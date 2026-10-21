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Tỷ phú Elon Musk ra lệnh làm chậm dịch vụ Starlink mà Ukraine sử dụng

Phan Tùng/VOV.VN (Biên dịch)
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Tỷ phú Elon Musk hồi tuần trước đã ra lệnh làm chậm phiên bản quân sự của dịch vụ vệ tinh Starlink của SpaceX mà quân đội Ukraine đang sử dụng.

Theo thông tin được tờ Wall Street Journal công bố ngày 20/10, quân đội Ukraine sử dụng Starlink cho liên lạc chiến trường và hoạt động máy bay không người lái. Việc hạn chế dịch vụ vệ tinh đã cản trở các nhiệm vụ tấn công và phòng không của nước này chống lại Nga.

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Dịch vụ vệ tinh Starlink phiên bản quân sự của SpaceX đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ tấn công và phòng không của Ukraine chống lại Nga (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo, Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về quyết định Starlink trong một cuộc điện thoại ngay sau khi việc làm chậm được công khai vào tuần trước. Bài báo cũng cho biết thêm rằng hai người cũng đã thảo luận về vấn đề này trước khi quyết định giảm tốc độ Starlink được đưa ra.

Còn theo hãng tin Reuters, lệnh hạn chế hệ thống vệ tinh này được Nhà Trắng sau các cuộc thảo luận. Tuần trước, Tổng thống Trump nói ông không nghĩ rằng ông hay ông chủ SpaceX Elon Musk phải chịu trách nhiệm về việc Ukraine mất quyền truy cập Starlink. Còn ông Musk nói rằng bất kỳ giới hạn nào về tốc độ hoặc việc sử dụng Starship đều do quân đội Mỹ hoặc Tổng thống quyết định.

Quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Mỹ đã xuống mức thấp nhất sau khi ông Trump tuyên bố thỏa thuận mua dầu diesel của Nga và miễn trừ các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow. Tổng thống Donald Trump cũng đã yêu cầu Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và kêu gọi người dân Ukraine thay thế Zelensky.

Liên quan tới vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 20/10 cho rằng Washington không thu hồi khả năng truy cập mạng lưới vệ tinh Starlink của Ukraine, nhưng cho biết vấn đề nằm ở các điều khoản dịch vụ mà Kiev cần tuân thủ.

Tags

Elon Musk

starlink

Ukraine

SpaceX

Donald Trump

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