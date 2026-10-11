Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giao 'cậu cả' Phạm Nhật Quân Anh nhiệm vụ quan trọng chinh phục thị trường Ấn Độ - 'Game' khó hay dễ?

"Ấn Độ là một trong những thị trường quan trọng nhất trong câu chuyện tăng trưởng toàn cầu của VinFast", Bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc Điều hành VinFast Xe máy điện Thị trường Quốc tế cho biết trong phát biểu mới đây.

Nhìn vào những động thái gần đây của thương hiệu Việt cũng như "bàn cờ" thị trường ô tô, xe máy toàn cầu, không khó để nhìn ra tầm quan trọng của thị trường Ấn Độ nếu VinFast thực sự muốn trở thành một thương hiệu lớn toàn cầu.

Ô tô: Thị trường gần 5 triệu xe, cuộc chơi điện hóa đang mở ra

Nếu muốn tìm một thị trường đủ lớn để xây dựng vị thế quốc tế, Ấn Độ là cái tên khó bỏ qua. Trong năm tài chính 2025-2026, thị trường này tiêu thụ kỷ lục 4,64 triệu ô tô du lịch, tăng 7,9% so với năm trước. Quy mô ấy tạo ra dư địa cho các hãng xe mới, đặc biệt khi người tiêu dùng ngày càng có thêm lựa chọn ngoài xe động cơ đốt trong. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Ấn Độ (SIAM) ghi nhận đây là mức doanh số cao nhất từ trước đến nay của ngành ô tô du lịch Ấn Độ.

Tuy nhiên, đây không phải thị trường dễ chinh phục. Maruti Suzuki vẫn là thế lực lớn nhất, bán gần 1,79 triệu xe trong năm 2025, tương đương khoảng 40% thị phần. Phía sau, cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt khi Mahindra vươn lên vị trí thứ hai với khoảng 593.000 xe, vượt Tata Motors và Hyundai. Bốn hãng này chiếm gần 79% thị trường ô tô du lịch năm 2025. Autocar India cho biết cán cân đang dịch chuyển, với các thương hiệu nội địa tăng sức ép lên những đối thủ lâu năm.

Điểm đáng chú ý là sự chuyển dịch không chỉ nằm ở thứ hạng các hãng xe, mà còn ở công nghệ động lực. Theo số liệu của Bộ Công nghiệp nặng Ấn Độ, tỷ lệ ô tô du lịch thuần điện trong tổng lượng đăng ký tăng từ 0,2% năm tài chính 2020-2021 lên 2,6% năm 2024-2025. Sang năm tài chính 2025-2026, lượng đăng ký ô tô điện tăng hơn 80% so với năm trước, theo SIAM.

Dù tỷ lệ điện hóa vẫn còn thấp so với quy mô toàn thị trường, tốc độ tăng trưởng cho thấy cơ hội đang mở rộng. Tháng 8/2026, Ấn Độ ghi nhận 30.696 ô tô điện bán lẻ, tăng 51,89% so với cùng kỳ năm trước; xe điện chiếm 7,63% lượng ô tô bán lẻ trong tháng, so với 5,83% một năm trước đó. Tata Motors, Mahindra và JSW MG vẫn là những cái tên dẫn đầu, nhưng cuộc chơi đã có thêm đối thủ mới.

Với VinFast, đây là thị trường vừa đủ lớn để theo đuổi mục tiêu tăng trưởng, vừa đang trong giai đoạn hình thành lại tương quan cạnh tranh. Hãng không phải đối đầu trực tiếp với toàn bộ thị trường xe xăng ngay lập tức, mà có thể tập trung vào nhóm khách hàng đã sẵn sàng chuyển sang ô tô điện.

Xe máy: Chiếc bánh lớn hơn nhiều nhưng không dễ chia phần

Nếu ô tô là cuộc chơi hàng triệu xe mỗi năm, xe máy tại Ấn Độ có quy mô lớn hơn nhiều. Năm tài chính 2025-2026, doanh số xe máy tại đây đạt 21,7 triệu chiếc, tăng 10,7%. Đây là thị trường xe hai bánh lớn nhất thế giới, nơi phương tiện cá nhân giá hợp lý đóng vai trò thiết yếu trong việc đi lại hàng ngày.

