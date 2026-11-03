HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump thấp kỷ lục vào đêm trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Kông Anh/VTCnews
|

Cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục ở mức thấp kỷ lục ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Khoảng 32% số người tham gia khảo sát bày tỏ sự đồng tình với cách Tổng thống Mỹ Donald Trump điều hành đất nước, tăng 1 điểm phần trăm so với tỷ lệ ghi nhận cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức thấp kỷ lục.

Tương tự, Đảng Cộng hòa tiếp tục nhận được ít sự ủng hộ từ công chúng. Khi được hỏi bạn sẽ lựa chọn ứng viên thuộc Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa, có 46% nghiêng về Đảng Dân chủ, trong khi tỷ lệ lựa chọn ứng viên Đảng Cộng hòa là 38%.

- Ảnh 1.

Ông Trump vận động bầu cử ở Lubbock, Texas ngày 27/10. (Ảnh: AP)

Dù không trực tiếp có tên trong danh sách tranh cử nhưng ông Trump nhiều lần kêu gọi những người ủng hộ bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Cộng hòa với tinh thần như thể họ đang bỏ phiếu cho chính ông .

Tổng thống Trump cảnh báo nếu Đảng Cộng hòa để mất quyền kiểm soát Quốc hội, Đảng Dân chủ có thể tìm cách tiến hành thủ tục luận tội ông lần thứ 3.

Nhiều cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump liên tục giảm, đặc biệt kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2.

Xung đột khiến giá xăng và dầu diesel tăng mạnh, đồng thời tạo ra những hệ lụy đối với người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh họ ngày càng lo ngại về lạm phát và triển vọng kinh tế.

Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, Tổng thống Trump triển khai chiến dịch vận động tranh cử quy mô lớn trong gần một tháng nhằm gia tăng sự ủng hộ dành cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa - bên đang nỗ lực bảo vệ thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Hôm 2/11, ông Trump khép lại chiến dịch vận động bầu cử bằng cuộc mít tinh tại Hồ phản chiếu Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington D.C. Đây là một trong những địa điểm được Tổng thống đặc biệt chú trọng trong kế hoạch cải tạo thủ đô. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ nhiều tháng và chi phí đội lên hơn 10 lần so với dự toán ban đầu.

“Đó là một tác phẩm nghệ thuật chưa từng hoạt động nhưng giờ đây nó sẽ hoạt động”, ông Trump phát biểu tại cuộc mít tinh. Phần lớn bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ tập trung vào kế hoạch chỉnh trang Washington, trong đó có dự án xây dựng “Cổng Độc lập” - công trình vấp phải nhiều rào cản pháp lý.

Trong cuộc vận động, ông Trump cũng thừa nhận những nỗ lực tranh cử của mình có thể không giúp Đảng Cộng hòa đạt được kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là tình trạng thường thấy trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

“Vì một lý do nào đó, đảng của Tổng thống đương nhiệm thường không giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức”, ông Trump nói.

Campuchia theo đuổi tham vọng 'quốc gia có thu nhập cao': Trung Quốc cùng bàn loạt dự án hạ tầng lớn


Tags

Donald Trump

bầu cử giữa nhiệm kỳ

washington d.c

Đảng Cộng Hòa

Mỹ

đảng dân chủ

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại