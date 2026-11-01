Đại sứ nước này cho biết Elon Musk thường âm thầm tới đây vì tỷ phú giàu nhất thế giới được cho là đang có 1-2 dự án xây đảo ở quốc gia này.

Elon Musk có thể đang phát triển một hoặc hai hòn đảo tại Philippines, Đại sứ nước này tại Mỹ cho biết, đồng thời nói thêm tỷ phú giàu nhất thế giới “rất quan tâm” đến quốc gia Đông Nam Á này.

Ngày 19/11, Đại sứ Jose Manuel Romualdez tại Mỹ cho biết ông nghe được tin rằng Elon Musk đang phát triển các hòn đảo tại Philippines, nhưng không tiết lộ vị trí hay chi tiết dự án.

“Theo những gì tôi được biết, Elon Musk thường xuyên âm thầm đến đây vì ông ấy có một hoặc hai hòn đảo đang được phát triển”, Đại sứ Romualdez nói. “Đó là một dấu hiệu đáng chú ý. Người giàu nhất thế giới thực sự rất quan tâm đến Philippines”.

Musk và các công ty của tỷ phú người Mỹ chưa xác nhận bất kỳ thương vụ mua đảo hay dự án phát triển nào

Hiến pháp Philippines nhìn chung không cho phép người nước ngoài sở hữu đất đai. Tuy nhiên, họ có thể thuê đất hoặc triển khai các dự án phát triển thông qua những hình thức phù hợp với quy định về sở hữu trong nước.

Theo đài ABS-CBN, Đại sứ Romualdez cho biết máy bay riêng của Musk đã hạ cánh xuống Manila vào khoảng 11h30 ngày thứ Tư (18/11), trước khi tỷ phú này bay đến Thâm Quyến. Tại đây, Musk tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Theo báo Daily Tribune có trụ sở tại Manila, Đại sứ Romualdez cũng cho biết Musk bày tỏ mong muốn tìm hiểu các cơ hội kinh doanh tại Philippines.“Ông ấy yêu thích Philippines. Tôi từng có một cuộc trò chuyện với ông ấy và nhận thấy ông ấy hiểu biết khá nhiều về Philippines”, ông Romualdez nói.

Trong những năm gần đây, Elon Musk từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh tại Philippines.Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX, chính thức hoạt động tại nước này vào đầu năm 2023, đưa Philippines trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á triển khai dịch vụ.

Theo báo The Philippine Star, dẫn nghiên cứu của Ookla, tính đến tháng 2 năm nay, Philippines là thị trường lớn thứ 6 của Starlink, chiếm 4,2% trong tổng số 9,2 triệu khách hàng toàn cầu.

Hãng xe điện Tesla cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực kể từ khi gia nhập thị trường Philippines vào tháng 11/2024. Theo trang tin ôtô Zigwheels, hãng bán được 3.460 xe trong 9 tháng đầu năm nay, đứng thứ hai về doanh số xe điện chạy pin (BEV) trong nhóm các thương hiệu thuộc hiệp hội ngành ôtô nước này.



Theo SCMP