũy kế từ đầu năm, doanh số VF 5 đạt 16.803 xe.

Một số dòng xe khác cũng ghi nhận doanh số đáng chú ý trong tháng 5 như VF 6 với 1.674 xe bán ra, nâng doanh số lũy kế lên 11.057 xe; VF 7 đạt 750 xe trong tháng và 5.412 xe trong 5 tháng đầu năm; EC Van đạt 1.092 xe trong tháng, lũy kế đạt 4.071 xe.

Tổng cộng, VinFast đã bán ra 97.961 ô tô điện tại thị trường Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026, tiệm cận mốc 100.000 xe.

Liên quan đến sản phẩm mới, VinFast cho biết hãng đã mở nhận đặt cọc sớm mẫu VF 8 thế hệ mới trong tháng 5. Theo doanh nghiệp, mẫu xe này ghi nhận 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày mở bán.



