Tỷ phú Elon Musk dự báo tương lai 20 năm nữa gây chấn động: Con người vẫn nên học đại học

Elon Musk là tỷ phú công nghệ người Mỹ, sinh năm 1971, được biết đến với vai trò nhà sáng lập hoặc lãnh đạo của nhiều công ty lớn như Tesla, SpaceX, Neuralink và xAI. Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực xe điện, hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tương lai.

Trong nhiều năm qua, Elon Musk thường xuyên đưa ra những dự báo gây chú ý về AI, robot và xu hướng phát triển dài hạn của công nghệ, với những kịch bản được đánh giá là mang tính đột phá, thậm chí gây tranh luận.

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với nhà đầu tư kiêm podcaster Nikhil Kamath, Musk tiếp tục chia sẻ quan điểm về tác động dài hạn của AI đối với việc làm và giáo dục.

Theo ông, AI và robot đang phát triển với tốc độ nhanh, có khả năng đảm nhận ngày càng nhiều công việc hiện nay của con người. Nếu xu hướng này tiếp tục, trong khoảng chưa đầy 20 năm tới, nhiều công việc có thể không còn yêu cầu lao động con người như hiện tại. “Tôi dự đoán rằng trong chưa đầy 20 năm nữa, con người sẽ không bắt buộc phải đi làm nữa, mà việc đi làm sẽ trở thành lựa chọn” , tỷ phú Elon Musk nói.

Nhận định này tiếp tục phản ánh quan điểm xuyên suốt của ông về việc AI có thể làm thay đổi cấu trúc thị trường lao động. Theo Musk, sự thay đổi không chỉ giới hạn ở các công việc mang tính lặp lại hay lao động chân tay, mà có thể mở rộng sang cả những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao, khi máy móc ngày càng thông minh hơn.

Ông cũng cho biết ngay cả các con trai của mình, dù có nền tảng tốt về công nghệ, vẫn nhận thức rõ rằng những kỹ năng họ đang học hiện nay có thể trở nên kém phù hợp trong tương lai. Tuy vậy, họ vẫn lựa chọn học đại học.

Trước đây, Elon Musk từng bày tỏ sự hoài nghi về hệ thống giáo dục chính quy. Tuy nhiên, lần này ông đưa ra quan điểm mang tính cân bằng hơn.

Theo Musk, việc học đại học không phải là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, đại học vẫn có giá trị nhất định, không chỉ nằm ở kiến thức chuyên môn mà còn ở việc giúp người trẻ mở rộng hiểu biết, tiếp cận nhiều lĩnh vực khác nhau và phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc trong môi trường xã hội.

Ông cho rằng đại học tạo ra một không gian học thuật, nơi sinh viên có thể tương tác với những người cùng độ tuổi, đồng thời tiếp cận kiến thức đa ngành, những yếu tố vẫn có ý nghĩa ngay cả khi AI ngày càng đảm nhận nhiều công việc.

Musk cũng nhấn mạnh rằng nếu lựa chọn học đại học, người trẻ nên tận dụng cơ hội để học rộng, thay vì chỉ tập trung vào một kỹ năng nghề nghiệp cụ thể.

Những quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh giới học thuật và công nghệ đang có nhiều tranh luận về tác động của AI đối với giáo dục và thị trường lao động.

Một số chuyên gia cho rằng AI không khiến việc học trở nên lỗi thời, nhưng đang buộc hệ thống giáo dục phải thay đổi. Thay vì chỉ tập trung vào truyền đạt kiến thức hoặc kỹ năng mang tính lặp lại, giáo dục cần chú trọng hơn vào những năng lực mà máy móc khó thay thế.

Các kỹ năng như: tư duy phản biện, ra quyết định, sáng tạo, lãnh đạo và giải quyết vấn đề được xem là những yếu tố ngày càng quan trọng trong thị trường lao động tương lai.

Một số ý kiến cũng cảnh báo rằng nếu phụ thuộc quá nhiều vào AI, người lao động trẻ có thể suy giảm năng lực nền tảng, đặc biệt là khả năng tư duy độc lập và xử lý tình huống khi thiếu công nghệ hỗ trợ.

Ngoài ra, trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, nhiều chuyên gia cho rằng người trẻ cần hiểu rõ bản chất công việc thay vì chỉ tập trung vào chức danh nghề nghiệp, đồng thời biết cách sử dụng và kiểm soát AI như một công cụ hỗ trợ.

Dự báo của Elon Musk một lần nữa làm nổi bật câu hỏi trung tâm của thời đại công nghệ rằng khi máy móc có thể đảm nhận phần lớn công việc, vai trò của con người trong lao động và giáo dục sẽ thay đổi như thế nào?

Trong khi Musk cho rằng công việc có thể trở thành lựa chọn trong tương lai, nhiều chuyên gia lại nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở việc học ít đi, mà là học đúng hơn. Chúng ta cần tập trung vào những năng lực giúp con người thích ứng trong một thế giới mà AI ngày càng giữ vai trò trung tâm.

Nguồn: AOL