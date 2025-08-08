Tý sự nghiệp lên như diều gặp gió, Tỵ được quý nhân giúp đỡ ngày 31/3

Tuổi Tý

Tính cách của những người tuổi Tý vốn hài hòa lại khá tinh tế nên bạn có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. Hơn nữa trong ngày bản mệnh còn được Nhị hợp Hỏa cục giúp đỡ cho nên vận trình sự nghiCông việc của bạn hôm nay cũng được thần may mắn ghé thămệp càng hanh thông phơi phới.

Công việc của bạn hôm nay cũng được thần may mắn ghé thăm, trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn đều được giúp đỡ, và chẳng có cơ hội đáng giá nào có thể qua được mắt bạn. Tài chính ổn định, bản mệnh kiếm tiền như hái nên khi mua sắm không cần phải đắn đo quá nhiều.

Tuy nhiên chuyện tình cảm lại chưa đâu vào đâu, bạn cần phải có sự kiên nhẫn, nếu như hai bạn có duyên thì ắt sẽ tìm được nhau nên đừng gượng ép bản thân mình vào một mối quan hệ nào đó nhé.

Tuổi Sửu

Thực Thần xuất hiện cho nên tâm trạng của những người tuổi Sửu không được tốt, lúc nào bạn cũng cảm thấy lo lắng, bất an về một điều gì đó chưa xảy ra. Những người đang làm lãnh đạo dễ nổi giận vô cớ, gây nhiều áp lực cho cấp dưới của mình.

Công việc không thuận lợi, tình hình kinh doanh buôn bán cũng thất thu, tuy vẫn có giao dịch nhưng không mang lại lợi nhuận như bạn mong muốn.

Ngày ngũ hành tương khắc nên vận trình tình cảm có nhiều dấu hiệu xuống dốc, giữa hai bạn đang phát sinh ra nhiều mâu thuẫn khó hòa giải. Bạn cần sắp xếp mọi việc theo đúng trật tự của nó trước khi bắt đầu để tránh rắc rối cho mình.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần hôm nay sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn trong công việc. Hôm nay nếu bạn không cẩn thận thì rất dễ bị những kẻ tiểu nhân hãm hại đấy. Do đó, trong mọi tình huống bạn cần có thái độ hài hòa để tránh mọi tranh chấp xảy ra.

Ngày Ngũ hành Thổ Mộc tương khắc nhau cũng mang tới điềm báo chuyện tình cảm không được lý tưởng. Bầu không khí giữa hai bạn trở nên căng thẳng, những mâu thuẫn phát sinh liên tục. Những người độc thân cũng không nên hi vọng tìm kiếm được tình yêu trong thời điểm này nhé.

Tuổi Mão

Trong chuyện tình cảm, tuổi Mão cần phải nhạy cảm hơn trong các mối quan hệ, nên quan tâm nhiều hơn tới đối phương để có thể hiểu rõ được cảm xúc của họ lúc này, có như vậy thì mối quan hệ giữa hai người mới trở nên thân thiết hơn được, chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh hiện tại.

Vấn đề tài chính của bạn hôm nay có nhiều biến động, trong khoảng thời gian này bạn cần phải có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm hơn, không nên đầu tư hay mua sắm bất kỳ thứ gì khi chưa có kế hoạch rõ ràng nhé, nếu không thì những dự định trong tương lai của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đấy, thậm chí là không thể tiến hành được.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay của người tuổi Thìn có Thực Thần xuất hiện, sẽ có vận may về tài lộc. Chuyện kiếm tiền bỗng trở nên dễ dàng như trở bàn tay trong ngày hôm nay, các mối quan hệ được mở rộng hơn. Có lẽ một phần vì bạn muốn trốn tránh việc tranh cãi giữa hai vợ chồng nên càng đầu tư thêm nhiều thời gian vàp công việc và chuyện tiền bạc.

Chẳng thế mà người ta hay nói “đen tình đỏ bạc” là vì vậy. Sức khỏe của bạn hôm nay có phần sa sút hơn, bạn cần phải chú ý nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của mình, tránh tình trạng làm việc quá sức dẫn tới thần kinh bị suy nhược.

Tuổi Tỵ

Hôm nay về chuyện tình yêu của tuổi Tỵ đã đến thời điểm chín muồi, nhân lúc tình yêu đang có cơ hội thăng hoa, hai bạn nên bàn chuyện cưới xin tại thời điểm này rất thích hợp. Còn nếu như bạn đang độc thân thì hãy lạc quan lên, sự vui tươi và yêu đời của bạn sẽ khiến cho người khác cảm thấy yêu mến bạn nhiều hơn đấy nhé!

Sức khỏe hôm nay của bạn rất ổn định nhưng điều này khiến bạn chủ quan lơ là việc tập luyện, công việc thì đang trong giai đoạn bình yên nên không cần phải quan tâm tới nó nhiều. Hãy quay lại việc tập luyện để duy trì sức khỏe của mình nhé!

