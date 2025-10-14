Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đưa Green SM đến thành phố 3,8 triệu phương tiện, phủ sóng quốc gia 284 triệu dân

GSM (Green Smart Mobility) là công ty đầu tiên trên thế giới vận hành dịch vụ gọi xe thuần điện trên nhiều nền tảng được vận hành hoàn toàn bằng xe điện VinFast, do Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng sáng lập.

Green SM là thương hiệu gọi xe công nghệ toàn cầu chính thức của GSM. Tại Đông Nam Á, Green SM hoạt động tại Indonesia, sử dụng tên Xanh SM tại Việt Nam và Lào, và Green GSM tại Philippines.

Ngày 14/10, Green SM, đã chính thức ra mắt tại Surabaya, trung tâm kinh tế – thương mại lớn nhất miền Đông Java (Indonesia). Sự có mặt này được kỳ vọng sẽ mang lại giải pháp giao thông bền vững cho một thành phố đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm và kẹt xe nghiêm trọng, với hơn 3,8 triệu phương tiện đăng ký vào năm 2024.

Trong giai đoạn khai trương, Green SM dành tặng ưu đãi đặc biệt: miễn phí 100% giá cước (tối đa 50.000 IDR) cho chuyến xe đầu tiên trong các ngày từ 14 đến 16/10, và ưu đãi 50% (tối đa 50.000 IDR) cho một chuyến xe từ ngày 17/10 đến 20/10 khi đặt qua ứng dụng Green SM. Trong tuần tiếp theo, Green SM tiếp tục tặng ưu đãi 35% (tối đa 50.000 IDR) cho một chuyến xe từ ngày 21 đến 27/10. Toàn bộ tài xế đều được đào tạo bài bản về an toàn, dịch vụ và kỹ năng lái xe điện, đảm bảo mang đến trải nghiệm cao cấp và sự yên tâm cho hành khách tại xứ vạn đảo.

Green SM có mặt tại Surabaya đánh dấu một bước tiến quan trọng cho đô thị trung tâm kinh tế – thương mại lớn nhất miền Đông Java, Indonesia.

Ông Deny Tjia, Giám đốc Điều hành Green SM Indonesia, cho biết: " Việc Green SM có mặt tại Surabaya không chỉ đơn giản là mở rộng thêm một thị trường, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc đồng hành cùng con người và nhịp phát triển năng động của các đô thị hàng đầu Indonesia. Chỉ trong vòng một tháng, chúng tôi đã mở rộng sang Makassar, Bekasi và nay là Surabaya, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với dịch vụ di chuyển xanh, cao cấp, đồng thời khẳng định năng lực mở rộng quy mô nhanh chóng của chúng tôi. Với vai trò trung tâm thương mại và cửa ngõ quốc tế của miền Đông Java, Surabaya là điểm đến lý tưởng để chứng minh rằng taxi điện không chỉ thiết thực mà còn đang đặt ra chuẩn mựcmới cho giao thông đô thị bền vững tại Indonesia ."

Green SM lần đầu tiên ra mắt tại Jakarta vào tháng 12/2024. Đầu tháng 9/2025, dịch vụ đã mở rộng sang Makassar và Bekasi, sau đó đến Surabaya.