Nhưng quy mô lớn không có nghĩa xe máy điện đã chiếm ưu thế. Trong năm tài chính 2025-2026, xe điện chỉ chiếm khoảng 6,54% lượng xe hai bánh đăng ký tại Ấn Độ. Nói cách khác, phần lớn thị trường vẫn thuộc về xe sử dụng động cơ đốt trong, đồng nghĩa dư địa điện hóa còn rất đáng kể nếu các hãng có thể giải quyết bài toán giá bán, quãng đường di chuyển và sự thuận tiện khi sử dụng.

Phân khúc xe máy điện cũng đang chứng kiến sự thay đổi về thứ hạng. Năm 2025, Ấn Độ tiêu thụ hơn 1,28 triệu xe máy điện, tăng khoảng 11% so với năm trước. TVS Motor vươn lên dẫn đầu với gần 299.000 xe, chiếm khoảng 23% thị phần; Bajaj Auto đứng thứ hai với gần 270.000 xe. Ather Energy bán hơn 200.000 xe, trong khi Ola Electric giảm mạnh xuống khoảng 199.000 chiếc.

Diễn biến này cho thấy xe máy điện Ấn Độ không còn là sân chơi riêng của những thương hiệu khởi nghiệp. Các nhà sản xuất truyền thống đang tận dụng mạng lưới đại lý, thương hiệu và năng lực sản xuất để mở rộng thị phần. Với một doanh nghiệp mới gia nhập, thách thức không chỉ là có sản phẩm phù hợp mà còn phải xây dựng được hệ thống bán hàng, bảo hành và cung ứng linh kiện đủ rộng.

Dù vậy, nếu nhìn từ góc độ dài hạn, xe máy điện có thể là một cơ hội lớn. Chỉ cần tỷ lệ điện hóa tăng thêm vài điểm phần trăm trên nền thị trường hơn 20 triệu xe mỗi năm, quy mô nhu cầu mới đã có thể lên tới hàng trăm nghìn chiếc.

VinFast đã có chỗ đứng ban đầu, nhưng còn cả chặng đường dài

VinFast đã bắt đầu hoạt động tại Ấn Độ với ô tô điện và đầu tư cơ sở sản xuất tại Tamil Nadu. Những bước đi này cho phép hãng tiếp cận thị trường không chỉ bằng hoạt động nhập khẩu, mà còn hướng tới năng lực sản xuất tại chỗ. Trong bối cảnh Ấn Độ có quy mô thị trường lớn và tham vọng trở thành trung tâm sản xuất ô tô, hiện diện công nghiệp có thể mang ý nghĩa chiến lược dài hạn.

Dữ liệu bán lẻ tháng 8/2026 cho thấy VinFast đạt 2.199 ô tô điện, tăng 48,38% so với tháng trước và vươn lên vị trí thứ tư thị trường xe điện. Trong khi đó, ba hãng đứng đầu đều giảm doanh số theo tháng. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn còn đáng kể: Tata bán 13.158 xe, Mahindra đạt 6.464 xe và JSW MG đạt 4.622 xe. Kết quả của VinFast là tín hiệu tích cực ở giai đoạn đầu, nhưng cuộc chơi vẫn còn dài.

Bước mở rộng tiếp theo đáng chú ý là xe máy điện. VinFast đã ký thư bày tỏ ý định hợp tác với hơn 50 đại lý tại 15 bang và vùng lãnh thổ của Ấn Độ, hướng tới triển khai mạng lưới showroom tại 34 thành phố.

Đây mới là bước chuẩn bị về phân phối. Dù vậy, việc xây dựng mạng lưới từ sớm có thể giúp VinFast chuẩn bị nền tảng tiếp cận khách hàng tại một thị trường có nhu cầu đi lại bằng xe hai bánh rất lớn.

Xét về cơ hội, VinFast có thể theo đuổi hai hướng bổ trợ cho nhau. Với ô tô điện, mục tiêu trước mắt là tăng độ nhận diện, mở rộng danh mục sản phẩm và cải thiện doanh số tại những phân khúc phù hợp. Với xe máy điện, hãng có thể khai thác một thị trường có quy mô lớn hơn nhiều về lượng phương tiện, nhưng cần chứng minh sản phẩm đủ cạnh tranh về giá và chi phí sử dụng.

Thách thức lớn nhất vẫn là khả năng bản địa hóa. Người tiêu dùng Ấn Độ nhạy cảm với giá, trong khi các hãng nội địa có lợi thế về quy mô, mạng lưới phân phối và mức độ am hiểu thị trường. VinFast cũng cần chứng minh năng lực dịch vụ sau bán hàng, khả năng cung ứng linh kiện và hiệu quả hoạt động của các khoản đầu tư tại chỗ.