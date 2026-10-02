HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại lễ đưa dâu đặc biệt trên máy bay Vietjet

Yên Chi
|

Lễ đưa dâu diễn ra trên chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội, với sự xuất hiện của Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo.

Theo thông tin của Hoàng Gia Vip Airport, sáng 1/10, cô dâu Thanh Trúc và chú rể Đình Quang cùng gia đình hai bên có hành trình đặc biệt từ TP.HCM ra Hà Nội trên máy bay Vietjet. Ngay trong khoang hành khách, đôi vợ chồng trẻ nhận được lời chúc mừng từ phi hành đoàn và những người cùng chuyến bay.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại lễ đưa dâu đặc biệt trên máy bay Vietjet - Ảnh 1.

Lễ đưa dâu diễn ra trên chuyến bay VJ128, ở độ cao 10.000 m. Cô dâu Thanh Trúc là tiếp viên hàng không, đã có bốn năm làm việc. Trong ngày vui, cô mặc áo dài cưới, đồng hành cùng chú rể và người thân.

Khoang máy bay được trang trí bằng hoa tươi, cùng âm nhạc dành cho đôi vợ chồng trẻ. Cô dâu, chú rể tự tay gửi bánh ngọt tới các hành khách để cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ niềm vui.

Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo cũng xuất hiện và trực tiếp gửi lời chúc phúc tới đôi vợ chồng cùng hai gia đình. Các hình ảnh ghi lại bà Thảo chụp ảnh cùng cô dâu, chú rể trong khoang máy bay.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại lễ đưa dâu đặc biệt trên máy bay Vietjet - Ảnh 2.
TIN LIÊN QUAN

Thanh Trúc chia sẻ cô hạnh phúc khi có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các hành khách cùng chứng kiến sự kiện đặc biệt của mình. Cô cũng gửi lời cảm ơn tới hãng bay và phi hành đoàn đã hỗ trợ, chúc mừng hai vợ chồng.

Trước đó, Vietjet từng tổ chức các chương trình âm nhạc, giao lưu, hoạt động văn hóa và tặng quà trên chuyến bay vào những dịp lễ, Tết.

Hoàng Gia Vip Airport là đơn vị cung cấp dịch vụ đón tiễn, hỗ trợ làm thủ tục tại sân bay và vận chuyển hàng hóa hỏa tốc bằng đường hàng không.

Tags

Nguyễn Thị Phương Thảo

vietjet

Thanh Trúc

Vip

tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

lễ đưa dâu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại