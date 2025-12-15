Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, ngày 13/12/2025

Đây là kết quả một cuộc thăm dò dư luận do NBC News Decision Desk công bố ngày 14/12.

Theo khảo sát, 42% số người được hỏi cho biết "hoàn toàn ủng hộ" hoặc "tương đối ủng hộ" cách Tổng thống Trump điều hành đất nước, giảm 2 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò được tiến hành từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9. Ngược lại, 58% số người tham gia khảo sát bày tỏ không hài lòng, trong đó có những ý kiến "tương đối phản đối" hoặc "phản đối mạnh mẽ" đối với hiệu quả công việc của ông Trump.

Cuộc thăm dò được thực hiện trong bối cảnh chính trường Mỹ diễn biến phức tạp, khi đảng Dân chủ giành được một số thắng lợi bầu cử địa phương gần đây, trong khi chính quyền Tổng thống Trump đối mặt với nhiều tranh cãi, bao gồm vấn đề liên quan đến mối liên hệ của ông với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein - người từng bị kết án về tội phạm tình dục. Bên cạnh đó, nội bộ đảng Cộng hòa cũng xuất hiện những bất đồng về ưu tiên chính sách.

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện đã kêu gọi Tổng thống Trump có các biện pháp quyết liệt hơn nhằm giải quyết vấn đề "khả năng chi trả", trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên, ông Trump từng bác bỏ khái niệm này, cho rằng đây là chiêu bài chính trị của đảng Dân chủ, dù các cuộc thăm dò cho thấy cử tri coi chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu.

Đảng Dân chủ đã tận dụng vấn đề kinh tế để gia tăng sức ép đối với chính quyền đương nhiệm. Phát biểu ngày 13/12, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Ken Martin chỉ trích các chính sách của Nhà Trắng, cho rằng thuế quan của Tổng thống Trump đang làm xói mòn thu nhập của người lao động và gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, khi được hỏi đảng nào được tin cậy hơn trong việc kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, 53% người được hỏi lựa chọn đảng Dân chủ, trong khi 47% tin tưởng đảng Cộng hòa.

Cuộc thăm dò của NBC News được tiến hành từ ngày 20/11 - 8/12, với 20.252 người trưởng thành tham gia, bao gồm cả cử tri đã đăng ký và chưa đăng ký, và có sai số ước tính là ±1,9 điểm phần trăm.

Nhìn chung, kết quả khảo sát cho thấy sự ủng hộ dành cho Tổng thống Trump vẫn ở mức thấp khi ông sắp khép lại năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, trong khi mức độ phản đối có xu hướng gia tăng. Những lo ngại kéo dài về lạm phát, chi phí sinh hoạt và một số quyết định gây tranh cãi tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với Nhà Trắng trong thời gian tới.