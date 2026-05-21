Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 18 năm chi hàng trăm triệu USD cho bóng đá Việt Nam và cú bắt tay với 'nhà vua' V.League

CLB Bóng đá Công an Hà Nội - đội bóng vừa vô địch V.League sớm trước 3 vòng đấu cho biết Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ đồng hành cùng đội bóng trong giai đoạn tới.

Theo thông tin được công bố, sự hợp tác được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn lực để đội bóng hướng tới các mục tiêu tại mùa giải 2025 - 2026, bao gồm cạnh tranh chức vô địch V.League 1 cũng như tham dự các đấu trường quốc tế như AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship.

Như vậy, Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm một động thái lớn trong lĩnh vực bóng đá, sau khi có 18 năm đồng hành với các dấu ấn như ﻿Xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Tài trợ bản quyền World Cup...

Xây dựng trung tâm đào tạo trẻ﻿

Tháng 12 năm 2008, Tập đoàn Vingroup thành lập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF với mục tiêu ban đầu là đào tạo và cung cấp các tuyển thủ tài năng, góp phần nâng tầm bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Sau một thời gian dài sử dụng cơ sở vật chất thuê ngoài, năm 2017, Trung tâm được đầu tư xây dựng mới đồng bộ, hiện đại trên khu đất 20ha tại Hưng Yên, tổng vốn đầu tư hơn 35 triệu USD.

Đến năm 2021, nhằm tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực cốt lõi, Vingroup trao tặng toàn bộ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tại Hưng Yên cho Tập đoàn Giáo dục Văn Lang. Việc chuyển giao bao gồm toàn bộ cơ sở vật chất hiện đại cùng các đội bóng trẻ từ U12 đến U19. Song song với đó, Vingroup và Tập đoàn Giáo dục Văn Lang cũng thống nhất trao tặng tỉnh Hưng Yên 100 tỷ đồng nhằm hỗ trợ phát triển các hoạt động văn hóa, giáo dục và thể thao trên địa bàn.

Tháng 6/2022, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF được chuyển giao về Bộ Công an, tiếp tục tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo các tài năng bóng đá trẻ, nâng cao vai trò, vị trí của thể thao thành tích cao và thể thao phong trào trong lực lượng Công an nhân dân.

Tài trợ bản quyền World Cup 3 kỳ liên tiếp

Năm 2018, Goal.com từng đưa tên Phạm Nhật Vượng vào danh sách các tỷ phú châu Á đầu tư cho bóng đá. Đáng chú ý, danh sách này quy tụ nhiều doanh nhân sở hữu các CLB nổi tiếng tại châu Âu như Sheikh Mansour, Zhang Jindong, Vichai Srivaddhanaprabha, Farhad Moshiri hay Vincent Tan.

Cũng trong năm này, Vingroup trở thành đơn vị tài trợ chính cho việc mua bản quyền phát sóng 2018 FIFA World Cup và 2018 Asian Games khi các đài truyền hình trong nước gặp khó khăn trong quá trình đàm phán.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, tập đoàn đã tài trợ 5 triệu USD, tương đương khoảng 115 tỷ đồng, cho Đài Truyền hình Việt Nam để mua bản quyền World Cup. Đại diện Vingroup khẳng định khoản tài trợ này không nhằm mục đích quảng bá hay PR, mà xuất phát từ mong muốn phục vụ cộng đồng và người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Đến kỳ World Cup năm 2022, mô hình xã hội hóa bản quyền cũng tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Vingroup cùng với Tập đoàn T&T Group và 4 ngân hàng lớn đã phối hợp hỗ trợ nhà đài quốc gia. Các đơn vị này đã hỗ trợ VTV chốt hợp đồng trị giá khoảng 15 triệu USD.

Năm 2026, Vingroup cùng Techcombank và VPBank là ba đơn vị đứng sau giúp VTV có được bản quyền của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.﻿

Các hoạt động hỗ trợ bóng đá Việt Nam﻿

Dù đã chuyển giao PVF, Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục có nhiều hoạt động hỗ trợ bóng đá Việt Nam.

Năm 2019, Vingroup và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác chiến lược kéo dài 5 năm, từ 2019 đến 2024, nhằm hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam.

Theo nội dung hợp tác, Vingroup hỗ trợ các đội tuyển quốc gia trong hoạt động tập huấn quốc tế; đồng thời phối hợp tổ chức thêm các trận đấu trẻ để kéo dài thời lượng thi đấu trong năm, qua đó tạo điều kiện phát triển cầu thủ trẻ hiệu quả hơn. PVF cũng phối hợp cùng VFF hỗ trợ xây dựng hệ thống đào tạo trẻ tại nhiều địa phương theo hướng đồng bộ và hiện đại.

Bên cạnh đó, hệ thống y tế Vinmec và VFF cũng ký kết hợp tác trong giai đoạn 2022–2024 nhằm hỗ trợ khám, hội chẩn và điều trị chấn thương cho các tuyển thủ quốc gia.

Ngày 1/4/2025, Vinmec tiếp tục ký kết hợp tác chiến lược với VFF nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ, đồng thời mở rộng hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực y học thể thao.

Theo thỏa thuận, Vinmec sẽ cử các chuyên gia y tế trực tiếp đồng hành cùng đội tuyển quốc gia trong các đợt tập huấn và thi đấu tại các giải lớn như AFF Cup, Asian Cup hay các giải đấu thuộc hệ thống FIFA. Đồng thời, đơn vị này cũng hỗ trợ kết nối để các vận động viên tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến từ các chuyên gia và bệnh viện uy tín trên thế giới.

Ngoài việc chăm sóc sức khỏe tuyển thủ, hai bên còn phối hợp nghiên cứu khoa học, thử nghiệm và ứng dụng các phương pháp điều trị hiện đại trong lĩnh vực y học thể thao, hướng tới mục tiêu đưa Vinmec trở thành Trung tâm Y tế Xuất sắc theo tiêu chuẩn FIFA.

Ngay sau lễ ký kết, Vinmec và VFF cũng triển khai các hội thảo khoa học, chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ y tế thể thao, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe trong thể thao tại Việt Nam.