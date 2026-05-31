Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm dự án đầu tư lớn tại Mỹ

Yên Chi
Ngày 29/5/2026, Tập đoàn Vingroup công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc đầu tư ra nước ngoài thông qua dự án thành lập VINMOTION USA, INC tại Hoa Kỳ. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ được đặt trụ sở tại bang Delaware và hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển robot hình người cùng các giải pháp công nghệ tiên tiến.

Dự án có tổng vốn đầu tư 12,75 triệu USD, đồng thời hướng tới xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Mỹ nhằm thu hút đội ngũ chuyên gia công nghệ quốc tế, mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới.

Động thái này đánh dấu bước tiến mới của Vingroup trong chiến lược phát triển lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo. Trước đó, cuối năm 2024, tập đoàn đã thành lập CTCP VinRobotics với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Vingroup nắm 51% vốn, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 39%, trong khi hai con trai là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm giữ 5% cổ phần. Hiện doanh nghiệp do ông Ngô Quốc Hưng giữ vị trí Tổng Giám đốc.

Sau VinRobotics, Vingroup tiếp tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ khi thành lập thêm VinMotion và VinDynamics với quy mô vốn điều lệ từ 500-1.000 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp.

Ở một diễn biến liên quan, cuối tháng 4/2026, VinRobotics và CTCP Giải pháp Số MobiFone đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng và thương mại hóa công nghệ robot tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và phát triển các nền tảng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng viễn thông thế hệ mới và các giải pháp vận hành thông minh phục vụ sản xuất, đô thị và dịch vụ công. Chương trình hợp tác tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng 5G và mạng chuyên dụng cho robot, nghiên cứu ứng dụng Physical AI kết hợp điện toán biên và công nghệ viễn thông tiên tiến, đồng thời triển khai các dự án thí điểm để từng bước thương mại hóa sản phẩm tại thị trường trong nước và quốc tế.