Tuổi Ngọ

Ngày Ngọ Mão tương phá, bản mệnh có thể sẽ gặp nhiều rắc rối trong công việc, nên cẩn trọng hơn với những công việc về giấy tờ và sổ sách, những vấn đè liên quan tới tài chính và giao tiếp. Nếu muốn thuận lợi hơn thì trước khi ra cửa nhà bạn hãy bước chân bằng chân phải nhé.

Nhân duyên hài hòa là một yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng khá nhiều đến công việc của bạn đó. Chẳng ai yêu cầu bạn phải thổ lộ hết tất cả mọi chuyện với những người làm việc cùng mình, nhưng ít ra thì bạn đừng mãi giữ thái độ lạnh lùng và khó gần

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày của tuổi Mùi thì hôm nay có Thương Quan giáng mệnh, rất có thể bạn phải đứng trước nguy cơ mất quyền, mất việc. Nóng nảy, mất bình tĩnh sẽ khiến ta làm ra những chuyện bình thường không thể tưởng tượng được và cũng làm cho người khác cảm thấy khó chịu và không tôn trọng bạn. Đừng để một phút xốc nổi phá hủy công sức gây dựng sự nghiệp bấy lâu nay của bạn.

Bản mệnh có nhiều niềm vui về đường tình duyên. Tình cảm vợ chồng sau bao sóng gió cuối cùng cũng an ổn trở lại. Hôm nay hãy cùng nhau đi xem phim hoặc đi ăn tại một nhà hàng sang trọng để nung nấu tình cảm của bạn nhé!

Tuổi Thân

Mọi việc của tuổi Thân hôm nay nhìn chung là khá bình yên, có một khởi đầu vô cùng tuyệt vời. Công việc của bạn vẫn được diễn ra như thường lệ, các mối quan hệ xã giao cũng duy trì ở mức bình ổn, không phải đau đầu mệt óc nghĩ cách giải quyết vấn đề này.

Một mối quan hệ tình cảm mà tuổi Thân tưởng như chẳng còn hy vọng bỗng có những tiến triển bất ngờ. Tuy nhiên bản thân bạn cảm thấy đây chưa phải lúc để hai bên tiến xa hơn hay đi đến một cam kết. Hãy hiểu nhau thật kỹ trước khi có quyết định nào mới.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn bị ảnh hưởng toàn bộ bởi cục diện Lục xung, họa đào hoa xấu luôn đe dọa vận thế tình duyên của bản mệnh. Cẩn thận trong cuộc sống xảy ra những xích mích làm ảnh hưởng tới đường tình duyên lâu dài của bạn.

Người tốt, có ý chí cao sẽ tự vạch rào ngăn cách, còn những người không thắng nổi lòng mình thì sẽ có suy nghĩ khác và biết đâu chính nó tìm đủ mọi cách để chen chân vào mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Nên giữ đúng mực và tỏ thái độ đúng đắn khi giao tiếp với mọi người, nhất là người khác phái. Chỉ có như thế mối quan hệ của bạn mới được bền lâu.

Tuổi Tuất

Vận trình của những người tuổi Tuất trong ngày hôm nay khá êm đềm, bạn thu được nhiều thành quả mà không cần tốn quá nhiều công sức, công việc ổn định hơn, nguồn thu cực lớn. Có quý nhân âm thầm hỗ trợ cho nên bạn sẽ không gặp phải bất cứ những chuyện gì rắc rối ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Hơn nữa, nhờ có sự giúp đỡ của Chính Quan mà con đường thăng tiến trở nên rộng mở hơn.

Tài lộc khá nhưng đây không phải là thời điểm để bạn tiêu xài hoang phí đâu nhé, không phải cứ thích mua gì là mua được đâu, thay vào đó hãy tiết kiệm một khoản để phòng thân. Không những vậy mà bạn còn luôn vướng bận những chuyện trong gia đình nên thực ra tiền bạc cũng không mấy dư dả.

Tuổi Hợi

Con đường tình duyên của người tuổi Hợi bị ảnh hưởng bởi ngũ hành trong ngày hôm nay. Thủy Thổ xung khắc, bạn tuy đã hết lòng vì người ấy nhưng chẳng được ghi nhận mà chỉ toàn bị chỉ trích vì những lỗi lầm nhỏ nhặt.

Trong công việc hiện tại, các mối quan hệ với đồng nghiệp hay cấp trên đều có xu hướng rối ren, bất đồng quan điểm với nhau. Bạn nên dành thêm một chút thời gian trong ngày để có thể xem xét lại nguyên do vấn đề, từ đó tìm ra cách xử lý một cách triệt để nhất, tránh tình trạng bất hòa khiến tinh thần xuống dốc, không thể tập trung làm việc.

