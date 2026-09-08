Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho triển khai một loại hình bất động sản chưa từng có vào siêu đô thị 10 tỷ USD, đón đầu “mỏ vàng” mới của Việt Nam

Tại Vinhomes Green Paradise, Vingroup đang phát triển Vin New Horizon, mô hình đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp tích hợp nhà ở, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, học tập và sinh hoạt cộng đồng.

Mô hình Vin New Horizon được triển khai đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. (Ảnh chụp thực tế triển khai dự án hồi tháng 6/2026 - Huy Nguyễn)

Mô hình đô thị hưu trí đầu tiên tại Cần Giờ

Tại Vinhomes Green Paradise ở Cần Giờ, Vingroup đang phát triển Vin New Horizon, mô hình chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp được giới thiệu lần đầu vào cuối năm 2025.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách mô hình này được đặt trong cấu trúc của một đại đô thị thay vì vận hành như một viện dưỡng lão độc lập. Theo thông tin giới thiệu, Vin New Horizon kết hợp các chức năng lưu trú, chăm sóc sức khỏe, trị liệu, nghỉ dưỡng, học tập và sinh hoạt cộng đồng trong cùng một hệ sinh thái.

Tại Cần Giờ, mỗi khu Vin New Horizon được định hướng có quy mô khoảng 20-50 ha. Bên trong có nhà ở, bệnh viện dưỡng lão, các trung tâm chăm sóc chuyên sâu, không gian trị liệu, khu nghỉ dưỡng và các tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày.

Một trong những hạng mục được giới thiệu tại Vin New Horizon là bệnh viện dưỡng lão quốc tế 5 sao cùng các trung tâm chuyên sâu về tim mạch, thần kinh, cơ xương khớp, chuyển hóa, nội tiết, dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần, giấc ngủ và phòng chống lão hóa.

Hệ thống này được kết nối với Bệnh viện quốc tế Vinmec tại Vinhomes Green Paradise, với thông tin giới thiệu về hợp tác chuyên môn cùng Cleveland Clinic của Mỹ.

Bệnh viện Vinmec 5 sao hợp tác cùng Cleveland Clinic. (Ảnh: Vingroup)

Ở cấp độ vận hành, Vin New Horizon được giới thiệu có mạng lưới chăm sóc sức khỏe 24/7. Mỗi người cao tuổi có hồ sơ sức khỏe kết nối trực tuyến, theo dõi hơn 20 chỉ số sinh lý theo thời gian thực và ứng dụng công nghệ robot AI trong quá trình chăm sóc.

Các căn nhà cũng được giới thiệu tích hợp những giải pháp hỗ trợ an toàn như cảm biến phát hiện té ngã, hệ thống gọi khẩn cấp và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ.

Không gian bên ngoài nhà ở tiếp tục được thiết kế theo nhu cầu vận động và phục hồi sức khỏe, với đường dạo có tay vịn, công viên dưỡng sinh, khu tập luyện nhẹ, hồ bơi thủy trị liệu, khu yoga và gym.

Có “đại học mở cho người cao tuổi” ngay trong khu đô thị

Một điểm đặc biệt khác của mô hình là Học viện Minh Triết, được giới thiệu như một “đại học mở cho người cao tuổi”.

Tại đây dự kiến có các lớp về nghệ thuật, ngoại ngữ, công nghệ, kỹ năng sống, phòng chống lừa đảo và rèn luyện trí nhớ. Người cao tuổi cũng có thể tiếp tục chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng với cộng đồng.

Bên cạnh cư dân lưu trú, Vin New Horizon còn được định hướng cung cấp dịch vụ dưỡng lão bán trú. Người cao tuổi từ khu vực lân cận có thể đến đây trong ngày để vận động nhẹ, trị liệu, học năng khiếu, sử dụng bữa ăn theo chế độ dinh dưỡng và tham gia các hoạt động nghệ thuật trước khi trở về nhà.

Mô hình này tạo thêm một lớp dịch vụ cho bất động sản: người sử dụng không nhất thiết phải chuyển hẳn vào khu dưỡng lão mà có thể tiếp cận từng phần hệ sinh thái tùy nhu cầu.

Vin New Horizon cũng được định hướng có khách sạn an dưỡng, retreat villa, không gian onsen khoáng nóng, spa và thiền định.

Cùng với đó là các dịch vụ tư vấn y tế, dinh dưỡng, trị liệu và những không gian phục vụ kết nối gia đình. Người sử dụng có thể lựa chọn nhiều hình thức lưu trú khác nhau, từ nghỉ dưỡng ngắn hạn đến dài hạn, thay vì chỉ có một phương án là chuyển vào cơ sở dưỡng lão.

Đây cũng là một trong những điểm Vingroup từng nhấn mạnh khi công bố mô hình: người cao tuổi có thể đến giao lưu, học tập trong ngày rồi trở về nhà; lưu trú ngắn hạn; an cư cùng gia đình; sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trị liệu chuyên sâu hoặc lựa chọn hình thức an dưỡng dài hạn.

Với cách tổ chức này, Vin New Horizon không chỉ hướng tới nhóm người cao tuổi cần chăm sóc y tế mà còn bao phủ nhóm người đã nghỉ hưu nhưng vẫn muốn duy trì hoạt động xã hội, học tập, nghỉ dưỡng và sống độc lập.

Một khu đô thị dành cho người cao tuổi nhưng nằm giữa đại đô thị biển 2.870 ha

Vin New Horizon sẽ nằm trong Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị có quy mô 2.870 ha tại Cần Giờ, tổng vốn đầu tư được công bố 10 tỷ USD. Đây cũng là nơi đầu tiên được Vingroup lựa chọn để triển khai mô hình Vin New Horizon.

Phối cảnh toàn dự án Vinhomes Green Paradise

Theo thông tin giới thiệu, Vinhomes Green Paradise có biển hồ nước mặn hơn 800 ha, Nhà hát Sóng Xanh, VinWonders rộng 122ha...

Về mặt bất động sản, cấu trúc này tạo ra một mô hình tương đối đặc biệt: một cộng đồng cư dân có nhu cầu sống riêng nhưng vẫn nằm trong hệ thống tiện ích, dịch vụ và không gian đô thị quy mô lớn.

Thay vì một khu dưỡng lão khép kín, Vin New Horizon được đặt trong một hệ sinh thái bất động sản gồm nhà ở, nghỉ dưỡng, y tế, giáo dục, vui chơi và thương mại.

Đây cũng là hướng phát triển mà Vingroup cho biết sẽ tiếp tục mở rộng Vin New Horizon tới nhiều tỉnh, thành trên cả nước.