Tỷ phú Elon Musk ‘chơi lớn’ muốn phóng 1 triệu vệ tinh để cạnh tranh AI

Tên lửa Starship của hãng SpaceX được phóng từ Texas tháng 10/2024. (Ảnh: Reuters)

Hồ sơ được nộp hôm 30/1, sau khi có thông tin 2 công ty của ông Musk là SpaceX và xAI có thể sẽ sáp nhập, trước khi diễn ra đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) quy mô lớn dự kiến trong năm nay.

Nếu sáp nhập, thương vụ này sẽ tiếp thêm động lực cho nỗ lực của SpaceX nhằm đưa các trung tâm dữ liệu lên quỹ đạo. Tỷ phú Musk đang cạnh tranh vị thế dẫn đầu với các “ông lớn” công nghệ như Google, Meta và OpenAI.

Các trung tâm dữ liệu là xương sống của AI, cần lượng điện năng khổng lồ để vận hành.

“Bằng cách trực tiếp khai thác nguồn năng lượng mặt trời gần như liên tục, với chi phí vận hành và bảo trì thấp, các vệ tinh này sẽ đạt được hiệu quả vượt trội về chi phí và năng lượng, đồng thời giảm đáng kể tác động môi trường so với các trung tâm dữ liệu đặt trên mặt đất”, hồ sơ gửi FCC nêu rõ.

Để triển khai kế hoạch, SpaceX cần được cơ quan quản lý viễn thông chấp thuận.

Khả năng SpaceX thực sự phóng 1 triệu vệ tinh là rất thấp (hiện nay tổng số vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo chỉ khoảng 15.000), vì các hãng khai thác vệ tinh thường xin phê duyệt số lượng lớn hơn nhu cầu thực tế để có thể linh hoạt trong thiết kế. Trước đây, SpaceX từng xin phép triển khai 42.000 vệ tinh Starlink trước khi bắt đầu đưa hệ thống này vào hoạt động. Mạng Starlink hiện có khoảng 9.500 vệ tinh trên quỹ đạo.

Đề xuất của SpaceX đặt cược lớn vào khả năng giảm chi phí của Starship - tên lửa tái sử dụng thế hệ mới đang được công ty phát triển.

“May mắn là với sự phát triển của các phương tiện phóng tái sử dụng hoàn toàn như Starship, có khả năng đưa hàng triệu tấn tải trọng lên quỹ đạo mỗi năm khi đạt tần suất phóng cao, năng lực xử lý trên quỹ đạo có thể đạt quy mô và tốc độ chưa từng có so với việc xây dựng trên mặt đất, đồng thời giảm đáng kể tác động môi trường”, SpaceX cho biết.

Starship đã được phóng thử nghiệm 11 lần kể từ năm 2023. Tỷ phú Musk kỳ vọng tên lửa đóng vai trò then chốt để mở rộng mạng lưới Starlink này sẽ đưa những tải trọng đầu tiên lên quỹ đạo trong năm nay.