Ngày 25/11, tỷ phú Elon Musk vừa tuyên bố mỗi trẻ em tại Mỹ sẽ nhận được 2 cổ phiếu của tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX.

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Global Look Press/IZ)

"Mỗi trẻ em ở Mỹ sẽ nhận được 2 cổ phiếu SpaceX: 1 từ công ty và 1 từ cá nhân tôi", Elon viết trên mạng xã hội X của mình.

Trang tin Life.ru cho biết, nếu sáng kiến này bao phủ toàn bộ 72 triệu công dân vị thành niên của Mỹ, tổng chi phí cho ý tưởng của ông Musk sẽ rơi vào khoảng 18,35 tỷ USD.

SpaceX là nhà sản xuất công nghệ vũ trụ của Mỹ do ông Musk thành lập vào năm 2002. Tháng 2 vừa qua, công ty này đã sáp nhập với một thực thể khác thuộc sở hữu của vị doanh nhân này là xAI.

Trước đó, ngày 24/11, tờ Financial Times đưa tin 2 công ty của ông Musk là SpaceX và Tesla đã thành lập các ủy ban đặc biệt để thống nhất các điều khoản cho một thương vụ sáp nhập tiềm năng trị giá 3,5 nghìn tỷ USD.

Vị doanh nhân này trước đây từng gọi các cuộc đàm phán của những ủy ban này là "một vở kịch kabuki kỳ lạ" vì ông không được phép tham gia thảo luận.

Theo luật pháp bang Texas - nơi cả 2 công ty đều đăng ký hoạt động, các ủy ban có thể tham vấn với ban quản lý, nhưng ông Musk không có quyền trực tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán.

Theo IZ