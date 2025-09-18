Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới tại quốc gia hơn 100 triệu dân: "Bắt tay" cùng ngân hàng có 1.800 chi nhánh để phát triển hệ sinh thái xe điện

Ngày 17/09, VinFast Philippines, V-Green và GSM Philippines công bố Biên bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) với ngân hàng BDO Unibank (BDO). Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa ba doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xe điện và ngân hàng, nhằm đồng hành thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Philippines.

Thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ phối hợp toàn diện giữa các bên trong nhiều lĩnh vực trọng yếu, bao gồm: dịch vụ ngân hàng số, tài chính tiêu dùng, bảo hiểm, tài trợ đội xe và phát triển hạ tầng trạm sạc. Sáng kiến này được kỳ vọng góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng hệ sinh thái xe điện bền vững, đồng bộ và dễ tiếp cận tại thị trường Philippines.

Trong khuôn khổ hợp tác, VinFast Philippines (hãng xe điện thuộc Vingroup – một trong những Tập đoàn lớn nhất Việt Nam) sẽ phối hợp với BDO triển khai các giải pháp tài chính linh hoạt phục vụ các hoạt động doanh nghiệp và người tiêu dùng, bao gồm: dịch vụ ngân hàng điện tử, phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp, và ưu đãi bảo hiểm năm đầu cho khách hàng.

Bà Dương Thị Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast Toàn cầu, chia sẻ: "Tại VinFast, chúng tôi tin rằng giao thông xanh không chỉ là một xu hướng công nghệ, mà là một sứ mệnh vì tương lai bền vững của mỗi quốc gia.

Hợp tác chiến lược với các đối tác uy tín như ngân hàng BDO sẽ giúp VinFast mang đến cơ hội tiếp cận xe điện dễ dàng hơn cho người dân Philippines, đồng thời góp phần xây dựng một hệ sinh thái giao thông xanh, thông minh và toàn diện. Đây là bước đi quan trọng để chúng tôi cùng nhau hiện thực hóa tầm nhìn về những thành phố phát triển hài hòa giữa hiện đại và môi trường sống."

Bên cạnh đó, V-Green Philippines, đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc độc lập, hiện đã hoàn tất thủ tục triển khai trạm sạc tại bốn trung tâm thương mại lớn của hệ thống SM Supermalls. Các kế hoạch mở rộng tiếp theo sẽ tập trung vào mạng lưới bán lẻ của Alfamart, các cơ sở giáo dục cùng các địa điểm chiến lược khác thuộc hệ sinh thái của BDO – SM.

Ông Nguyễn Thành Dương – Tổng Giám đốc V-Green, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng hạ tầng sạc là chìa khóa để thúc đẩy xe điện phát triển bền vững. Hợp tác cùng BDO giúp V-Green mở rộng nhanh chóng mạng lưới trạm sạc, mang lại trải nghiệm thuận tiện và đáng tin cậy cho người dân Philippines. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong hành trình kiến tạo một hệ sinh thái xanh toàn diện tại quốc gia này.”

GSM Philippines, đơn vị vận hành dịch vụ taxi điện Green GSM, đã hoàn tất tích hợp các dịch vụ ngân hàng số từ tháng 6/2025, bao gồm chuyển khoản, thanh toán hoá đơn, và mở tài khoản cho nhân viên.

Ông Đào Quý Phi – Giám đốc điều hành Green GSM Philippines, cho biết: “Chúng tôi luôn cam kết mang đến dịch vụ taxi xanh an toàn, uy tín và chất lượng cao. Việc hợp tác với BDO giúp Green GSM hỗ trợ tài xế tốt hơn và mở rộng đội xe một cách hiệu quả, bền vững. Đó cũng là nền tảng để chúng tôi đồng hành cùng chính phủ và người dân Philippines trong mục tiêu giảm phát thải và hiện đại hóa giao thông đô thị.”

Ông Charles M. Rodriguez - Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Định chế của BDO Unibank, cho biết: “Sự hợp tác cùng VinFast, V-Green và Green GSM mở ra cơ hội để BDO thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc phổ cập xe điện và phát triển hạ tầng xanh tại Philippines. Thông qua các giải pháp tài chính tối ưu, BDO mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc kiến tạo một ngành giao thông vận tải hiện đại, bền vững và sẵn sàng cho tương lai.”

Tại Philippines, VinFast, V-Green và GSM đang cùng kiến tạo một hệ sinh thái xe điện toàn diện, từ phân phối ô tô điện, phát triển mạng lưới trạm sạc đến vận hành dịch vụ taxi điện. Mô hình hợp tác này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng, từ chi phí tiết kiệm đến trải nghiệm di chuyển an toàn, tiện nghi, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi xanh tại quốc đảo.

Về BDO Uni Bank, đây là ngân hàng đa năng, cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp và cá nhân như tín dụng, tiền gửi, ngân quỹ, ngân hàng ủy thác, ngân hàng đầu tư, ngân hàng tư nhân, ngân hàng nông thôn và vi mô, quản lý dòng tiền, cho thuê và tài chính, kiều hối, bảo hiểm nhân thọ, môi giới bảo hiểm tài sản và thiệt hại, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, cùng dịch vụ môi giới chứng khoán trực tuyến và trực tiếp.

BDO sở hữu mạng lưới lớn nhất Philippines với hơn 1.800 chi nhánh và hơn 5.800 máy ATM trên cả nước, cùng 15 văn phòng quốc tế (bao gồm các chi nhánh đầy đủ tại Hong Kong và Singapore) tại châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông. Ngân hàng cũng cung cấp các giải pháp ngân hàng số, giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, an toàn và tiện lợi hơn.

BDO hiện là ngân hàng lớn nhất Philippines xét theo tổng tài sản, dư nợ cho vay, tiền gửi và quỹ ủy thác tính đến ngày 31/3/2025.