HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tỷ phú đầu tư Phố Wall đưa ra dự báo 'sốc' về bitcoin: Vô giá trị, mang tính đầu cơ rồi sẽ dần chìm vào quên lãng

Y Vân
|

Bitcoin vẫn đang trên đà giảm giá sau khi đạt đỉnh hồi tháng 10 năm ngoái.

Tỷ phú Jeremy Grantham lại tiếp tục chỉ trích Bitcoin, đồng thời dự báo rằng đồng tiền mã hóa này sẽ dần chìm vào quên lãng trong những thập kỷ tới.

Phát biểu trên chương trình "Squawk Box" của CNBC vào thứ Sáu (26/6), nhà đồng sáng lập công ty đầu tư GMO khẳng định Bitcoin là một tài sản "vô giá trị, mang tính đầu cơ" và không có giá trị nội tại.

Ông cũng cho rằng bitcoin đã không thể hiện hiệu suất vượt trội trong giai đoạn thị trường giá lên, đồng thời đặt dấu hỏi về tính ứng dụng thực tế của đồng tiền điện tử này.

"Qua nhiều năm, nhiều thập kỷ, tôi cho rằng bitcoin sẽ lụi tàn dần, không phải là sự sụp đổ ầm ĩ mà là trong lặng lẽ", ông nói. "Đây không phải là một công cụ lưu trữ giá trị ổn định. Nó vừa giảm một nửa giá trị mà chẳng có lý do rõ ràng nào, ngay cả khi nền kinh tế vẫn mạnh. Vì vậy, bạn không thể dựa vào nó", tỷ phú này nói.

Ông đồng thời cho rằng vàng vẫn mang lại mức lợi nhuận vững chắc trong cùng khoảng thời gian đó, ngay cả sau khi đã giảm nhẹ từ đỉnh.

Giá bitcoin trong 3 tháng qua. Nguồn: Binance.

Grantham lập luận rằng bitcoin không những chưa chứng minh được bản thân là một tài sản hữu ích để đầu cơ, mà còn không mang lại bất kỳ tiện ích thực tế nào cho thế giới.

"Mọi người không dùng nó để thực hiện các giao dịch nghiêm túc. Họ không dùng nó để mua bữa tối và thanh toán tại siêu thị... Những gì nó làm được là cho phép những kẻ lừa đảo chuyển tiền qua lại", ông nhận định.

Trong nhiều năm qua, bitcoin gây chú ý không mong muốn với các đợt sụt giảm nghiêm trọng trong thị trường giá xuống, khiến giá trị của đồng tiền điện tử này giảm ít nhất 70% từ đỉnh trong mỗi chu kỳ. Hiện tại, bitcoin đang thấp hơn khoảng 52% so với mức đỉnh hồi tháng 10, dao động ở mức dưới 60.000 USD. Nhiều nhà đầu tư tin rằng đợt giảm giá hiện tại có thể còn kéo dài thêm vài tháng nữa.

Theo CNBC﻿

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Bitcoin

Jeremy Grantham

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công ty nợ tiền khiến không chốt được sổ bảo hiểm xã hội: Người lao động cần làm gì?

Công ty nợ tiền khiến không chốt được sổ bảo hiểm xã hội: Người lao động cần làm gì?

01:13
Không phải Honda, Yamaha mới là cái tên gây bất ngờ với mẫu xe ga siêu tiết kiệm xăng vừa ra mắt

Không phải Honda, Yamaha mới là cái tên gây bất ngờ với mẫu xe ga siêu tiết kiệm xăng vừa ra mắt

01:13
Đầu tiên tại Việt Nam: Hà Nội vừa có trung tâm chăm sóc người cao tuổi sáng đưa đi, chiều đón về

Đầu tiên tại Việt Nam: Hà Nội vừa có trung tâm chăm sóc người cao tuổi sáng đưa đi, chiều đón về

01:10
Honda ra mắt ô tô điện giá rẻ mới: Có nút tăng tốc đặc biệt, chạy 320km/lần sạc

Honda ra mắt ô tô điện giá rẻ mới: Có nút tăng tốc đặc biệt, chạy 320km/lần sạc

01:33
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
Choáng ngợp số tiền mặt, sổ đỏ, ô tô... thu giữ trong vụ án mua bán kỳ nghỉ

Choáng ngợp số tiền mặt, sổ đỏ, ô tô... thu giữ trong vụ án mua bán kỳ nghỉ

01:06
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại