Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tạo việc làm cho hơn 400.000 nhân sự trên toàn cầu: "Sự thật" của con số này là gì?

Từ khoảng 54.000 người năm 2023, lực lượng lao động của Vingroup tăng lên 104.000 người vào cuối năm 2025. Đến tháng 8/2026, tập đoàn cho biết toàn hệ sinh thái đã có 230.000 nhân sự, trong đó riêng VinCons vượt mốc 100.000 người.

Trong tài liệu giới thiệu doanh nghiệp được Vingroup công bố tháng 8/2026, tập đoàn giới thiệu mình là doanh nghiệp tư nhân sử dụng nhiều lao động nhất Việt Nam với 230.000 nhân sự . Phạm vi thống kê này bao gồm cả Vingroup, các công ty liên kết, các công ty liên quan trong hệ sinh thái như Vincom Retail, GSM, Vincons...

Một con số khác được Vingroup đưa ra vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33 là số lượng nhân sự lên tới hơn 400.000 ﻿người tính trên toàn cầu. Tập đoàn này đã mở rộng "cánh tay" sang hơn 10 quốc gia trên thế giới.

Các con số này đều lớn hơn rất nhiều số nhân viên được ghi nhận trong báo cáo thường niên.



Theo báo cáo thường niên doanh nghiệp công bố, tập đoàn có khoảng 54.000 người lao động vào cuối năm 2023, tăng lên 67.000 người năm 2024 và đạt hơn 104.000 người vào cuối năm 2025 .



Như vậy, chỉ sau hai năm, Vingroup đã bổ sung khoảng 50.000 nhân sự, tương đương mức tăng gần 93%. Riêng năm 2025, lực lượng lao động tăng thêm khoảng 37.000 người, tức hơn 55% so với năm trước.

Con số trong báo cáo thường niên chỉ tính lượng nhân sự của Tập đoàn và công ty con trực thuộc. Dù vậy cũng cho thấy, quy mô nhân sự Vingroup đang tăng với cấp độ nhân trong nhóm doanh nghiệp có nhiều nhân sự nhất Việt Nam.

VinCons vượt mốc 100.000 nhân sự



Đóng góp lớn nhất cho đợt tăng nhân sự đến từ lĩnh vực xây dựng và hạ tầng. Tháng 7/2026, Tổng Giám đốc VinCons cho biết doanh nghiệp đã chính thức vượt mốc 100.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân và nhân viên trên toàn hệ thống.

Trước đó, VinCons triển khai chiến dịch tuyển dụng hơn 100.000 lao động trên cả nước nhằm phục vụ các đại công trường như Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Doanh nghiệp đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho các lĩnh vực mới như đường sắt tốc độ cao, metro, cầu cảng, điện gió và điện mặt trời.



Hệ sinh thái Vingroup còn tuyển kỹ sư, chuyên gia công nghệ, cán bộ quản lý dự án, nhân viên vận hành, giáo viên, bác sĩ, tài xế và lao động dịch vụ. Riêng giai đoạn đầu của dự án Khu đô thị thể thao Olympic với sân vận động VinFast là điểm nhấn, tập đoàn từng công bố kế hoạch tuyển hơn 20.000 lao động.

Đội ngũ tài xế của GSM cũng được tính vào con số 230.000 và 400.000 nói trên, trong bối cảnh công ty taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã nhanh chóng có mặt tại 34 tỉnh thành của đất nước. Hãng đã hiện diện tại Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, kéo theo nhu cầu tuyển dụng, đào tạo tài xế cùng đội ngũ vận hành bản địa.

Mở rộng ngành nghề và thị trường quốc tế



Tốc độ tuyển dụng cao phản ánh sự mở rộng nhanh về quy mô hoạt động của Vingroup. Từ nền tảng bất động sản và dịch vụ, tập đoàn hiện phát triển sáu trụ cột gồm công nghiệp - công nghệ, bất động sản - dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh, văn hóa và thiện nguyện xã hội.



Tài liệu tháng 8/2026 cho biết Vingroup đạt doanh thu hợp nhất khoảng 12,7 tỷ USD năm 2025 và tổng tài sản gần 49,7 tỷ USD vào cuối tháng 6/2026. Hoạt động của tập đoàn trải rộng từ ô tô điện, xây dựng, phát triển đô thị đến du lịch, giáo dục, y tế và giao thông xanh.



Làn sóng tuyển dụng cũng diễn ra ở nước ngoài. VinFast từng tuyển các vị trí quản lý đại lý, pháp chế, tài chính, đào tạo bán hàng và dịch vụ tại Ấn Độ, đồng thời vận hành nhà máy ô tô điện đầu tiên bên ngoài Việt Nam tại bang Tamil Nadu.

