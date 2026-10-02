Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại lễ đưa dâu đặc biệt trên máy bay Vietjet

Lễ đưa dâu diễn ra trên chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội, với sự xuất hiện của Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo.

Theo thông tin của Hoàng Gia Vip Airport, sáng 1/10, cô dâu Thanh Trúc và chú rể Đình Quang cùng gia đình hai bên có hành trình đặc biệt từ TP.HCM ra Hà Nội trên máy bay Vietjet. Ngay trong khoang hành khách, đôi vợ chồng trẻ nhận được lời chúc mừng từ phi hành đoàn và những người cùng chuyến bay.

Lễ đưa dâu diễn ra trên chuyến bay VJ128, ở độ cao 10.000 m. Cô dâu Thanh Trúc là tiếp viên hàng không, đã có bốn năm làm việc. Trong ngày vui, cô mặc áo dài cưới, đồng hành cùng chú rể và người thân.

Khoang máy bay được trang trí bằng hoa tươi, cùng âm nhạc dành cho đôi vợ chồng trẻ. Cô dâu, chú rể tự tay gửi bánh ngọt tới các hành khách để cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ niềm vui.

Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo cũng xuất hiện và trực tiếp gửi lời chúc phúc tới đôi vợ chồng cùng hai gia đình. Các hình ảnh ghi lại bà Thảo chụp ảnh cùng cô dâu, chú rể trong khoang máy bay.

Thanh Trúc chia sẻ cô hạnh phúc khi có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các hành khách cùng chứng kiến sự kiện đặc biệt của mình. Cô cũng gửi lời cảm ơn tới hãng bay và phi hành đoàn đã hỗ trợ, chúc mừng hai vợ chồng.

Trước đó, Vietjet từng tổ chức các chương trình âm nhạc, giao lưu, hoạt động văn hóa và tặng quà trên chuyến bay vào những dịp lễ, Tết.

Hoàng Gia Vip Airport là đơn vị cung cấp dịch vụ đón tiễn, hỗ trợ làm thủ tục tại sân bay và vận chuyển hàng hóa hỏa tốc bằng đường hàng không.