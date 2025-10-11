"Gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục

Ngày 11/10/2025, VinFast đã chính thức trở thành thương hiệu ô tô đầu tiên tại thị trường Việt Nam vượt mốc 100.000 xe bán ra chỉ sau 3 quý đầu năm. Đây là kết quả sau 11 tháng liên tục "bán chạy nhất Việt Nam" với thị phần ngày càng tăng, của hãng xe do tỷ phú Phạm Nhật Vượng lèo lái tại thị trường nội địa.

Trong tháng 9/2025, VinFast đã bán ra thị trường 13.914 xe ô tô điện các loại, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm đến hết quý III lên 103.884 xe - đạt doanh số chưa từng có trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam.

Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất vẫn là VF 3 - "mẫu xe điện quốc dân" với tổng lũy kế 31.386 xe bán ra trong 9 tháng, trong đó riêng tháng 9/2025 là 2.682 xe.

Xếp thứ 2 là VF 5 với 30.956 xe bán ra trong 3 quý đầu năm và 3.847 xe riêng trong tháng qua. Phiên bản tối ưu cho chạy dịch vụ của VF 5 là Herio Green cũng đã đạt 8.604 xe lũy kế, trong đó riêng tháng 9 đạt 2.173 xe.

Mẫu xe xếp thứ 3 trong danh sách bán chạy của VinFast là VF 6, với 14.425 xe bán ra từ đầu năm, trong đó có 1.933 xe trong tháng 9 và nhiều đơn hàng vẫn đang chờ được bàn giao.

VF 7 cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, là một trong những mẫu C-SUV được ưa chuộng nhất hiện nay với lũy kế 9 tháng đạt 5.877 xe và 778 xe bán ra trong tháng 9.

Mẫu xe MPV 7 chỗ tối ưu cho kinh doanh dịch vụ Limo Green có màn bứt phá mạnh mẽ trong tháng 9, vươn lên top đầu phân khúc với 2.120 xe được bàn giao cho khách hàng.

Với 3 tháng kinh doanh cao điểm của Quý IV còn ở phía trước, năng lực sản xuất đã được mở rộng với hai nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, VinFast dự kiến sẽ thiết lập những kỷ lục mới ấn tượng hơn vào cuối năm 2025.



