Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bầu Hiển cùng loạt ông lớn Xuân Thiện, ROX, PVN đổ hơn 5,5 tỷ USD vào một cuộc chơi toàn cầu mới, vươn sang tận Trung Á, Bắc Cực

Từ Lào, Philippines, Kyrgyzstan đến Nga và Cameroon, các doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng ra nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng với những dự án trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD. Lĩnh vực đầu tư trải rộng từ thủy điện, điện gió, điện mặt trời đến khai thác dầu khí.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng liên tục tăng và quá trình chuyển dịch sang các nguồn điện sạch diễn ra mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp Việt Nam không chỉ mở rộng đầu tư trong nước mà còn từng bước tìm kiếm cơ hội ở thị trường quốc tế.

Từ thủy điện, điện gió, điện mặt trời đến khai thác dầu khí, dấu chân của các doanh nghiệp Việt đã xuất hiện tại Lào, Philippines, Kyrgyzstan, Nga và Cameroon, với quy mô dự án từ hàng trăm MW đến hàng tỷ USD.

VinEnergo rót 406 triệu USD làm 3 dự án điện mặt trời tại Philippines

T&T Group đưa 300 MW điện gió từ Lào về Việt Nam

VinEnergo, thành viên hệ sinh thái Vingroup, đang hợp tác với SunAsia Energy phát triển ba dự án điện mặt trời tại Philippines, gồm Macabebe công suất 181 MWp ở tỉnh Pampanga; Sagay 126 MWp và Silay 115 MWp tại tỉnh Negros Occidental. Tổng công suất của chuỗi dự án đạt 422 MWp, với vốn đầu tư dự kiến khoảng 406 triệu USD.Điểm đặc biệt là gần 700.000 tấm pin sẽ được lắp trên hệ thống cọc phía trên ao nuôi thủy sản, giúp hoạt động nuôi cá vẫn diễn ra bên dưới. Doanh thu trong toàn bộ vòng đời của ba dự án được kỳ vọng vượt 1,5 tỷ USD. Đây vẫn là danh mục đang đề xuất, được hai bên đặt mục tiêu vận hành thương mại trong giai đoạn 2027–2028.

T&T Group hiện có dự án năng lượng ở nước ngoài nổi bật là Nhà máy điện gió Savan 1 tại tỉnh Savannakhet, Lào. Dự án có tổng công suất thiết kế 495 MW, tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD và được triển khai nhằm xuất khẩu điện sang Việt Nam.

Giai đoạn 1 có công suất 300 MW, gồm 48 turbine gió, với tổng vốn hơn 490 triệu USD. Nhà máy chính thức vận hành thương mại từ ngày 26/12/2025. T&T đồng thời đầu tư tuyến đường dây 220 kV dài hơn 50 km trên lãnh thổ Lào để kết nối dự án với hệ thống điện Việt Nam. Phần công suất 195 MW còn lại thuộc giai đoạn phát triển tiếp theo. Savan 1 cũng được xác định là dự án mở đầu cho chiến lược đầu tư năng lượng xuyên biên giới của T&T Group.

ROX Energy khởi động siêu dự án điện mặt trời 1,4 tỷ USD tại Trung Á

ROX Energy Global đang phát triển Nhà máy điện mặt trời ROX Issyk-Kul tại vùng Issyk-Kul, phía đông Kyrgyzstan. Dự án được quy hoạch với tổng công suất lên tới 1.900 MWp và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,4 tỷ USD, thuộc nhóm dự án điện mặt trời lớn nhất Trung Á khi hoàn thành.

Giai đoạn 1 có công suất 175 MWp, đi kèm trạm biến áp 110 kV và hạ tầng truyền tải, đã phát điện lên lưới điện quốc gia Kyrgyzstan từ ngày 14/6/2026. Vốn đầu tư cho giai đoạn này khoảng 130 triệu USD. ROX Energy Global cùng RECA LLC đảm nhiệm việc triển khai, thu xếp tài chính và quản lý dự án. Phần công suất còn lại sẽ tiếp tục được phát triển, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2028.

Điện Việt Lào vận hành chuỗi thủy điện hơn 570 MW tại Nam Lào

Điện Việt Lào đã xây dựng danh mục gồm bốn dự án thủy điện tại Lào với tổng công suất khoảng 652 MW. Trong đó, Xekaman 1 công suất 290 MW và Xekaman Xanxay 32 MW nằm tại tỉnh Attapeu, còn Xekaman 3 công suất 250 MW đặt tại tỉnh Sekong. Ba nhà máy có tổng công suất 572 MW này đã vận hành và đưa phần lớn sản lượng điện về Việt Nam.

Doanh nghiệp đang phát triển thêm Thủy điện Xekaman 4 tại tỉnh Sekong, công suất thiết kế cập nhật khoảng 80 MW. Tổng vốn công bố của danh mục ước khoảng 919 triệu USD, gồm khoảng 441 triệu USD cho cụm Xekaman 1 – Xanxay, hơn 311 triệu USD cho Xekaman 3 và phương án khoảng 165,92 triệu USD cho Xekaman 4.

Petrovietnam thu dòng tiền lớn từ dự án dầu khí 2 tỷ USD tại Nga

Tại Liên bang Nga, dự án đầu tư nổi bật của Petrovietnam (PVN) là cụm dầu khí Nhenhexky, được triển khai thông qua Liên doanh Rusvietpetro giữa Petrovietnam và Zarubezhneft. Dự án nằm tại Khu tự trị Nenets, nằm phía trên Vòng Bắc Cực có trữ lượng địa chất ước tính khoảng 244 triệu tấn dầu, trong đó trữ lượng có thể thu hồi khoảng 96 triệu tấn.

Tổng vốn đầu tư của Rusvietpetro từng được công bố ở mức khoảng 2,02 tỷ USD. Đây là dự án đang khai thác thương mại và thuộc nhóm đầu tư nước ngoài hiệu quả nhất của ngành dầu khí Việt Nam. Theo thông tin được công bố năm 2025, số tiền chuyển về Việt Nam từ dự án Nhenhexky đã gấp khoảng ba lần chi phí góp vốn. Ngoài Nhenhexky, Petrovietnam còn có các hoạt động dầu khí khác tại Nga, nhưng đây là dự án có quy mô và nguồn thu nổi bật nhất.





Hai dự án gần 600 MW của Xuân Thiện tại Cameroon hiện ra sao?

Xuân Thiện được nhắc đến với hai dự án thủy điện Yabassi và Toumbassala trên lưu vực các sông Wouri và Nkam tại Cameroon. Tổng công suất của hai dự án được giới thiệu ở mức gần 600 MW, nhưng chưa có số liệu công khai về quy mô từng nhà máy cũng như tổng vốn thực tế.Trước đó, năm 2014, Xuân Thiện Ninh Bình từng công bố kế hoạch đầu tư thủy điện với tổng công suất lên tới 2.000 MW tại Cameroon, bên cạnh dự án nhà máy xi măng. Tuy nhiên, tập đoàn chưa cập nhật cụ thể về tiến độ xây dựng, sản lượng phát điện hay thời điểm vận hành thương mại của Yabassi và Toumbassala.