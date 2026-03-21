Rockefeller, tên đầy đủ John D. Rockefeller được xem là tỷ phú USD đầu tiên trên thế giới. Ông là một trong những doanh nhân vĩ đại của nước Mỹ, người gây dựng nên đế chế dầu mỏ khổng lồ có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp năng lượng tại Mỹ cũng như trên toàn cầu.

Rockefeller thường được nhắc đến như người giàu nhất trong số những người giàu nhất, với khối tài sản cá nhân khi còn sống ước tính vượt quá 1 tỷ USD - con số khổng lồ vào thời điểm đó.

Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, ông kiểm soát khoảng 80% ngành lọc dầu tại Mỹ và gần 90% hoạt động kinh doanh đường ống dẫn dầu, tạo nên một thế lực kinh tế có tầm ảnh hưởng đặc biệt trong lịch sử công nghiệp.

Tỷ phú John D. Rockefeller

Cuộc đời Rockefeller giống như một câu chuyện cổ tích: từ một cậu bé sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, ông từng bước vươn lên trở thành người giàu nhất thế giới. Chính ông từng nói: “Tôi không tin vào may mắn từ trên trời rơi xuống. Mọi thành công đều do con người tạo nên, và kết quả phụ thuộc vào kế hoạch cùng kỷ luật của chính mình”.

Cho đến nay, gia tộc Rockefeller đã bước sang thế hệ thứ 7, vẫn duy trì sự giàu có và tầm ảnh hưởng rộng lớn trong nhiều lĩnh vực kinh tế, tài chính và từ thiện. Sự thịnh vượng kéo dài suốt hơn một thế kỷ của dòng họ này được cho là không chỉ đến từ khối tài sản khổng lồ mà còn từ những nguyên tắc sống và bài học giáo dục mà Rockefeller truyền lại cho con cháu.

Trong quá trình nuôi dạy các thế hệ sau, vị tỷ phú nổi tiếng luôn nhấn mạnh rằng thành công không phải đặc quyền của một số ít người may mắn. Theo ông, nếu kiên trì rèn luyện những thói quen đúng đắn, ngay cả một người xuất phát điểm bình thường cũng có thể vươn lên và tạo nên khác biệt.

1. Đừng sống với cái tôi lớn

Theo tỷ phú Rockefeller, muốn tiến xa trong cuộc sống và đạt được thành công, con người cần biết kiểm soát cái tôi của mình.

Ông cho rằng khi cái tôi trở nên quá lớn, nó sẽ trở thành rào cản khiến con người khó tiến bộ. Để thực hiện được những mục tiêu và hoài bão của mình, chúng ta cần học cách không quá bận tâm đến ánh nhìn hay đánh giá của người khác. Đôi lúc lòng tự trọng có thể bị tổn thương, nhưng theo vị tỷ phú này thể diện không quan trọng bằng những bài học và kinh nghiệm ta thu nhận được.

Nếu quá đề cao bản thân, con người rất dễ bỏ lỡ những cơ hội quý giá, hoặc từ chối những lời khuyên chân thành khi bản thân mắc sai lầm hay gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, Rockefeller cũng nhấn mạnh rằng thất bại là một phần tất yếu của hành trình thành công. Điều quan trọng là phải học được điều gì từ thất bại và tiếp tục hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

2. Đừng vội nói không biết khi chưa thử bắt đầu

Trong cuốn 38 bức thư gửi con trai, Rockefeller từng viết: “Mỗi lần chúng ta nói tôi không biết hay tôi không hiểu, đó có thể chính là thời điểm mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời”.

Theo ông, khi con người đối mặt với những vấn đề mới mẻ hoặc khó khăn, cảm giác không biết, không hiểu thực chất lại là cơ hội để học hỏi. Thay vì né tránh, tỷ phú Rockefeller khuyên con nên giữ tinh thần ham học hỏi và chủ động tìm cách giải quyết vấn đề. Chính thái độ này sẽ giúp mỗi người trưởng thành nhanh hơn.

Việc không ngừng tìm tòi, tự học và khám phá những điều mới không chỉ giúp chúng ta tiến bộ mà còn xây dựng được tư duy độc lập và khả năng sáng tạo, những yếu tố quan trọng để thành công trong cuộc sống.

3. Đừng đánh mất giá trị của bản thân

Tỷ phú Rockefeller dạy con rằng số phận của một con người do chính người đó tạo ra. Xuất phát điểm không quyết định bạn sẽ trở thành ai.

Ông tin rằng mỗi người đều có khả năng định hình tương lai của mình. Nếu muốn có một cuộc đời thành công và rực rỡ, điều quan trọng là phải tin vào chính bản thân, đặt ra mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi kế hoạch đã đề ra.

Theo Rockefeller, thành công không phải điều gì quá xa vời mà bắt đầu từ những thói quen nhỏ mỗi ngày. Vì vậy, ông khuyên con cháu nên rèn luyện kỷ luật cá nhân, chăm đọc sách, trau dồi kỹ năng giao tiếp và không ngừng học hỏi.

Bên cạnh đó, ông đặc biệt nhấn mạnh yếu tố đạo đức và trách nhiệm. Dù đạt được thành công đến đâu, con người vẫn cần giữ cho mình một tâm hồn hướng thiện và lối sống chân thành.

Bởi theo Rockefeller, tiền bạc và danh vọng không nên trở thành thứ khiến con người đánh mất lý trí hay những giá trị đúng đắn.